Макгрегор зациклился на Джоли Порье. Почему жена Дастина не даёт Конору покоя?

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор всегда славился своим ярким поведением на грани фола. Ирландец не лез за словом в карман, позволяя себе скандалы, которые привлекали многомиллионную армию фанатов. Но в последнее время Конор превзошёл самого себя. Удивительно, но в конфликте с Дастином Порье скандальный ирландец неожиданно начал атаковать супругу соперника, Джоли.

И это действительно стало абсолютной неожиданностью. Конор ведёт себя, как шестиклассник, который дёргает за косички понравившуюся девочку. С чего бы это? Ведь раньше Макгрегор никогда не создавал себе имидж какого-то ловеласа, который в основу скандалов ставил женщин. Скорее, наоборот, при всей своей одиозности Макгрегор всегда культивировал образ хорошего семьянина, позировал со своей возлюбленной и детьми. Девушка Конора, Ди Делвин, сопровождала ирландца практически всю сознательную жизнь. Даже когда он был скромным сантехником, Ди в финансовом плане тащила их пару, работая официанткой. У них восхитительная история любви, в которой нет места посторонним.

Да и Джоли Порье, скажем прямо, не является какой-то невероятной сердцеедкой с модельной внешностью и сумасшедшими формами, хоть и весьма миловидна и даже сексуальна. Поэтому причина маниакальной зависимости Макгрегора совсем непонятна.

Макгрегор намекал на неверность Джоли и обозвал её мужем

В январе 2021 года Макгрегор и Порье провели второй бой трилогии. Дастин одержал яркую победу, нокаутировав противника. Соперники уважительно отзывались друг о друге, Конор обещал пожертвовать $ 500 тыс. в благотворительный фонд. После боя Джоли зашла в помещение, где находился Макгрегор и члены его команды. Они мило пообщались, Конор поздравил Джоли с победой мужа, а та пожелала ему хорошей дороги домой. Всё было действительно мило и даже слишком, зная скандалиста Макгрегора.



Но затем ситуация перевернулась. Порье вскоре сообщил, что Конор перестал выходить на связь, а деньги так и не поступили на счёт благотворительной организации. После этого Макгрегор дал понять, что сомневается в честности Дастина, ирландец потребовал рассказать, на что конкретно пойдут эти деньги. Далее соперников уже было не остановить, но, конечно, именно Конор задавал тон трэш-току, повышая градус.



К слову, Джоли Порье ведёт на ежедневной основе дела благотворительного фонда Дастина. Возможно, именно в этом и кроется первопричина нападок на супругу американца.

Полномасштабную атаку на Джоли Макгрегор начал за день до пресс-конференции. Конор выложил скриншот, исходя из которого супруга Дастина хотела написать ему сообщение в Instagram. При этом само сообщение не показано.



На следующий день Макгрегор разразился настоящей тирадой: «Ты будешь бегать как собака в октагоне, ты – мелкая сучка. Я потанцую на твоей голове. Твоя жена – это мужик в семье. Ты – мелкая и глупая деревенщина».



Дальше конфликт перерос в соцсети. Порье посмеялся над Макгрегором.



«Твой трэш-ток такой же тонкий, как твои волосы сегодня. Вскоре увидимся, чемпион», — написал Порье в комментариях к посту Макгрегора.



«Твоя жена хочет увидеть волосы в моём паху, бро. Никакого трэш-тока», — ответил Макгрегор, явно перейдя черту.



К слову, Макгрегор в своё время пытался поддеть и супругу Хабиба Нурмагомедова, но та попытка была просто невинной шалостью по сравнению с этой. Тогда ирландец посмеялся из-за паранжи женщины, сказав, что «под полотенцем скрывается козёл». Но, по крайней мере, Конор не смел ставить под сомнение верность жены Хабиба.

Похоже, что болтовня Макгрегора окончательно утомила Порье. После боя Дастин рвался к поверженному сопернику, а затем ещё и назвал перелом ноги оппонента «кармой». Но Конор не унимался: даже сидя с переломом ноги на настиле, он успел пригрозить Дастину и его жене. «Я убью вас, когда вы будете спать, тебя и твою миссис», — закричал ирландец.



К слову, жена Дастина поднималась в тот вечер в октагон. Ответила на оскорбление Конора она вполне лаконично, показав обидчику средний палец.

Дастин встретил будущую жену, когда они были тинейджерами

Дастин и Джоли поженились в 2009 году, когда им было по 20 лет. К тому времени они встречались уже долгие годы, а познакомились, когда были ещё тинейджерами. Джоли сопровождала Дастина ещё когда он не был успешным бойцом.



Девушка признавалась, что ей было действительно страшно в 2014 году, когда её муж потерпел поражение в первом поединке с Макгрегором. Кононор нокаутировал Дастина, а Джоли пришлось смотреть, как её мужа здорово избивают.

«Это было ужасно, я была напугана. Вся атмосфера, враждебность. Очень переживала за него, ему пришлось пройти через это», — вспоминала Джоли о нокауте, в котором побывал Дастин.

В 2016 году у них родилась дочь Паркер Джоэль. Дастин неоднократно признавался, что без своих девочек не смог бы добиться таких успехов. «Если бы не они, я не был бы так успешен и в плане бизнеса, и в плане боёв», — сказал Порье.



Джоли ведёт довольно скромный образ жизни. Она крайне редко выставляет откровенные фотографии и не стремится к хайпу. Вместо этого Джоли регулярно публикует семейные фотографии, которые сопровождает подписями в стиле: «Любовь всей моей жизни».

Так, в «инстаграме» супруги Порье можно найти милые фото с мужем и дочкой в пижамах и прочие похожие кадры. В то же время супруга Дастина возглавляет его благотворительный фонд, выполняя там важнейшие функции. В общем, пара действительно вызывает симпатию, посмотрите сами.

А столь агрессивная реакция Макгрегора вызывает вопросы. Либо Конор решил перейти все грани разумного в трэш-токе, либо реально съехал с катушек и это уже нечто большее, чем позёрство? Почему именно Джоли стала для него мишенью? В одном сомневаться не приходится, теряющий ощущение реальности ирландец продолжит осыпать семью Порье проклятьями.