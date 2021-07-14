«UFC выжмет из Конора все соки». Хабиб предсказывает Макгрегору мрачное будущее

Конор Макгрегор снова проиграл. Это случилось в третий раз с октября 2018 года. За последние 33 месяца ирландец выиграл лишь 25% своих поединков. Если говорить точнее – один бой из четырёх. Цифра ничтожна мала и уж тем более смехотворна для бойца элитного уровня, коим Макгрегора по старой памяти продолжают считать.

Не так уж и важно, что ирландец на UFC 264 проиграл Дастину Порье из-за перелома ноги. Сейчас экс-чемпион лиги в двух весовых категориях может говорить всё что угодно и убеждать, что во втором раунде он уж точно бы задал жару сопернику. Но первая пятиминутка показала многое. Да, Макгрегор был хорош, не сдавался под натиском противника и старался отвечать на каждую атаку Дастина. Более того, в процентном соотношении он был даже точнее Порье. Но раунд он проиграл, а, как известно, переламывать ход неудачно складывающихся поединков Макгрегор никогда не умел, и вряд ли что-то бы поменялось и теперь.

Очередное поражение некогда лидера P4P заставило экспертное сообщество рассуждать о том, стоит ли Конору вообще возвращаться к боям. Кто-то считает, что Макгрегор ещё блеснёт, и желает ему скорейшего выздоровления. Но многие полагают, что Конор уже точно закончился как боец. К числу таких людей принадлежит и экс-чемпион лиги в лёгком весе, заклятый соперник ирландца Хабиб Нурмагомедов. В недавнем интервью ESPN MMA россиянин, отвечая на вопрос, сумеет ли Конор вернуться на прежний уровень, исключил такой вариант.

«Если бы он не сломал ногу — да. Но сломанная нога никогда не позволит ему наносить удары с прежней силой. Я не верю, что он вернётся на прежний уровень. Люди никогда не бывают на пике дважды. Всё зависит от того, с кем ты дерёшься. Если ты дерёшься с Серроне, то выглядишь, как лев. Но если ты бьёшься с лучшими, твой уровень будет виден. Пусть дерётся с Серроне и другими. Он заработает денег. Это будет умно. Но такие ребята, как Гэтжи, Оливейра, Порье, Махачев, покажут уровень Конора. По возрасту Конор ещё в порядке. Но то, что случилось с его разумом и ногами… Этот парень закончился. Однако он выгоден промоушену. UFC выжмет из него все соки. Пускай подерётся ещё раз с Порье и Дастин покончит с ним. UFC превратил Конора в звезду, и теперь они должны забрать из него все соки», — сказал Нурмагомедов.

Фото: Louis Grasse/Getty Images

В общем-то, прогноз Хабиба получился достаточно мрачным, но, наверное, объективным.

При этом журналист ESPN Бретт Окамото, задавая вопрос о Коноре, напомнил Хабибу, что его прогноз на будущее Тони Фергюсона после схватки с Гэтжи сбылся на 100%. Тогда россиянин отметил, что Эль-Кукуй после тяжелейшей схватки с американцем не будет прежним, и оказался прав. Вслед за поражением от Гэтжи случились неудачи в поединках с Оливейрой и Дариушем.

То есть подтекст задаваемого вопроса читался легко. Обозреватель хотел подчеркнуть, что мнение Хабиба по-настоящему экспертное, потому что ошибается он редко. Давайте попробуем ответить на вопросы: прав ли россиянин и что будет с Конором дальше?

По сути, уже сейчас понятно, что UFC действительно рассчитывает и дальше кормиться на популярности ирландца. Президент лиги Дана Уайт известен тем, что умеет рубить с плеча. Если боец проигрывает раз за разом, он без обиняков заявляет, что «вероятно, это конец» или что-то в этом роде. Но с Макгрегором совершенно другая история. Даже после двух поражений кряду и трёх неудач в последних четырёх боях у Конора есть шанс сразу же получить титульный поединок. Да-да. На пресс-конференции после UFC 264 Уайт заявил, что Порье подерётся за титул с Чарльзом Оливейрой, а потом, вероятно, Дастина будет ждать четвёртая схватка с Конором. То есть в теории, если американец отберёт титул у Оливейры, то Макгрегор будет драться за пояс. Скажете — глупость и несправедливость? На деле же то самое «выжимание сока», о котором говорил Нурмагомедов.

Почему выжимание? Да потому что экспертному сообществу очевидно, что Конор и без того не тянул уровень Порье, а после тяжёлого перелома всё может стать даже хуже. Дело даже не только в травме, а в том, что Макгрегор во время восстановления может просто позволить себе загулы и пресловутые нарушения режима, что ещё больше скажется на его способностях как спортсмена.

Что будет если/когда Макгрегор проиграет Порье и в третий раз? Схватка с Нейтом Диазом. Ещё одна денежная трилогия. И снова — что это, если не использование лигой своего звёздного бойца до последней капли?

Оба варианта: как схватка с Порье, так и бой с Диазом — почти стопроцентные. Дана Уайт заявлял, что трилогия с Диазом всё-таки когда-то состоится. С учётом возраста ирландца, далеко неидеального здоровья и редких выступлений можно понять, что времени на поединки с другими противниками у Макгрегора останется очень мало. Так что вероятность того, что он снова станет чемпионом, – очень мала.

Принимая во внимание это, очевидно, что Нурмагомедов прав. Конор, тот самый Конор, который прославился как человек, делающий деньги из ничего, сам превратился в инструмент для зарабатывания космических сумм. Промоушен использует его на все 100% и заберëт из него последние физические и моральные силы. Конечно, ирландец в финансовом плане также получит свою выгоду. Но всё-таки как боец он, вероятно, уже закончился.

Что будет ждать Конора после завершения карьеры в UFC? Думается, что Дана Уайт будет не против отправить ирландца поколачивать блогеров в каких-нибудь боксёрских поединках. Не удивимся, если и сам президент лиги организует нечто подобное, ведь зарабатывать на Макгрегоре хочется всем.