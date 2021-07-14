Руки-динамит и гранитная челюсть. Митрион ронял Емельяненко и Льюиса с одного удара

В ночь с 16 на 17 июля по московскому времени в городе Анкасвилл (штат Коннектикут, США) пройдëт турнир Bellator 262. В главном событии непобедимая Джулиана Веласкес (11-0) будет защищать титул чемпионки в наилегчайшем весе от посягательств Дениз Кильхольц (6-2). А в соглавном бою сойдутся представители тяжёлого дивизиона Тайрелл Форчун (10-1) и Мэтт Митрион (13-8).

Форчуна победа над Митрионом может сделать главным претендентом на пояс временного чемпиона, которым сейчас владеет Валентин Молдавский. А для 42-летнего Митриона это едва ли не последняя возможность напомнить о себе. Сейчас у него серия из трех поражений, чего с ним никогда ранее не случалось. Но у Митриона есть способность творить сенсации в те самые моменты, когда в него никто не верит. А более молодой Тайрелл идёт явным фаворитом. Идеальный повод вспомнить, какие Тупица (это его прозвище) учинял апсеты.

Перед боями принято рассказывать о том, какая у того или иного бойца база – ударка, борьба… У Митриона база – американский футбол! Мэтт выступал в НФЛ за «Нью-Йорк Джайантс» и «Миннесоту Викингс». Если кто не в курсе, это далеко не самые последние клубы лиги! Но рецидив травмы ноги и семь операций поставили крест на его футбольной карьере. И в 2009 году в возрасте 31 года Митрион резко изменил свою жизнь, дебютировав в ММА.

Он, к слову, стал первопроходцем и проложил тропинку между американским футболом и смешанными единоборствами. Теперь в ММА, даже в том же UFC, этих бывших футболистов пруд пруди. Футбольная база дала Мэтту физическую мощь, а карате, которым он занимался для души, позволяло ему вырубать своих соперников буквально одним ударом. В его статистике 85% побед нокаутом. Причем большинство из них были в первом раунде (7 из 11), некоторые из которых были неожиданными и сенсационными.

Фото: Josh Hedges/Getty Images

Так, в далеком 2014 году, в бытность бойцом UFC, Митрион вышел в октагон против очень опасного панчера Деррика Льюиса. Ныне Льюис является претендентом на пояс временного чемпиона UFC в тяжёлом весе. Митриона тогда не смутил статус андердога, и он отправил Деррика в нокдаун уже на первой минуте первого раунда одиночным правым хуком. Стоит напомнить, что Мэтт является левшой. Правда, Льюис тоже попал в своего соперника, но пошатнулся только Чёрный зверь. И в итоге за последующие 8 секунд Тупица добросовестно добивал соперника, пока судья не спохватился и не прекратил это безобразие. Таким образом, бывший футболист победил профессионального бойца за 41 секунду в первом раунде.

С Фёдором Емельяненко получилось ещё жёстче и быстрее. Тогда буквально в первой атаке оба бойца оказались в нокдауне в результате одновременного попадания в челюсть друг другу. Но Митрион оказался крепче и расторопнее, благодаря чему он успешно добил Последнего императора. Мэтта нельзя недооценивать, хотя ему сейчас уже 42 года и он попал в чёрную полосу.

Ведь нельзя забывать, что в тяжёлом весе есть негласное правило: «один удар может решить всё». И касается оно буквально всех. Бывший футболист лучше всех усвоил это правило. Ведь любой лаки-панч может оставить его в деле.