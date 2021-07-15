Бой Махачева с Магомедшариповым. За кадром — голос Хабиба

В ночь на 17 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт очередной турнир UFC. В его главном событии выступят Ислам Махачев и Тиаго Мойзес. Это будет первый случай, когда поединок с участием Ислама станет мейн-ивентом. Но, даже невзирая на это, сказать, что он получил топ-соперника точно нельзя.

Именно невозможность получить бои с действительно звёздными оппонентами считается одной из главных проблем в развитии карьеры Махачева в UFC. Ислам уже не один год заявляет о том, что бойцы, располагающиеся в рейтинге выше него, избегают схватки с ним. Россиянин не раз вызывал на дуэль экс-претендента на временный титул чемпиона лиги Кевина Ли, также он пытался получить бой с экс-чемпионом лиги Рафаэлем дос Аньосом (справедливости ради отметим, что однажды эта схватка сорвалась по вине Ислама), кроме того, Ислам всё чаще говорит о желании встретиться с Тони Фергюсоном. Но пока всё это остаётся лишь в планах или мечтах.

Но если взглянуть на всю карьеру Махачева, то бой с топ-соперником у него уже был. И, как не парадоксально, случился он ещё до перехода в UFC. Более того, схватка состоялась даже не в каком-то из престижных российских промоушенов. В 2013 году Ислам Махачев выступил на турнире по боевому самбо среди профессионалов в Ингушетии. А его соперником стал Забит Магомедшарипов. Конечно, 8 лет назад Забит ещё не обладал той репутацией, которая есть у него теперь, но его мастерство уже тогда было на высочайшем уровне. Так что называть Магомедшарипова топ-соперником вполне закономерно.

И Ислам, и Забит, к тому времени уже выступали в ММА на профессиональном уровне. Но ни у одного из них не было эксклюзивных контрактов с какой-либо из лиг, так что они могли позволить себе выступать и на турнирах по самбо.

Бой Махачева и Магомедшарипова прошёл в каком-то небольшом зале, который легко мог бы напомнить какой-либо школьный спортзал, в котором были трибуны и боксёрский ринг. Освещение в помещении также было не самым лучшим. Тем не менее, это нисколько не снижало ни интерес к противостоянию, ни собственно накал борьбы.

Махачев вышел на ринг в красных шортах, украшенных логотипом UFC, а Забит тогда ещё был без привычной бороды, благодаря которой он получил сходство с 16-м президентом США Авраамом Линкольном и соответствующее прозвище.

На записи видно, что Забит начал раунд с лоу-кика. Затем противостояние быстро перешло в борьбу, где Магомедшарипов занял доминирующую позицию. Более того, Забит в партере очень неплохо поработал кулаками и нанёс Махачеву ущерб. В это время за кадром за Ислама кто-то активно переживал и, судя по голосу, этим кем-то был его друг Хабиб Нурмагомедов.

Вскоре рефери вернул бойцов в стойку. Здесь для Ислама случился неприятный момент. Забит попал сопернику ниже пояса. Тем не менее, Махачев быстро восстановился. Вскоре ему удался тейкдаун и он отыгрался за ранее проигранные эпизоды. Но Забит всё равно смотрелся немного лучше. В конце боя Ислам снова попробовал перейти в активное наступление, но поединок подошёл к концу. По завершении схватки судьи раздельным решением отдали победу Махачеву.

В различных социальных сетях этот бой активно комментируется до сих пор. Большинство пользователей считает, что судьи тогда были благосклонны к Махачеву.

«Как Махачев выиграл, если Забит доминировал?» — задался вопросом один из болельщиков.

«Это Хабиб подсказывает», — заметил другой зритель.

«Тот момент, когда болел за обоих», — написал ещё один фанат ММА.

«Забит – красавчик, Ислам – ни о чём», — поделился мнением о видео другой болельщик.

«Магомедшарипова засудили. Он лидировал с самого начала», — написал другой подписчик.

Что же, глядя на видео, каждый может сделать вывод сам. Что касается самих бойцов, интересно, что они никогда не вспоминали об этом поединке. Во всяком случае, найти их воспоминания о той встрече не удалось.

Как известно, на данный момент оба бойца выступают в UFC. Махачев в лёгком весе, а Магомедшарипов – в полулёгком. Ислам уже на пути к восьмой победе кряду, ну а карьера Забита пока на паузе. Аврааму Линкольну от UFC требуется лечение, после которого и станет ясно, сумеет ли он продолжить выступления на высшем уровне. К моменту приостановки карьеры на счету Магомедшарипова было шесть побед кряду.