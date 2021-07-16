Лучшая сборная России в истории бокса. Где сейчас герои Олимпиады в Афинах?

Считанные дни остаются до открытия Олимпийских игр в Токио. На главный спортивный старт четырёхлетия (в этот раз пятилетия) сборная России по боксу отправляет 11 атлетов – 7 мужчин и 4 девушки. Но, невзирая на такую внушительную цифру, рассчитывать на большой медальный урожай в боксе не приходится. С каждой Олимпиадой результаты российской команды падают. На играх в Рио россияне заняли лишь седьмое место в общем зачёте, а единственное золото (от Евгения Тищенко) было очень спорным. На этом фоне уже и не верится, что когда-то российская сборная была грозой любительского ринга. Наибольшее количество медалей в боксе россияне завоевали на Олимпиаде в Сиднее в 2000 году (7), но лучшее выступление всё же пришлось на 2004 год. В Афинах олимпийская сборная завоевала 6 наград, но 3 из них были высшей пробы. Потому именно тот состав можно назвать «золотым». Вспоминаем героев тех игр и рассказываем, что с ними стало теперь, спустя 17 лет.

Сергей Казаков

На ОИ-2004: завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг



Сергей Казаков был одним из наименее заметных российских боксеров, хотя являлся чемпионом мира и трёхкратным чемпионом Европы. В Афинах он добрался до полуфинала. Там его остановил турецкий боксёр Атагюн Ялчынкая, в результате Сергей получил бронзу.

Казаков повесил перчатки на гвоздь после неудачной попытки отбора на Олимпиаду в Пекин в возрасте 32 лет. С тех пор он пропал с радаров.

По окончании спортивной карьеры Сергей сначала работал заместителем директора по учебно-воспитательной работе в димитровградской детско-юношеской спортивной школе. Затем восстановился в звании майора и перешел в рязанское десантное училище на кафедру физподготовки, где преподавал у курсантов. В 2019 году Казаков ушёл на пенсию по выслуге лет и вернулся в родной Димитровград.

Фото: Al Bello/Getty Images

Сейчас он в свободном плавании, на досуге он ходит на рыбалку, даёт мастер-классы, как это принято в международный день бокса. Казакову сейчас 45 лет, и он собирается продолжать традиции димитровградского бокса по подготовке будущих чемпионов.

Алексей Тищенко

На ОИ-2004: завоевал золотую медаль в весовой категории до 57 кг

Золотой мальчик российского бокса Алексей Тищенко прибыл в Афины в возрасте 20 лет. В весовой категории до 57 кг ему не было равных. В финале ему противостоял представитель Северной Кореи Ким Сон Гук, которого он разгромил со счётом 39:17.

Тищенко повторил афинский успех в 2008 году, победив на Олимпиаде в Пекине. Хотя за год до этого стал третьим на чемпионате мира в Чикаго. Таким образом он встал в один ряд с такими легендами отечественного бокса, как Олег Саитов и Борис Лагутин. В 2011 году Тищенко ушёл из бокса из-за проблем с шейным позвонком в возрасте 27 лет.

Стоит отметить, что ещё до своей второй Олимпиады в 2008 году Тищенко занялся общественной деятельностью, и в 2007 году был избран депутатом Законодательного собрания Омской области. При его поддержке обновилась материально-спортивная база более десяти детско-юношеских спортивных школ области по разным видам спорта. А также возобновилась работа Фонда медицинской помощи спортсменам, ветеранам спорта, работникам искусства и культуры. В том же 2007 году получил Орден Дружбы и звание Почётного гражданина Афин, а за свою вторую победу на Олимпиаде в Пекине получил Орден Почёта.

В 2013 году Алексей окончил аспирантуру СибГУФК и защитил кандидатскую диссертацию, получив учёную степень Кандидат педагогических наук. В том же году Тищенко учредил международный турнир собственного имени, который проводится ежегодно в Омске. В 2014 году стал членом Общественной Палаты РФ, а в 2015 году возглавил омский центр олимпийской подготовки.

Мурат Храчев

На ОИ-2004: завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 60 кг



В Афинах Мурат Храчев стал третьим, уступив в полуфинале легендарному кубинцу Марио Кинделану, двукратному олимпийскому чемпиону, которого не остановил даже Амир Хан. Впоследствии Храчев выиграл Кубок Мира в Москве, который прошел в 2005 году. А в 2006 году снялся с чемпионата России из-за травмы плеча, которая стала основной причиной окончания спортивной карьеры. На тот момент ему было 23 года.

В 2007 году поступил в университет высших исламских наук Дар уль-Улюм Закарийя в городе Йоханнесбург (ЮАР), который успешно окончил. В 2015 году был назначен Вице-президентом федерации бокса в родной Карачаево-Черкесской Республике.

Фото: Chris McGrath/Getty Images

Олег Саитов

На ОИ-2004: завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 69 кг

Самый титулованный российский боксер на любительском ринге. На Олимпиаду-2004 Олег Саитов приезжал в ранге двукратного олимпийского чемпиона. Но стать в один ряд с Теофило Стивенсоном и Феликсом Савоном (трёхкратными Олимпийскими чемпионами) ему не удалось. В полуфинале Олег проиграл великолепному технарю из Казахстана Бахтияру Артаеву. После афинской Олимпиады Олег ушёл из спорта, сразу ударившись в политику, где он сделал успешную карьеру. Через год после своей последней Олимпиады Саитов был назначен руководителем департамента физической культуры и спорта региона.

В ходе реорганизации правительства Самарской области бывший губернатор Владимир Артяков 8 мая 2009 года назначил олимпийского чемпиона на должность заместителя министра спорта, туризма и молодёжной политики Самарской области. Затем новый губернатор Самарской области Николай Меркушкин сделал Саитова и. о. министра спорта Самарской области.

В феврале 2013 года был переведён на Сахалин, где стал министром спорта Сахалинской области. А в сентябре 2017 года был избран депутатом Сахалинской областной думы (председатель постоянного комитета Сахалинской областной Думы по спорту, туризму и молодёжной политике). Помимо этого, является президентом федерации бокса Сахалинской области.

Фото: Jonathan Ferrey/Getty Images

Гайдарбек Гайдарбеков

На ОИ-2004: завоевал золотую медаль в весовой категории до 75 кг

Этот человек известен прежде всего тем, что в финале Олимпиады он одолел самого Геннадия Головкина. Да, кто-то говорит, что та победа была неоднозначной. Но не лишним будет напомнить и то, что Гайдарбек решающий бой проводил с переломом руки. После Олимпиады Гайдарбеков последовал примеру не Головкина, а Саитова и многих прославленных российских спортсменов, уйдя в политику, где он дорос до должности заместителя министра спорта республики Дагестан. В 2012 году вошёл в число доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина.

Александр Поветкин

На ОИ-2004: завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 91 кг



Один из самых известных и прославленных российских боксёров, сделавший успешную карьеру на профессиональном ринге. Должно быть все помнят, что классную карьеру Александр начал с больших успехов в любителях. В Афины он прибыл в статусе чемпиона мира. В ходе турнира Витязь провёл несколько непростых поединков, в полуфинале он одолел известного итальянца Роберто Каммерелле. В финале его должна была ждать схватка с египтянином с громким именем Мохаммедом Али. Но тот получил травму и золото Александру досталось без боя. Позже россиянин рассказывал, что это его немного расстроило.

В профи Поветкин завоёвывал временные титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBC в супертяжёлом весе.

Невзирая на это, стать полновесным чемпионом ему так и не удалось. Первый шанс он упустил в 2013 году. На вечере бокса в Москве он разгромно проиграл Владимиру Кличко, хоть и достоял до конца. А в 2018 году Витязь досрочно проиграл в титульном бою ещё одному Олимпийскому чемпиону Энтони Джошуа.

Однако, даже несмотря на эти неудачи, Александр ещё немного попылил на ринге. В 2020 году он сенсационно нокаутировал Диллиана Уайта, а в марте 2021 года проиграл британцу в реванше. Спустя несколько месяцев после проигрыша нокаутом Поветкин объявил об уходе из спорта.

Как говорилось выше, в общей сложности Россия на играх в Афинах завоевала 6 наград. Без медалей остались Георгий Балакшин, Александр Малетин, капитан сборной Евгений Макаренко и Александр Алексеев. При этом стоит отметить, что Макаренко в четвертьфинале проиграл не кому-то, а будущему победителю турнира и будущему чемпиону мира в профи Андре Уорду, а Алексеев уступил Одланьеру Солису.

Времена той Олимпиады сейчас можно вспоминать с ностальгией и надеяться, что нынешний состав сборной хотя бы будет близок к тому, чтобы повторить успех тех лет.