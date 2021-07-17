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ACA 126: Джихад Юнусов нокаутировал Баямана Кулуева в первом раунде, видео боя

«Он даже волос не коснулся». Болельщики не поняли, как победил чеченский боец. Видео
Денис Дорофеев
Джихад Юнусов нокаутировал Баямана Кулуева
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Удар Юнусова локтем с разворота не убедил публику. Но больше претензий было к его сопернику.

16 июля в Сочи прошёл турнир по смешанным единоборствам ACA 126. В главном поединке вечера россиянин Муслим Магомедов одолел Евгения Егембердиева техническим нокаутом во втором раунде. Таким образом, Магомедов стал чемпионом АСА в полутяжёлом весе. И этот бой не стал единственным запоминающимся в тот вечер. В андеркарде публика увидела странный нокаут в исполнении Джихада Юнусова, отправившего на настил представителя Кыргызстана Баямана Кулуева на предпоследней минуте первого раунда.

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Стоит отметить, что у обоих бойцов положительный счёт боёв: Кулуев одержал восемь побед при трёх поражениях, а Юнусов победил 18 раз и проиграл пять поединков. Изначально против Юнусова должен был выйти Роман Огульчанский, но лига вынуждена была сделать замену. На коротком уведомлении в октагон вышел дебютант АСА. И Баяман с первых секунд боя принялся доказывать свою состоятельность. Кулуев начал атаку с хай-кика, а продолжил её градом мощных хуков. Юнусову ничего другого не оставалось, кроме как закрыться и искать спасения в клинче.

Боец из Кыргызстана поймал кураж и на исходе первой минуты боя повторил серию из трёх боковых ударов у сетки. Джихад снова закрылся в блоке. Затем темп боя упал, и Юнусов начал пристреливаться к сопернику, выбрасывая одиночные удары для подбора оптимальной дистанции. Так представитель клуба «Ахмат» мог долго и бесцельно наносить лоу-кики. Но он внезапно вспомнил, что является базовым борцом, и немедленно прошёл сопернику в ноги. Кулуев отлично сконтрил.

Права на видео принадлежат АСА. Видео доступно на канале АСА в YouTube.

Но Джихад уже поймал ритм боя и исполнил весьма зрелищную комбинацию. Сначала он изобразил проход в ноги, на что Баяман отреагировал отходом назад, а затем Юнусов совершил удар локтем с разворота в ближней дистанции. Соперник присел на колено, чем воспользовался чеченский спортсмен, добив серией из четырёх коротких ударов. Как ни крути, атака нечитаемая и трудноотразимая. Раунд неуклонно уходил к россиянину.

Почувствовав правильную дистанцию, Джихад повторил этот удар с разворота. Спустя несколько секунд провёл двойку теми же локтями, от которых Баяман успешно закрылся. Со стороны показалось, что и следующий удар цели не достиг, но Кулуев согнулся, взявшись за голову, и всем своим видом демонстрировал полное нежелание продолжать схватку. Рефери ничего не оставалось, как зафиксировать победу бойца клуба «Ахмат».

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Примечательно, что именно этот победный удар попал в блок и даже не задел голову. Это вызвало массу вопросов болельщиков в комментариях под видеороликом с нокаутом на страницах АСА в социальных сетях.

«Так он по нему даже не попал??? сдался что ли?»

«Он же не попал».

«Продажный бой чисто видно 100%».

«Купленный бой что ли».

«Слил бой Нурмамат не хорошо обманывать людей возможно деньги нужнее чем победа», «Он даже волос не коснулся (смеющийся стикер)».

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В то же время были восторженные отзывы:

«Мне кажется UFC отдыхает по сравнению с нашей российской лигой… бои все (стикер — огонь)», — написал один из пользователей Инстаграма.

«Это фантастика», — добавил другой пользователь.

Интересно, что после боя Кулуев был крайне недоволен исходом, желая покинуть клетку, не дожидаясь оглашения вердикта. После того как поверженного киргиза не выпустили, он начал выяснять отношения с судьей, который действовал в соответствии с инструкцией. Недовольство таким исходом вылилось в то, что Баяман демонстративно отказывался надевать спонсорскую майку. Похоже, мы больше не увидим его на мероприятиях под эгидой АСА.

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