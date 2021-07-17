«Отстой. Срочно меняйте результат». Тяжеловес нарушил правила и нокаутировал соперника

В ночь с 16 на 17 июля в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 262. В его карде состоялось несколько интересных схваток. Так, в предварительном карде шоу встретились тяжеловесы Саид Совма и экс-боец UFC Ронни Маркес.

Совма выходил на второй поединок в Bellator. Первую встречу в лиге он провёл в ноябре 2020 года. Тогда Саид решением судей уступил Тайреллу Форчуну. То было его первое поражение после шести побед кряду. Так что теперь он твёрдо был намерен реабилитироваться. Что касается Маркеса, то экс-боец UFC проводил второй поединок в карьере в тяжёлом весе. Дебют в дивизионе он провёл в декабре 2020 года и досрочно проиграл Линтону Васселлу. Но та неудача не отбила желания Маркеса биться в королевском дивизионе. В этот раз он был настроен доказать, что ему по силам драться с тяжеловесами.

Как бы то ни было, со стартовым гонгом весь этот настрой словно улетучился. Маркес начал схватку достаточно пассивно. А вскоре в наступление перешёл Совма и завершил встречу. В одном из эпизодов он прихватил переднюю руку соперника, а сам в этот момент пошёл на него. Маркес пытался отступать, но жёсткий левый от Саида дошёл до цели. Ронни упал, а добивание стало делом техники. Спустя 69 секунд после начала встречи рефери зафиксировал победу Совмы нокаутом.

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Интересно, что далеко не все были согласны с решением рефери. Множество подписчиков на официальной странице Bellator в «Инстаграме» считают, что результат схватки надо отменить. Мотивируют они это именно тем захватом руки, который совершил Совма перед нанесением решающего левого. Дело в том, что правила ММА запрещают захват перчаток соперника. Но рефери, видимо, трактовал действия Саида как так называемую ловушку для рук. Или же он, возможно, вовсе не заметил эпизода. Как бы то ни было, гнев болельщиков было не остановить.

«Отстой. Срочно меняйте результат».

«Он реально ухватил его за перчатку».

«Самый вопиющий захват, который мне довелось видеть. Хороший нокаут. Но результат могли бы и отменить».

«Бросьте, результат надо отменить».

«Убого, меняйте результат».

Как бы то ни было, самими бойцами, да и функционерами лиги эпизод практически не комментировался. Так что очевидно, что пересматривать исход схватки не будут. Потому Маркесу просто стоит смириться со вторым поражением кряду, ну а Совму нужно поздравить с победой.