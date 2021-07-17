UFC Вегас 31: Махачев — Мойзес. Бразилец угрожает Исламу досрочной победой! LIVE!

В ночь на 18 июля 2021 года на арене UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Вегас 31, в главном событии которого российский боец Ислам Махачев будет драться с бразильцем Тиаго Мойзесом. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию этого поединка. Во втором по значимости бою турнира состоится долгожданное возвращение экс-чемпионки UFC в легчайшем весе Миши Тэйт.

В предварительном карде выступит также казахстанский боец Сергей Морозов. Изначально в карде стоял и брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов, но за несколько недель до турнира он снялся из-за травмы.