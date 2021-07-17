UFC Вегас 31: Махачев — Мойзес. Бразилец угрожает Исламу досрочной победой! LIVE!

В ночь на 18 июля 2021 года на арене UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Вегас 31, в главном событии которого российский боец Ислам Махачев будет драться с бразильцем Тиаго Мойзесом. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию этого поединка. Во втором по значимости бою турнира состоится долгожданное возвращение экс-чемпионки UFC в легчайшем весе Миши Тэйт.
В предварительном карде выступит также казахстанский боец Сергей Морозов. Изначально в карде стоял и брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов, но за несколько недель до турнира он снялся из-за травмы.
Ислам Махачев показал, как непросто далась ему весогонка
Последние сутки до взвешивания — один из самых сложных и ответственных этапов подготовки к бою. И если твоей командой руководит такой профессионал как Хабиб, всё проходит с наименьшими потерями. Орёл досконально знает все тонкости. Сам он ошибался и платил за это дорогую цену. У Ислама на сейчас раз всё в полном порядке!
Где смотреть онлайн трансляцию боя Ислам Махачев — Тиаго Мойзес?
Предварительный и основной кард, включающий главный бой Ислама Махачева и Тиаго Мойзеса, можно посмотреть на телеканале UFC ТВ, расположенном в сервисе Wink, который доступен на Ростелекоме, Триколоре и других платформах.
Также турнир будет доступен в официальном приложении UFC Fight Pass.
UFC Vegas 31: Мойзес и Махачев на дуэли взглядов
Во время дуэли взглядов особого напряжения между Исламом и Тиаго мы не наблюдали. Эти парни — грэпплеры, кулаками друг в друга они будут молотить в самом крайнем случае. А потому, это будет не бойня, а поединок, в котором победит тот, кто лучше подготовлен, кто сумеет не перебить, а перехитрить оппонента. Это будут шахматы в октагоне. Но то, что они обнялись на стердацуне всё-равно немного удивило.
Мойзес рад поединку с Махачевым и рассчитывает победить
Соперник Ислама Тиаго Мойзес заявил, что был удивлён тем, что ему дали в соперники Махачева.
«Я просматривал имена бойцов, с которыми могу дальше подраться, но не думал, что мне дадут его. Я думал, что Ислам будет драться с кем-то, кто близко к топ-5, чтобы в дальнейшем получить титульный поединок. Я знаю, что многие не хотят с ним драться, избегают боя, но лично я был рад.
Я думаю, что мой стиль хорошо подходит для этого боя, я хорош в грэпплинге, хорошо борюсь, вы это видели, у меня много побед болевыми. Я рассчитываю на досрочную победу техническим нокаутом или сабмишеном», — цитирует Мойзеса BJ Penn.
Церемония взвешивания UFC Вегас 31: Мойзес оказался тяжелее Махачева
В Лас-Вегасе (США) в преддверии турнира UFC Vegas 31 состоялась процедура взвешивания участников. Ислам Махачев показал на весах 70,53 кг. Соперник дагестанского воина оказался немного тяжелее, его вес составил 70,76 кг.
Во сколько начнется бой Махачев — Мойзес?
Поединки предварительного карда стартуют 18 июля 2021 года в 02:00 по московскому времени. Бои основного карда начнутся 05:00 мск.
Главное событие вечера, в котором в октагоне сойдутся Махачев и Мойзес, начнётся не ранее 07:00 по московскому времени.
Абубакар Нурмагомедов снялся с турнира UFC Вегас 31
Брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов планировал выступать в предварительном карде турнира. Его соперником должен был стать Дэниэл Родригес. Но дагестанский боец вынужден был отказаться от боя из-за травмы.
Полный кард турнира UFC Вегас 31: Махачев — Мойзес
Основной кард
Ислам Махачев — Тиаго Мойзес
Марион Рено — Миша Тэйт
Джереми Стивенс — Матеуш Гамрот
Родолфо Виейра — Дастин Стольцфус
Габриэль Бенитез — Билли Куарантилло
Предварительный кард
Дэниел Родригес — Престон Парсонс
Аманда Лемос — Монтсеррат Руиз
Халид Таха — Сергей Морозов
Майлс Джонс — Андерсон дос Сантос
Франсиско Фигередо — Малколм Гордон
Алан Баду — Родриго Феррейра.
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