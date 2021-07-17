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Махачев — Мойзес, прямая трансляция UFC Fight Night, онлайн боя Ислам Махачев — Тиаго Мойзес, 18 июля 2021

UFC Вегас 31: Махачев — Мойзес. Бразилец угрожает Исламу досрочной победой! LIVE!
Игорь Брагин
Махачев — Мойзес, прямая трансляция UFC
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Битва за пояс Хабиба продолжается. Лучший друг Орла вышел на тропу войны! Главное — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

В ночь на 18 июля 2021 года на арене UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Вегас 31, в главном событии которого российский боец Ислам Махачев будет драться с бразильцем Тиаго Мойзесом. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию этого поединка. Во втором по значимости бою турнира состоится долгожданное возвращение экс-чемпионки UFC в легчайшем весе Миши Тэйт.

В предварительном карде выступит также казахстанский боец Сергей Морозов. Изначально в карде стоял и брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов, но за несколько недель до турнира он снялся из-за травмы.

Где смотреть онлайн трансляцию боя Ислам Махачев — Тиаго Мойзес? Во сколько начнется бой Махачев — Мойзес?
Live Игорь Брагин

Ислам Махачев показал, как непросто далась ему весогонка

Последние сутки до взвешивания — один из самых сложных и ответственных этапов подготовки к бою. И если твоей командой руководит такой профессионал как Хабиб, всё проходит с наименьшими потерями. Орёл досконально знает все тонкости. Сам он ошибался и платил за это дорогую цену. У Ислама на сейчас раз всё в полном порядке!

17:13 Игорь Брагин

Где смотреть онлайн трансляцию боя Ислам Махачев — Тиаго Мойзес?

Предварительный и основной кард, включающий главный бой Ислама Махачева и Тиаго Мойзеса, можно посмотреть на телеканале UFC ТВ, расположенном в сервисе Wink, который доступен на Ростелекоме, Триколоре и других платформах.

Также турнир будет доступен в официальном приложении UFC Fight Pass.

17:13 Игорь Брагин

UFC Vegas 31: Мойзес и Махачев на дуэли взглядов

Во время дуэли взглядов особого напряжения между Исламом и Тиаго мы не наблюдали. Эти парни — грэпплеры, кулаками друг в друга они будут молотить в самом крайнем случае. А потому, это будет не бойня, а поединок, в котором победит тот, кто лучше подготовлен, кто сумеет не перебить, а перехитрить оппонента. Это будут шахматы в октагоне. Но то, что они обнялись на стердацуне всё-равно немного удивило.

17:09 Игорь Брагин

Мойзес рад поединку с Махачевым и рассчитывает победить

Соперник Ислама Тиаго Мойзес заявил, что был удивлён тем, что ему дали в соперники Махачева.

«Я просматривал имена бойцов, с которыми могу дальше подраться, но не думал, что мне дадут его. Я думал, что Ислам будет драться с кем-то, кто близко к топ-5, чтобы в дальнейшем получить титульный поединок. Я знаю, что многие не хотят с ним драться, избегают боя, но лично я был рад.

Я думаю, что мой стиль хорошо подходит для этого боя, я хорош в грэпплинге, хорошо борюсь, вы это видели, у меня много побед болевыми. Я рассчитываю на досрочную победу техническим нокаутом или сабмишеном», — цитирует Мойзеса BJ Penn.

17:06 Игорь Брагин

Церемония взвешивания UFC Вегас 31: Мойзес оказался тяжелее Махачева

В Лас-Вегасе (США) в преддверии турнира UFC Vegas 31 состоялась процедура взвешивания участников. Ислам Махачев показал на весах 70,53 кг. Соперник дагестанского воина оказался немного тяжелее, его вес составил 70,76 кг.

17:03 Игорь Брагин

Во сколько начнется бой Махачев — Мойзес?

Поединки предварительного карда стартуют 18 июля 2021 года в 02:00 по московскому времени. Бои основного карда начнутся 05:00 мск.

Главное событие вечера, в котором в октагоне сойдутся Махачев и Мойзес, начнётся не ранее 07:00 по московскому времени.

17:02 Игорь Брагин

Абубакар Нурмагомедов снялся с турнира UFC Вегас 31

Брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов планировал выступать в предварительном карде турнира. Его соперником должен был стать Дэниэл Родригес. Но дагестанский боец вынужден был отказаться от боя из-за травмы.

17:01 Игорь Брагин

Полный кард турнира UFC Вегас 31: Махачев — Мойзес

Основной кард

Ислам Махачев — Тиаго Мойзес
Марион Рено — Миша Тэйт
Джереми Стивенс — Матеуш Гамрот
Родолфо Виейра — Дастин Стольцфус
Габриэль Бенитез — Билли Куарантилло

Предварительный кард

Дэниел Родригес — Престон Парсонс
Аманда Лемос — Монтсеррат Руиз
Халид Таха — Сергей Морозов
Майлс Джонс — Андерсон дос Сантос
Франсиско Фигередо — Малколм Гордон
Алан Баду — Родриго Феррейра.

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