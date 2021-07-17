Бразилец замер в стоячем нокауте. Рефери отцеплял Маркоса от сетки. Видео

16 июля в Сочи прошёл турнир по смешанным единоборствам ACA 126. В его карде состоялось немало ярких схваток. Одной из таковых стала битва средневесов. Боец из Грозного Хусейн Кушагов бился с гостем из Бразилии – Антонио Маркосом.

Россиянин выходил в клетку впервые с февраля 2021 года. Тогда он решением судей сумел победить Михаила Долгова. Что касается Маркоса, то боец из Южной Америки не бился по правилам ММА с 2019 года. Но в ходе этой паузы Антонио дважды выступил в соревнованиях по грэпплингу. Так что нельзя сказать, что ему не хватало практики. В целом же профессиональный рекорд Маркоса в ММА неплох, но и не безупречен – 16 побед при 6 поражениях.

Схватка началась с активных действий Кушагова. Было сразу видно, что удары Хусейна очень плотные и выдерживать их Маркосу будет трудно. Но поначалу бразилец мужественно терпел, в атаке же у него ничего не получалось. В середине раунда Маркос оказался на канвасе, но Хусейн ему позволил встать. Впрочем, ненадолго. На предпоследней минуте раунда Кушагов перешёл в активное наступление. Сначала было видно, как Маркоса потряс тяжелейший хук слева. Он начал отступать к сетке. Хусейн же, почувствовав, что запахло нокаутом, пошёл на соперника дальше. Кушагов выкинул классную двойку корпус-голова. Первый удар пришёлся в блок, зато правый сбоку дошёл точно до подбородка. Бразилец буквально повалился и застыл на сетке в стоячем нокауте. Рефери бросился на помощь беспомощному спортсмену и начал его практически отцеплять от сетки, дабы усадить на канвас. Вскоре третьему в клетке начал помогать и сам Кушагов.

Права на видео принадлежат АСА. Видео доступно на канале АСА в YouTube.

После появились врачи, которые принялись оказывать Маркосу первую помощь. Благо, он пришёл в себя. Но пока медики колдовали над Антонио, Хусейн сокрушался и смущённо покачивал головой, словно сам испугался такого впечатляющего нокаута. Когда Маркос встал, Кушагов его тепло поприветствовал.

После поединка Кушагов был предельно скромен, но признался, что рассчитывал победить именно нокаутом.

«Я очень рад победе. Рассчитывал закончить досрочно, именно нокаутом. Надеялся на нокаут, но рассчитывал на три раунда. Работал над ударкой с тренером по боксу. Меня отлично готовили именно в ударной технике. Соперник сменился за неделю до боя на коротком уведомлении. Но я решил всё-таки выйти», — сказал Кушагов.

Поздравляем Хусейна с яркой победой и отметим, что она ему принесла и бонус в размере $ 50 за «Выступление вечера». Что же, вполне заслуженно.