Миша Тэйт вернулась, победила и установила рекорд. Спасибо UFC за 44-летнюю соперницу

В ночь с 17 на 18 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC Vegas 31, где главным событием стал бой между Исламом Махачевым и бразильцем Тиаго Мойзесом. Кроме главного боя болельщики точно ждали соглавный поединок, где случился камбэк легендарной Миши Тэйт, которая не выступала почти пять лет. В соперницы ей поставили малоизвестную 44-летнюю американку Марион Рено. Но прежде, чем радоваться факту возвращения одного из флагманов женского ММА, давайте вспомним, почему Тэйт ушла из спорта в 2016-м.

Тот год начался для Тэйт успешно. Она стала чемпионкой UFC в легчайшем весе, добыв волевую победу над Холли Холм. Таким образом Холм потерпела первое поражение в карьере. Однако Мише не дали времени насладиться триумфом. Уже через четыре месяца ей назначили защиту титула на юбилейном UFC 200. В соперницы ей дали Аманду Нуньес, занимавшую на тот момент четвёртую строчку в рейтинге.



Тогда американка была фаворитом боя. Но аналитики не имели полного представления о Нуньес. И бразильянка опровергла котировки, уничтожив чемпионку в первом раунде. Спустя еще четыре месяца, в ноябре того же 2016 года, титулованная американка проиграла малоизвестной на тот момент Ракель Пеннингтон, которая деклассировала деморализованную Тэйт. Поэтому решение Миши об уходе из смешанных единоборств было ожидаемым и логичным.



За время перерыва Тэйт родила двух детей, стала вице-президентом в сингапурском промоушене ONE Championship, где зарабатывала шестизначные суммы. Но рождение второго ребенка и чувство незавершенного дела, по словам Тэйт, вынудили ее вернуться в большой кровавый спорт. Сообщается, что она подписала с UFC контракт на шесть поединков.

Дана Уайт с матчмейкерами решили сделать для Тэйт подарок в виде проходной соперницы. Что нужно знать о Марион Рено? Ей 44 года. №12 в рейтинге легчайшего веса. Ее послужной список — 9 побед, 7 поражений и 1 ничья. Причем последние четыре поединка она проиграла. Стоит отметить, что Рено очень стойкий боец, ни разу за всю карьеру не проигравшая досрочно. На этом подарки заканчиваются, потому что она неплохая ударница, на счету которой большинство побед нокаутом. Пикантности ситуации добавил тот факт, что этим боем Рено завершала карьеру.

Ожидаемо, начало первого раунда получилось осторожным и пассивным. Бойцы обменивались одиночными ударами для прощупывания дистанции. Небольшое преимущество по попаданиям было у Рено. В этой пятиминутке случилось два ключевых эпизода — первая попытка тейкдауна в исполнении Тэйт, и ее успешный проход в ноги в конце раунда, благодаря которому Миша забрала первую треть боя. В первом случае Рено успешно парировала тейкдаун Тэйт, отбившись у клетки. Но на последней минуте легенда женского ММА все-таки смогла перевести бой в партер. Так она «украла» первый раунд.

Вторая пятиминутка началась с обмена ударами, в которых больше преуспела Рено. Тэйт благоразумно перевела схватку в партер. Однако Рено не растерялась и едва не вышла кимуру. Но Тэйт доказала, что навыков за время простоя не растеряла и успешно вышла из захвата. Но у затем уже разбила своей сопернице нос и удержала в партере, забрав ещё один раунд.



Если в углу Рено давались тактические подсказки что делать дальше, то у Миши были только слова поддержки: «С возвращением!», «Просто повеселись» и прочее. Позитивный настрой был понятен, она контролировала ход поединка. И в третьем раунде Тэйт повеселилась на славу, не став откладывать победу в долгий ящик. Марион оказалась не готова к навязанному ей размену ударами и бой вновь перешёл на канвас.



Заняв доминирующую позицию, Миша принялась осыпать соперницу градом ударов. Рефери поединка Марк Смит несколько раз попросил Рено защищаться активней, но в конце концов остановил бой. Вот такие получились проводы на пенсию. Ну а Миша вернулась с рекордной для дивизиона 12-й победой, плюс испортила напоследок Марион статистику. Рено ни разу в карьере до этого не проигрывала досрочно. В августе Мише исполнится 35 лет, но у нее жизнь только начинается.