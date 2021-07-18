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Ислам Махачев досрочно победил Тиаго Мойзеса на UFC Вегас 31

«Вы можете бегать от меня, но вы не спрячетесь». Дана, дай уже Исламу чемпионский бой
Микаил Гусейнов
Ислам Махачев досрочно победил Тиаго Мойзеса
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Махачев разобрал Мойзеса и уже наступает на пятки обладателю пояса Оливейре.

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 31. В его главном событии выступили Ислам Махачев и Тиаго Мойзес. Для россиянина, как и для бразильца, это был первый пятираундовый поединок в промоушене. Кроме того, оба впервые бились в главном событии шоу, так что и Махачев, и Мойзес ощущали на себе давление.

Ислам проводил второй поединок в 2021 году. В марте, после более чем годичного простоя, он вернулся с досрочной победой над Дрю Добером. Тот успех стал для него седьмым кряду, после чего Ислам поднялся на девятое место в рейтинге лёгкого веса.

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Что касается Мойзеса, то он мог похвастать серией из трёх побед. Последний раз Тиаго бился в феврале нынешнего года. Тогда он убедительно победил Александера Эрнандеса. Так что оба подходили к схватке на подъёме. В течение недели бразилец несколько раз отдавал должное навыкам соперника, но из раза в раз отмечал, что справится с ним и отберёт ту волну хайпа, которая стеной стоит вокруг россиянина. Махачев же обещал «размазать» противника и заставить его сдаться.

Невзирая на такой настрой, оба начали поединок достаточно спокойно. Разведка затянулась почти на две минуты. После Ислам вошёл в клинч у сетки, но достаточно быстро отпустил Мойзеса. Затем Махачев провёл несколько неплохих ударов в стойке, а потом пришло время первого тейкдауна. В партере россиянин контролировал ситуацию и уверенно забрал раунд.

Второй раунд также начался аккуратно. Мойзес даже попытался работать первым. Но вскоре соперники вошли в клинч. Хабиб громко советовал Махачеву висеть на сопернике, и забирать у него силы. Ислам так и сделал, а после несколько раз неплохо приложился по корпусу с колена. К чести Тиаго, он не планировал быть жертвой на заклание. Бразилец сумел провести тейкдаун. Но это словно лишь раззадорило и разозлило Махачева. Он почти мгновенно завладел контролем в партере и разбирал оппонента.

На старте третьей пятиминутки Ислам показал несколько неплохих эпизодов в стойке, но в итоге всё равно всё свелось к работе в партере. Махачев снова смотрелся гораздо лучше. На последней минуте за кадром громко кричал Хабиб, который рекомендовал другу следить за ногой. И действительно, вскоре Тиаго попытался провести болевой, но Ислам всё контролировал.

Бой Махачева с Магомедшариповым. За кадром — голос Хабиба Бой Махачева с Магомедшариповым. За кадром — голос Хабиба

А дальше Исламу словно надоело возиться с соперником. В четвёртом раунде он почти сразу отметился шикарным броском. Мойзес в этот момент предпринял отчаянную попытку набросить треугольник, но Ислам всё контролировал. Дальше Махачев методично начал разбирать бразильца. После нескольких атак в граунд-энд-паунд, россиянин вышел на удушающий приём и заставил Мойзеса сдаться.

Победа получилась доминирующей и по-настоящему шикарной. Махачев, как и обещал, измотал оппонента, а затем вынудил постучать. Таким образом, он одержал восьмую победу кряду и уже буквально наступает на пятки чемпиону лиги в лёгком весе Чарльзу Оливейре, который может похвастать серией из 9 побед.
После боя Махачев дал короткое интервью в октагоне экс-бойцу лиги Полу Фелдеру. Ответив на несколько вопросов, Ислам сам взял инициативу и спросил у Фелдера следующее:

«Пол, как думаешь, почему все соперники не хотят со мной драться?». Экс-боец отметил сильные стороны Махачева и предположил, что вся причина в этом. Тогда Махачев, пребывая в отличном настроении бросил фразу, которая заставила аплодировать всю его команду.

«Вы можете бегать от меня, но вы не спрячетесь. Я иду. Я здесь», — сказал Ислам.

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Почти нет сомнений, что после ещё одного сильного выступления все топ-бойцы лиги снова будут избегать встречи с Махачевым даже невзирая на то, что в этот раз он почти наверняка поднимается на седьмое или восьмое место в рейтинге лёгкого веса. Если с подбором соперника будут сложности, возможно, Дане Уайту стоит задуматься о неординарном решении и дать Исламу сразу же титульный бой?

Впрочем, вряд ли лига пойдёт на такое сейчас, когда в очередь за поясом выстроились Дастин Порье, Джастин Гэтжи и другие. А вот встреча Махачева с Тони Фергюсоном, о которой так мечтает Ислам, вполне реальна. Впрочем, это будет уже другая история.

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Теги Бокс/ММА UFC UFC Ислам Махачев •••

Заглавное фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Источник: «Чемпионат»

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