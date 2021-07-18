«Вы можете бегать от меня, но вы не спрячетесь». Дана, дай уже Исламу чемпионский бой

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 31. В его главном событии выступили Ислам Махачев и Тиаго Мойзес. Для россиянина, как и для бразильца, это был первый пятираундовый поединок в промоушене. Кроме того, оба впервые бились в главном событии шоу, так что и Махачев, и Мойзес ощущали на себе давление.

Ислам проводил второй поединок в 2021 году. В марте, после более чем годичного простоя, он вернулся с досрочной победой над Дрю Добером. Тот успех стал для него седьмым кряду, после чего Ислам поднялся на девятое место в рейтинге лёгкого веса.

Что касается Мойзеса, то он мог похвастать серией из трёх побед. Последний раз Тиаго бился в феврале нынешнего года. Тогда он убедительно победил Александера Эрнандеса. Так что оба подходили к схватке на подъёме. В течение недели бразилец несколько раз отдавал должное навыкам соперника, но из раза в раз отмечал, что справится с ним и отберёт ту волну хайпа, которая стеной стоит вокруг россиянина. Махачев же обещал «размазать» противника и заставить его сдаться.

Невзирая на такой настрой, оба начали поединок достаточно спокойно. Разведка затянулась почти на две минуты. После Ислам вошёл в клинч у сетки, но достаточно быстро отпустил Мойзеса. Затем Махачев провёл несколько неплохих ударов в стойке, а потом пришло время первого тейкдауна. В партере россиянин контролировал ситуацию и уверенно забрал раунд.

Второй раунд также начался аккуратно. Мойзес даже попытался работать первым. Но вскоре соперники вошли в клинч. Хабиб громко советовал Махачеву висеть на сопернике, и забирать у него силы. Ислам так и сделал, а после несколько раз неплохо приложился по корпусу с колена. К чести Тиаго, он не планировал быть жертвой на заклание. Бразилец сумел провести тейкдаун. Но это словно лишь раззадорило и разозлило Махачева. Он почти мгновенно завладел контролем в партере и разбирал оппонента.

На старте третьей пятиминутки Ислам показал несколько неплохих эпизодов в стойке, но в итоге всё равно всё свелось к работе в партере. Махачев снова смотрелся гораздо лучше. На последней минуте за кадром громко кричал Хабиб, который рекомендовал другу следить за ногой. И действительно, вскоре Тиаго попытался провести болевой, но Ислам всё контролировал.

А дальше Исламу словно надоело возиться с соперником. В четвёртом раунде он почти сразу отметился шикарным броском. Мойзес в этот момент предпринял отчаянную попытку набросить треугольник, но Ислам всё контролировал. Дальше Махачев методично начал разбирать бразильца. После нескольких атак в граунд-энд-паунд, россиянин вышел на удушающий приём и заставил Мойзеса сдаться.

Победа получилась доминирующей и по-настоящему шикарной. Махачев, как и обещал, измотал оппонента, а затем вынудил постучать. Таким образом, он одержал восьмую победу кряду и уже буквально наступает на пятки чемпиону лиги в лёгком весе Чарльзу Оливейре, который может похвастать серией из 9 побед.

После боя Махачев дал короткое интервью в октагоне экс-бойцу лиги Полу Фелдеру. Ответив на несколько вопросов, Ислам сам взял инициативу и спросил у Фелдера следующее:

«Пол, как думаешь, почему все соперники не хотят со мной драться?». Экс-боец отметил сильные стороны Махачева и предположил, что вся причина в этом. Тогда Махачев, пребывая в отличном настроении бросил фразу, которая заставила аплодировать всю его команду.

«Вы можете бегать от меня, но вы не спрячетесь. Я иду. Я здесь», — сказал Ислам.

Почти нет сомнений, что после ещё одного сильного выступления все топ-бойцы лиги снова будут избегать встречи с Махачевым даже невзирая на то, что в этот раз он почти наверняка поднимается на седьмое или восьмое место в рейтинге лёгкого веса. Если с подбором соперника будут сложности, возможно, Дане Уайту стоит задуматься о неординарном решении и дать Исламу сразу же титульный бой?

Впрочем, вряд ли лига пойдёт на такое сейчас, когда в очередь за поясом выстроились Дастин Порье, Джастин Гэтжи и другие. А вот встреча Махачева с Тони Фергюсоном, о которой так мечтает Ислам, вполне реальна. Впрочем, это будет уже другая история.