На его месте должен был быть брат Хабиба. Родригес жёстко нокаутировал новичка UFC

В ночь с 17 на 18 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир UFC Vegas 31, где в главном бою Ислам Махачев одержал досрочную победу над бразильцем Тиаго Мойзесом. Изначально в карде был запланирован ещё один поединок, который должен был привлечь внимание российского болельщика. Брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов готовился к бою с Даниэлем Родригесом.

Но всё сорвалось буквально за несколько дней до турнира. Абубакар получил травму, и матчмейкерам UFC пришлось срочно искать ему замену. На ультракоротком уведомлении бой принял 26-летний американец Престон Парсонс. У Престона достойный послужной список — девять побед и два поражения. Причем все триумфы были одержаны сабмишеном — недаром у него коричневый пояс по джиу-джитсу. Для Парсонса этот бой на ультракоротком уведомлении стал дебютным в UFC.

И соперник ему достался более чем серьёзный. Даниэль Родригес до этого поединка имел хорошую статистику — 14 побед и 2 поражения. А счет боёв в UFC — 4-1, что неплохо для бойца, выступающего в прелимах. Его боксёрская база подтверждается тем, что половину своих побед Родригес одержал нокаутом. Хрестоматийный для ММА случай — борец против ударника.

Поединок начался с активных действий от новичка организации. Разумеется, мастер джиу-джитсу попытался перевести бой в партер с первых секунд. Но Родригес оказался не настолько прост, как ожидал Парсонс. И даже бросок на канвас в исполнении Престона не принёс никакой выгоды, потому что Родригес сразу же поднялся. Но дебютант долго не унывал, продолжив бой в стойке, где вполне преуспевал поначалу.

Но в полусреднем, как и в тяжёлом весе исход поединка может перевернуть всего лишь один удар, что и продемонстрировал 34-летний Родригес. К короткому прямому справа Даниэль добавил жёсткий левый в челюсть. Бой можно было останавливать уже в тот момент, поскольку соперник рухнул на канвас и ушёл в глухую защиту. Но рефери Майк Белтран решил действовать наверняка и дал новобранцу UFC почувствовать все прелести повышения в классе. Избиение он остановил только после 12 тяжелейших ударов.

Сумел бы Родригес одержать свою 15-ю победу, будь против него Нурмагомедов, нам неведомо. Но вот отметить, что это поражение вряд ли негативно повлияет на карьеру Парсонса, пожалуй, можем. Финальная атака получилась таковой потому, что чуть раньше Престон пропустил ещё один удар, который почти полностью закрыл ему левый глаз. Этим опытный Родригес и воспользовался. А уж в боевитости Парсонсу не откажешь точно.

Первый шанс ему дал Абубакар, снявшись с боя, а второй наверняка предоставят ребята из офиса лиги. Но на этот раз хотелось бы посмотреть на парня после полного лагеря. Тем более боец перспективный, ему совсем недавно исполнилось 26 лет. Шоу должно продолжаться.