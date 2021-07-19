Спорный нокаут за 35 секунд. Судья спас бойца или всё испортил? Видео

У нас на портале достаточно материалов, в которых мы хвалим или критикуем действия рефери в октагоне. Претензии бывают в основном двух видов. Судья слишком рано остановил бой, а пострадавший вполне мог продолжить поединок. Ну или гневные тирады о том, что рефери вполне мог прекратить избиение двумя, тремя, десятью ударами ранее и сохранить бойцу здоровье. И ситуации эти, как правило, бывают однозначны. Но не всегда…

На турнире UFC Vegas 31, который состоялся в Лас-Вегасе в ночь на 18 июля, случился эпизод, который расколол поклонников ММА на два лагеря. Первые утверждали, что судья совершил очевидный фальстарт, когда бросился останавливать поединок. Вторые же на пальцах пытались объяснить оппонентам, что рефери продемонстрировал феноменальную реакцию — как в плане «соображалки», так и физических кондиций.

Речь идёт о бое между бразильянкой Амандой Лемос и мексиканкой Монтсеррат Руис. Рассуждать о долгосрочных перспективах девушек в этой схватке мы не можем, поскольку остановлена она была уже на 35-й секунде. А произошло это так.

Кролик (такое прозвище у невысокой мексиканки) была ощутимо ниже своей соперницы, но даже за такой короткий промежуток времени умудрилась разорвать дистанцию и нанести два удара в голову и один — по корпусу. Поверив в себя, Руис пошла во вторую атаку, но поймала в голову плотный джеб левой от бразильянки. Монтсеррат слегка повело, она опустила руки и поймала в голову мощную двойку. После этого мексиканка кубарем покатилась к сетке.

Соперница рванула следом, нацеливая в голову Кролика хаммерфист, который нёс в себе разрушительную силу молота Тора. И тут, по идее, всё должно было закончиться. Именно так и подумал 55-летний рефери Крис Тогнони, который как молодой рванул за Амандой, схватил её за талию и замедлил движение к сопернице. «Молот» лишь вскользь зацепил голову мексиканки, которая спустя мгновение оказалась на ногах, в защитной стойке и довольно резво перемещалась по октагону.

На ногах она держалась крепко и с нескрываемым недоумением смотрела на то, как счастливая бразильянка нарезает круги почёта по октагону. Рефери принялся рассказывать Руис о том, что она должна была быть ему благодарна за спасение и сохранность здоровья. Но девушка из Мексики отнеслась к этим увещеваниям весьма скептически. Повторюсь, она крепко стояла на ногах и была готова к продолжению схватки. И от хаммерфиста уходила осознанно, весьма ловко кувыркнувшись в сторону.

Понятное дело, что менять в таких случаях своё решение рефери не будет. Тем более Когнони, который неоднократно подвергался критике со стороны Даны Уайта. Судьи, напомним, назначаются не менеджментом UFC, а Атлетической комиссией штата, в котором проводится турнир. Но у нас к вам есть один вопрос. Как считает уважаемый читатель, рефери своевременно остановил поединок или же поспешил со спасением мексиканской девушки-бойца?