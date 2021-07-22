«Ведром из-за задницы наотмашь попал мне через руку». С кем Фёдор проведёт последний бой?

Уже 23 октября Фёдор Емельяненко проведёт очередной поединок. Его бой возглавит кард турнира Bellator в Москве. Промоушен впервые в истории будет проводить свой турнир в России, и, конечно, лучшего бойца для мэин-ивента было просто не найти.

Пока соперник Емельяненко неизвестен, но, похоже, что Последнему императору в ММА осталось уже не так долго. Ранее он говорил, что по контракту с промоушеном у него остаётся всего два поединка.

Вероятно, на этом Емельяненко и закончит. Ранее российский боец признавался, что задумывался об уходе в 2020 году, когда из-за пандемии он никак не мог выйти в октагон. И не будем исключать, что октябрьский бой может стать последним в карьере для Фёдора, он уже давно всем и всё доказал.

Так как в Bellator пока не называют будущего соперника Емельяненко, мы решили составить собственный шорт-лист бойцов, с которыми мог бы сразиться Фёдор в своём последнем поединке. Сразу оговоримся, что мы не пытаемся предугадать, кого же поставят против Емельяненко, но и отбрасываем совсем нереальные варианты, иначе мы бы предложили «Последнему императору» сразиться с «Терминатором» Арнольдом Шврценеггером!

«Ведром из-за задницы наотмашь попал мне через руку»

Андрей Орловский для Беларуси является не меньшей легендой ММА, чем Емельяненко для России. 42-летний Питбуль провёл в ММА 51 бой, это даже больше чем у Емельяненко. Сейчас Орловский «пылит» в тяжёлом дивизионе UFC, недавно он бросил вызов Александру Волкову, но понятно, что никто топовых соперников ему сейчас не даст. В 10 последних боях у Орловского было пять поражений при четырёх победах и одном no contest.

Орловский сейчас связан контрактом с UFC, драться в других промоушенах ему запрещено. К тому же, у белоруса запланирован бой с Карлосом Фелипе 16 октября, за неделю до поединка Фёдора в Bellator. Сейчас вариант боя с Орловским кажется нереальным, но зато они вполне могли бы сойтись лицом к лицу после этого в последнем поединке Емельяненко.

А интриги в этом бое хватать будет точно! Орловский и Емельяненко оспаривали титул на турнире Affliction — Day of Reckoning в январе 2009 года. Тогда оба уже были звёздами, Орловский становился чемпионом UFC, а Фёдор — чемпионом промоушена Pride.

Бой получился ярким, хоть и не продолжительным. Орловский выглядел даже активнее соперника, заставляя Емельяненко защищаться, но в концовке первого раунда белорус пошёл в безрассудную атаку, пробив коленом в прыжке. Из-за этого он нарвался на мощный ответный удар, свет погас.

Результат того боя Орловский явно считает несправедливым. Во многих интервью белорус довольно нелестно отзывается о Фёдоре и прямо говорит, что тому повезло. При этом Андрей неоднократно злорадствовал в случаях поражений Емельяненко, чем побешивал фанатов ММА из России.

Бой точно запал в душу Орловскому. В 2020 году он весьма ярко описал события 2009 года, а также ввёл в обиход красочную фразу, характеризирующую удар Фёдора.

«Я в то время всем топам боксёрам-тяжеловесам, которые были у Роуча, давал бой. Емельяненко для меня был — выплюнуть и растереть. У меня тогда уже был контракт в боксе, светил потенциальный поединок с Кличко и то и сё. Я думал, что всё, как надо. Но пошли поражения, проблемы и пришлось начинать с нуля.

Я всех тяжей по боксу, которые были у Роуча, с опущенными руками с ними играл. С Емельяненко посмотрите, я ему четыре минуты делал больно. И с Емельяненко решил, что я всё умею. Я думал, что я гений. А получилось, что прыгнул и свет погас. Я был самоуверенным, считал бабки за бой и смотрел за Емельяненко. Помню прыжок, я не закрылся, а Фёдор ведром из-за задницы наотмашь попал мне через руку. Федор не составлял мне конкуренции тогда, но я проиграл», — сказал Орловский.

Фраза про ведро была использована белорусом совсем недавно, когда он оценил шансы Фёдора в поединке с Джуниором дос Сантосом.

«У Емельяненко и дос Сантоса одни и те же удары, которые они бьют из года в год и роняют людей. Если бы бой перешёл в партер, мне было бы интересно посмотреть на самбиста Емельяненко и чёрного пояса по джиу-джитсу дос Сантоса. Я с ним боролся, Олейник — тоже. А по рукам, если Емельяненко не ударит ведром через задницу, дос Сантос его перебьёт», — заключил Орловский.

Вряд ли Орловский действительно является принципиальным соперником для Емельяненко, но зато у белоруса проблем с мотивацией точно не будет. Он уже говорил, что хочет «набить морду» Фёдору. А у самого Емельяненко были бы хорошие шансы в поединке с ветераном, который находится в аналогичной возрастной категории.

Закрыть первое поражение в карьере

Считается, что первое поражение в карьере Емельяненко потерпел в 2010 году, когда он уступил Фабрисиу Вердуму. Да, в 2000 году у Последнего императора было фиаско в поединке с японцем Цуйоши Косакой, но тогда бой был остановлен уже на 17-й секунде из-за рассечения у россиянина. Конечно, фанаты ММА не могут считать те события настоящим поражением.

Да, потом у Фёдора пошла неудачная полоса, а к 2021 году он собрал уже суммарно шесть поражений. Но именно бой с Вердумом вошёл в историю. Бразилец провёл великолепный захват, заставив Фёдора сдаться уже в первом раунде. К слову, тот бой остаётся единственным в карьере «Последнего императора», когда ему пришлось постучать.

Сейчас 43-летний Вердум выступает в PFL, куда он перешёл из UFC. Там бразилец провёл лишь один бой, его поединок с Ренаном Феррейрой был признан несостоявшимся. При этом у Вердума довольно внушительное резюме: 24 победы при 9 поражениях.

Логично было бы дать шанс Емельяненко закрыть первое поражение в карьере в последнем бою. К тому же, Вердум уже даже бросил дерзкий вызов россиянину. Бразилец отказался назвать его величайшим тяжеловесом в истории, напомнив, что он «уничтожил соперника». При этом Вердум заметил, что готов поехать в Россию. Емельяненко отреагировал на боевой клич бразильца довольно спокойно, сообщив, что Фабрисиу не было в списке, который ему представил Bellator. Что ж, может, его поберегут на последний бой в карьере Емельяненко?

Правда, смущает, что в июне стало известно о серьёзных проблемах Вердума со здоровьем. Менеджер бразильца рассказал, что у тяжеловеса возник отёк мозга.

Испытание «железным Майком»

Помните, как говорили в детстве: «А кто сильнее, кит или слон?». Потенциальный бой Фёдора Емельяненко и легенды бокса Майка Тайсона — из этой же категории. Да, понятно, что вероятность такого поединка мизерная, но признайтесь, разве вам не хотелось бы увидеть бой легенды ММА и одного из самых культовых боксёров мира!?

Понятно, что Тайсон уже совсем не тот, 55 лет — совсем солидный возраст даже на фоне 44-летнего Емельяненко. Но почему бы и нет? Тайсон уже недавно подрался с Роем Джонсом-младшим, после чего прямо заявил, что хочет вновь выйти на ринг. Недавно «железный Майк» выложил видео с тренировками. На них легенда находится в великолепной форме.

Понятно, что в поединке по правилам ММА у Тайсона совсем мало шансов, но в боксёрском бою ситуация будет другой. И далеко не факт, что Емельяненко сможет перебить легендарного американца. Увидеть двух легенд на одном ринге было бы здорово, хоть, повторимся, практически нереально.