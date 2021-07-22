Бой года в Bellator. Питбуль — засидевшийся чемпион против молодой звезды Макки

В ночь с 30 на 31 июля по московскому времени в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоится турнир Bellator 263. В главном бою сойдутся чемпион в двух весовых категориях, лучший боец Bellator вне зависимости от весовой категории Патрисиу Питбуль Фрейре и Эй Джей Макки. Это будет финал Гран-при в полулёгком весе, и на кону стоит один из двух чемпионских титулов Питбуля. А также победитель Гран-при получает $ 1 миллион. Бонусом для Эй-Джея Макки станет звание лучшего бойца Pound-for-pound (P4P), но только в случае если он победит.

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Когда бой?

Начало боя – не ранее 5:00 мск 31 июля. Старт поединков в предварительном карде намечен на 0:00 31 июля по московскому времени.

Полный кард турнира Bellator 263

Помимо участников главного боя, в турнире будут и российские бойцы. В основной кард попали непобедимый Усман Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба, и Ислам Мамедов. А в прелимах будет драться Гаджи Рабаданов, бывший чемпион Eagle Fighting Championship (EFC) в лёгком весе.

Основной кард

Патрисио Фрейре — Эй Джей Макки

Эммануэль Санчес — Мэдс Бурнелл

Усман Нурмагомедов — Луис Муро

Ислам Мамедов — Брент Примус

Предварительный кард

Георгий Караханян — Кифер Кросби

Джаред Скоггинс — Брайан Мур

Джони Киснерос — Джошуа Джонс

Кристофер Гонсалес — Гоити Ямочи

Ванесса Порто — Илара Джоанн

Гаджи Рабаданов — Дэниэл Кэри.

Ранее в этот кард был заявлен поединок между россиянином Магомедом Магомедовым и американцем Рофеоном Стотсом, но впоследствии бой был отменён по неизвестным причинам. Новая дата поединка не сообщается.

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Удержится ли Питбуль на троне P4P?

Ветеран ММА 34-летний Патрисиу Питбуль идёт с победной серией из семи боёв. Сейчас он является чемпионом в двух весовых категориях и по праву считается лучшим бойцом организации вне зависимости от весовой категории. Несмотря на солидный возраст, Питбуль регулярно выходит в октагон. Так, в апреле этого года бразилец одолел Эммануэля Санчеса, поймав того на гильотину в первом раунде.

Стоит отметить, что Питбуль – универсальный боец, хотя у него только черный пояс по джиу-джитсу. Из 32 побед 12 одержано сабмишенами, а ещё 11 – нокаутами. Причем у него скромные габариты: рост – 167 см и вес – 65 кг. Но это не мешает ему ронять соперников с одного удара, в чём убедились Майкл Чендлер, Даниэль Страус и Даниэль Вайхель.

Исходя из публикаций Питбуля в «Инстаграме», можно предположить, что к бою с Эй Джеем бразилец сделал акцент, прежде всего, на ударную технику. Он много работает на лапах с тренером. А в спаррингах Патрисиу использовал не только ударку, но и борьбу.

Есть ли у Эй Джея Макки шансы против лучшего бойца организации?

В отличие от Питбуля, Макки не раскрывает подробности своей подготовки. Видимо, ему есть что скрывать или он боится своего соперника. Эй Джей, как и Патрисиу, является разносторонним бойцом, обладающим нокаутирующим ударом и отличной борцовской подготовкой. В прошлом Макки занимался боксом, кикбоксингом, борьбой, дзюдо, карате и джиу-джитсу, что делает американца очень опасным соперником для любого бойца.

В отличие от Фрейре, у Наёмника (прозвище Эй Джея) нет поражений в ММА. У него 17 побед в 17 боях. Из них шесть — нокаутами и ещё столько же – сабмишенами. А из этих 12 досрочных побед девять финишей пришлись на первый раунд. Эй Джей имеет архив из ярких финишей – он отправлял Георгия Караханяна в нокаут первым попаданием, а ещё изощрялся на сложнейшие приемы в партере, как это было в поединке с Колдуэллом.

Эти успехи не остались незамеченными руководством Bellator, и Наёмник расположился на высоком шестом месте в рейтинге P4P. Это дополнительно доказывает, что Эй Джей на сегодняшний день – самый опасный соперник в карьере Питбуля. Но и Макки не имел дел с настолько сильными бойцами.

У Эй Джея есть два явных преимущества перед Питбулем. Первое – Макки выше бразильца на 10 см, второе – Патрисиу старше американца на восемь лет. Так у Наёмника вырисовываются хорошие шансы произвести фурор в Bellator.

Прогноз на бой

Боец клуба «Архангел Михаил» и спарринг-партнёр Петра Яна Денис Лаврентьев дал прогноз на бой Питбуль – Макки.

«Оба дерутся в Bellator очень давно, честно говоря, я не понимаю, почему они ещё не пересекались в клетке. Питбуль в свое время получил титульный шанс после поражения, но вот уже три или четыре года никто не может у него забрать пояс. Эй Джей вообще без поражений – 17-0 в Bellator и первый бой за титул. Удивлен, в общем, что этот бой не состоялся раньше. Оба умеют хорошо бороться, поэтому прогноз на бой дать сложно, но на 90 процентов всю дистанцию он не продлится».

Где смотреть онлайн трансляцию боя Питбуль – Макки

Трансляция главного боя начнётся ориентировочно в 5:00 по московскому времени 31 июля и будет доступна на видеосервисе Оkko Спорт.

Результаты боя Патрисиу Питбуль – Эй Джей Макки

Результат боя между Патрисиу Питбулем и Эй Джеем Макки станет известен по истечении 5 раундов, если поединок не закончится раньше. Пять из шести последних схваток Эй Джея закончились досрочно, а Питбуль закончил три из четырёх последних поединков в первом раунде.