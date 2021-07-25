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UFC Vegas 32: Хулио Арсе нокаутировал Андре Юэлла, видео боя

«Я был в порядке». Боец героически принимал удары и оставался на ногах, но судья остановил
Денис Дорофеев
Хулио Арсе нокаутировал Андре Юэлла
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Панчер колумбийского происхождения успешно дебютировал в легчайшем весе

В ночь на 25 июля проходил турнир UFC Vegas 32, где в главном бою экс-чемпион UFC Ти Джей Диллашоу одолел второго номера рейтинга Кори Сэндхагена раздельным решением судей. Но в прелимах был куда более скоротечный и не менее зрелищный бой между двумя ударниками, Хулио Арсе (16-4) и Андре Юэллом (17-7).

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Для Арсе это первый бой в легчайшем дивизионе, куда он спустился из полулегкого веса, где дела складывались с переменным успехом — 3 победы и 2 поражения. Хотя оба проигрыша были раздельным решением судей. Стоит отметить, что Арсе не выходил в октагон с конца 2019 года. Тогда он и проиграл свой последний поединок. А Юэлл в этом году успел провести один поединок против Криса Гутьерреса, который проиграл решением судей. В итоге у Андре прервалась серия из двух побед.

Рост Юэлла — 180 см и он на 10 см выше Арсе, что давало ему дополнительное преимущество при работе в стойке. Поэтому немудрено, что Мистер Хайлайт (прозвище Юэлла) занял центр октагона, но при этом больше прицеливался и выжидал действий от Арсе. Бойцы обменивались одиночными ударами, иногда взрывались сериями. Но к середине пятиминутки инициативу к своим рукам прибрал Хулио Арсе, нащупавший нужную дистанцию раньше, чем долговязый Андре Юэлл.

Арсе начал работать активным вторым номером, наказывая Андре за каждый выброшенный удар. Он хладнокровно, последовательно и неспешно разбивал соперника ответными одиночными ударами. Так он смог потрясти своего долговязого визави в одном из эпизодов, попав левым прямым в челюсть. Юэлл после пропущенного удара бросился в бега от своего соперника. Но первую треть боя Мистер Хайлайт все равно закончил прижатым к сетке. В итоге первый раунд ушел к колумбийскому американцу.

Второй раунд стал продолжением первого: Хулио прижал Юэлла к сетке, несмотря на рассечение у брови, полученное в результате одного из разменов ударами. Арсе принялся работать первым номером, а его оппонент ожидаемо прижался к сетке. Теперь ход поединка диктовал американец колумбийского происхождения. Длиннорукий Юэлл пытался прервать эту тенденцию, но его удары сотрясали только воздух. А Хулио набирал очки за хладнокровную расчетливую работу с дистанции, которая выливалась в точные попадания.

На исходе второй трети боя Арсе смог потрясти соперника левым прямым в челюсть. Но на этот раз Хулио не отпустил его, осыпав того градом тяжелых ударов. Рефери решил перестраховаться и остановить схватку во избежание более тяжелых последствий. После остановки Мистер Хайлайт сказал судье: «Я был в порядке», но исход поединка уже нельзя было отменить, равно как и продолжить его. Не таким хайлайтом хотел запомниться Андре Юэлл. И в итоге он потерпел второе поражение подряд, а Хулио Арсе продвинется в рейтинге UFC. И кто знает, возможно мы когда-нибудь увидим этого хладнокровного и расчетливого бойца в основном карде.

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Теги Бокс/ММА UFC Видео •••

Заглавное фото: Jeff Bottari/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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