Последний шанс Десантника. Нужно или побеждать Конго, или уходить из спорта

В ночь с 20 на 21 августа по московскому времени в городе Су-Фоллс (штат Южная Дакота, США) состоится турнир Bellator 265. В главном бою шоу сойдутся ветераны смешанных единоборств россиянин Сергей Харитонов и француз Чейк Конго. Это будет рейтинговый бой, и, если Сергею удастся одолеть третьего номера рейтинга, то у него даже появятся шансы на титульный бой.

Новость по теме Харитонов проведёт бой с Конго 21 августа

Когда бой?

Начало боя – не ранее 4:00 мск 21 августа. Старт поединков в предварительном карде намечен на 23:00 20 августа по Москве.

Полный кард турнира Bellator 265

На данный момент известно о трёх поединках. Кроме схватки Харитонова и Конго в клетке сойдутся представители полулёгкого веса Адам Борич и Джей Джей Уилсон, и девушки, выступающие в наилегчайшем весе – Алехандра Лара и ДеАнна Беннетт.

Кроме них на турнире подерутся недавний соперник Ярослава Амосова Логан Сторли, младший брат бойца UFC Кевина Ли Кит, а также Тэйлор Джонсон и Майк Хаммел. Но их соперники ещё не определены.

Конго – 46 лет. Не пора ли ему на покой?

Чейк Конго идёт на третьем месте в рейтинге тяжёлого веса, но закономерно ли? После поражения Мо Лавалю в далёком 2015 году француз выдал победную серию из восьми схваток, включающую в себя триумфы над Александром Волковым, Виталием Минаковым, Тимоти Джонсоном. Из этих восьми успешных поединков шесть Конго завершил победой по очкам.

В сентябре 2019 года француз получил титульный поединок с Райаном Бейдером, который был признан несостоявшимся из-за тычка пальцем в глаз Конго в конце первого раунда. При этом стоит отметить, что до инцидента француз проигрывал.

В конце прошлого года Чейк проиграл матч-реванш Тиму Джонсону на историческом турнире, который впервые прошёл в Париже. Конго уступил лишь раздельным решением, так что списывать со счётов его не стоит.

Восстановит ли свою репутацию Харитонов?

После всех скандалов, сопровождавших Харитонова в последнее время, кажется удивительным, что Скотт Кокер дал Сергею ещё один шанс, причем с третьим номером тяжёлого веса. Посудите сами, стали бы вы давать человеку возможность представлять вашу организацию, если за небольшой промежуток времени с ним случилось столько всего.

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Тем не менее, в Bellator, видимо, по-прежнему продолжают верить в ветерана ММА и дают опцию восстановить репутацию. Оправдает ли Сергей доверие? Посмотрим, во всяком случае, тренируется он по полной программе. Из публикаций Сергея в «Инстаграме» известно, что он спаррингует с белорусским кикбоксером Денисом Гончарёноком, но лишний вес пока заметен. Из-за этого у него могут возникнуть проблемы в поздних раундах. Поэтому напрашивается вывод, что Сергей рассчитывает закончить бой в первых раундах, иначе зачем приглашать в свой кэмп кикбоксёра.

В любом случае, очевидно, что и сам Сергей понимает, что в Bellator ему предоставляют едва ли не последний шанс восстановить репутацию и вернуть своё доброе имя.

Мотивация Харитонова растёт и на фоне того, как в Bellator принялись расставаться с ветеранами. Недавно из промоушена был отчислен давний противник Сергея Мэтт Митрион. Так что не учитывать этот фактор нельзя.

Да и в целом, поражение от 46-летнего бойца будет значить лишь то, что Сергею действительно просто пора уходить. Потому в этот раз он постарается не подвести, нужна лишь только победа. Вопрос в том, хватит ли ресурса его организма.

Прогноз на бой

На фоне последних пары лет сложно представить, что Сергей вернёт себе форму, которой мог похвастать ещё лет 5 назад. Но тяжёлый вес тем и прекрасен, что в нём царят апсеты. В этом заключается шанс Сергея на успех. Конго, в отличие от Харитонова, пребывает в хорошей физической форме, которая позволяет ему отработать поединок от звонка до звонка.



Впрочем, спортивная старость у представителей единоборств приходит в одно мгновенье. И с 46-летним Конго — это может случиться в любой момент. Так что у Сергея есть неплохие шансы на успех

Где смотреть онлайн трансляцию боя Конго – Харитонов

Трансляция главного боя начнётся ориентировочно в 4:00 по московскому времени и будет доступна на видеосервисе Окко Спорт.

Результаты боя Чейк Конго – Сергей Харитонов

Результат боя между Чейком Конго и Сергеем Харитоновым станет известен по истечении трёх раундов, если поединок не закончится раньше. Восемь из последних десяти схваток с участием Конго прошли полную дистанцию, а у Харитонова за всю карьеру только три боя не закончились досрочно. Последние четыре поединка Сергея заканчивались нокаутом в первом или втором раунде.