Макгрегор ведёт себя как брошенная девушка. Он словно одержим Хабибом

27 июля бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор снова напомнил о себе. И снова не самым лучшим образом. Ирландец внезапно отреагировал на сообщение, которое его заклятый соперник Хабиб Нурмагомедов оставил в «Твиттере» ещё 11 июля.

Тогда Орёл отреагировал на победу Дастина Порье в схватке с Конором, написав, что «добро всегда побеждает зло». Это сообщение долгое время оставалось без внимания ирландца. Но спустя почти три недели экс-чемпион в двух дивизионах внезапно разродился ответом, причём достаточно резким. На этот раз Макгрегор пересёк все красные линии, которые только можно представить, напомнив россиянину о трагической кончине его отца Абдулманапа.

«Значит, коронавирус — это добро, а отец — зло?» — спросил Макгрегор. Позже сообщение было удалено, но, как говорится, интернет помнит всё. Так что очередной «шедевр» ирландца быстро разнёсся в сети.

Хабиб Нурмагомедов никак не отреагировал на откровенное хамство и глупость со стороны некогда поверженного им соперника. И, казалось, на этом можно было бы заканчивать. Но на поведение Макгрегора обратил внимание другой экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Даниэль Кормье. Американец поднял важную тему, задавшись вопросом о том, не являются ли поступки Конора скрытым криком о помощи.

«После боя с Порье многие задавались вопросом, пытался ли Конор забраться в голову Дастина. Вернуться к тем временам, когда его трэш-ток действительно сильно влиял на соперников. Похоже, что с Порье это не особо сработало, и, как по мне, он пересёк черту, когда сначала затронул жену Дастина, а сейчас — отца Хабиба. Когда речь идёт о смерти, коронавирусе и прочих вещах, с которыми мы столкнулись за последний год, это нельзя трогать.

Мы все знаем, что нельзя втягивать семью и жён в истории, но ты говоришь о ком-то, кто был всем для другого человека. Для Хабиба отец был целым миром, а ты говоришь про его смерть от болезни, которая принесла столько бед всему нашему миру, при этом используя это, чтобы вернуться обратно?

Это было написано спустя недели после того, как состоялся бой с Порье, так что есть ощущение, что Конор действительно раздумывал над этим. Сейчас у меня просто буря эмоций. Это зашло слишком далеко, дошло до такой точки, что я позвонил Хабибу прошлым вечером, чтобы узнать, в порядке ли он. Когда Конор выдаёт что-то подобное, становится сложно понять, как многие люди могут поддерживать такое поведение. Думаю, когда произносится что-то такое — это похоже на крик о помощи», — заключил Кормье.

В чём прав Даниэль? Американец совершенно точно сказал о линиях, которые пересекать нельзя. В бойцовской среде существует негласный кодекс, и нарушать его, обсуждая членов семьи своих соперников – значит марать собственную репутацию, чем успешно годами занимается Макгрегор.

Но вопрос в другом, действительно ли за всем этим прячется крик о помощи? Вероятно, сам Конор не считает, что нуждается в помощи посторонних людей. Но в целом его поведение выглядит совершенно неадекватно, а способ привлечь внимание он выбрал самый грязный.

Спрашивается, зачем снова и снова пытаться зацепить Хабиба, а уж тем более говорить о его умершем отце? Что это? Попытка вернуть Нурмагомедова в игру и получить с ним бой? Если и так, то тогда можно констатировать, что ирландец окончательно потерял связь с реальностью. Потому что даже если Нурмагомедов бы и вернулся, схватку с ним Конору надо заслужить, а пока совсем непонятно, каким образом у ирландца это может получиться.

Если исключить вариант, при котором Макгрегор хочет получить реванш с Хабибом, тогда какой его мотив пытаться троллить Орла? Ненависть. Возможно и так. Слепая ненависть толкает ирландца на постоянные провокации и оскорбления в адрес россиянина. В конце концов причины не любить Хабиба у Конора есть.

Именно Орёл стал тем, кто окончательно положил начало концу карьеры Печально Известного. С момента встречи с Нурмагомедовым Конор проиграл трижды в четырёх схватках. Вполне вероятно, что во всех бедах он винит россиянина, не желая признаваться, что большая часть ответственности за неудачи лежит на нём.

О желании Конора переложить ответственность за поражения на Хабиба, к слову, говорили и показания девушки, которая обвиняла ирландца в попытке изнасилования. Пострадавшая отмечала, что, нападая на неё, Макгрегор вспоминал свой неудачный бой с Орлом.

«Перед изнасилованием он схватил меня за шею, приподнял, тем самым не дав сопротивляться. «Так я себя чувствовал в октагоне. Я вынужден был постучать три раза. Вот так я себя чувствовал»», — цитировала ирландца девушка. Так что Нурмагомедов крепко засел в голове экс-чемпиона в двух дивизионах.

Как бы то ни было, сейчас кажется, что поведение Макгрегора переходит в одержимость. Конор реально, словно одержим Хабибом. Он снова и снова пытается вызвать его на диалог и спровоцировать реакцию. Всё это выглядит как поведение брошенной девушки, которая всеми правдами и неправдами стремится привлечь внимание бывшего.

Но Нурмагомедов уже не тот, что прежде. С момента смерти своего отца россиянин и правда помудрел. За минувший год в его адрес сыпалось немало обвинений и оскорблений. Начиная от малоизвестного бойца с ником Анубиc и заканчивая восходящей звездой UFC Хамзатом Чимаевым. Но ни на одну из провокаций Орёл не отреагировал. Вот и на Макгрегора Хабиб смотрит так, словно он для него превратился в пустое место. Вот уж где по-настоящему олимпийская выдержка.

Так что все попытки ирландца задеть ненавистного соперника снова и снова разбиваются о глухую стену. А камни от этой стены отлетают и бьют по остаткам репутации ирландца. Может быть, Кормье прав и Конору действительно нужна помощь?