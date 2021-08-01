Гаджи оценили по достоинству в Bellator, а Нурмагомедов переживает о его сопернике.

«Для всех, кто говорит: команда Хабиба только борется». Рабаданов оформил мощный нокаут

В ночь с 31 июля на 1 августа проходит турнир Bellator 263. Главным событием станет финал Гран-при в полулёгком весе, в котором сойдутся чемпион в двух весовых категориях Патрисиу Питбуль и молодой голодный до побед Эй Джей Макки. Но в предварительном карде также было жарко. В частности, в промоушене дебютировало несколько россиян, в том числе, член команды Хабиба Нурмагомедова Гаджи Рабаданов.

Напомним, что Гаджи является экс-чемпионом EFC (Eagle Fighting Champinoship). Невзирая на это, а также на немалый опыт в ММА (18 боёв, 14 побед при 4 поражениях), ему дали малоизвестного соперника с не самым выдающимся рекордом (7-4).

В этом году оба спортсмена пока успели провести по одному бою: Рабаданов одолел Валерия Грицутина решением судей и стал чемпионом EFC, а Кэри попал под каток по имени Аарон Пико, проиграв тому нокаутом за 15 секунд. Поэтому расклады на бой были вполне очевидны — Гаджи являлся фаворитом.

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Первая пятиминутка началась с попыток андердога Кэри взять бой под свой контроль. Но единственное, что он смог сделать, это захватить центр октагона. Рабаданова такой расклад вполне устраивал, так как он комфортно чувствовал себя в роли контрпанчера, отвечая на каждую атаку Кэри точным выпадом. Даниэль бил в основном ногами, но по большей части промахивался. А Гаджи попадал классическими двойками и одиночными правыми прямыми в ответ, их Кэри точно прочувствовал на себе.

После нескольких пропущенных хлёстких ударов от Гаджи американец отказался от затеи работать первым номером и отошёл назад. Теперь Рабаданов диктовал ход боя, позволяя себе не только выпады с одиночными ударами, но и серийные атаки. Кэри, понимая своё безвыходное положение, снова попробовал пойти вперёд. Однако Рабаданов отлично его встретил. Гаджи роскошным левым боковым уронил соперника на канвас. Было очевидно, что Кэри уже не поднимется, но россиянин успел нанести ещё три удара по лежачему сопернику, прежде чем рефери Фрэнк Григг остановил поединок на предпоследней минуте первого раунда.

Секундировавший Рабаданова Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что основным планом на бой было наносить левые боковые и правые прямые, что Гаджи исправно и делал.

«Это был наш план. Левый сбоку и удар справа. Честно говоря, переживаю за Кэри. Надеюсь, с ним всё будет в порядке», — сказал Хабиб.

Новость по теме Хабиб отреагировал на победу Рабаданова сокрушительным нокаутом

Итог — уверенная победа Гаджи Рабаданова, которая восхитила армию болельщиков Bellator. В комментариях под видео с нокаутом все наперебой принялись расхваливать как бойца, так и секундировавшего ему Хабиба Нурмагомедова.

«Школа Абдулманапа Нурмагомедова наступает».

«Эти дагестанские ребята перехватывают игру. Хабиб убийственный тренер, как и боец».

«Для всех тех, кто говорит, что в команде Хабиба могут только бороться».

«Хабиб по-прежнему не проигрывает в качестве тренера».

По достоинству оценил дебют Рабаданова в лиге и чемпион промоушена Серхио Петтис.

«Чистый левый боковой», — написал Петтис, добавив к этому эмодзи огня.

Что же, поздравляем Рабаданова с ярким дебютом. Такой победой он совершенно точно поднял свои акции в Bellator и в следующей схватке столкнётся с более мощной оппозицией.