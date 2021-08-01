«Очень много ошибок». Хабиб раскритиковал брата за досрочную победу

В ночь с 31 июля на 1 августа в Калифорнии прошёл турнир Bellator 263. В его главном событии встретились финалисты Гран-при в полулёгком весе Патрисио Фрейре и Эй Джей Макки. Но для многих российских болельщиков не менее важен был бой основного карда, в котором Усман Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба, проводил второй поединок в Bellator. Противостоял ему Мэнни Муро.

Для Усмана это второй поединок за океаном в организации Скотта Кокера. Прошлый поединок он закончил уверенной победой над Майком Хэмилом единогласным решением судей. Перед боем с Муро статистика боёв у Усмана была безупречной — 12 побед в 12 боях, семь побед нокаутом. То есть, в отличие от своего более титулованного брата, Усман является базовым ударником. В прошлом он занимался кикбоксингом.

Мэнни Муро никогда не имел выдающейся оппозиции. Среди всех побед самым хайповым был успех в схватке с одноруким бойцом Ником Ньюэллом. Кроме того, у Мэнни нет ни кулака в динамитах, ни какой-либо филигранной борцовской техники, на что указывало то, что большую часть побед он добыл по очкам. С учётом всего этого исход для многих был понятен. В воздухе висел лишь вопрос, когда Усман остановит соперника.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на «Okko Спорт».

Бой начался с попытки Муро работать первым номером. Американец захватил центр октагона. Но долго удерживать инициативу не удалось. Россиянин точным хай-киком погасил запал соперника. А уже на исходе первой минуты стартового раунда Нурмагомедов перевёл поединок в партер, где пытался закончить бой досрочно.

Сначала Муро смог встать с канваса, однако на его спине «рюкзачком» повис Усман, пытавшийся задушить своего соперника. Так Мэнни почти минуту стоял у сетки. Вскоре наш боец провёл зацеп ноги. В то время, пока Муро пытался выбраться из тисков Нурмагомедова, Усман снова захватил спину и едва не провёл удушающий, из которого американец каким-то чудом выбрался. Видимо, уроженец Махачкалы слишком буквально воспринял подсказку Хабиба расслабиться.

В итоге американцу удалось подняться и даже прижать россиянина к сетке. Но Усман развернул ситуацию в свою пользу и принялся работать коленями. Один из ударов пришёлся в район солнечного сплетения, после чего Муро упал, Усману ничего не оставалось, как перейти к добиванию. Так что рефери остановил одностороннее избиение. Таким образом, Усман добыл 13-ю победу в карьере и вторую в Bellator. Перспективы россиянина в лиге становятся всё лучше.

Тем не менее на пресс-конференции после поединка Нурмагомедов признался, что его знаменитый двоюродный брат упрекнул его множеством ошибок.

«Что думает о бое Хабиб? Сказал, что хороший бой, и сказал, что очень много ошибок. Как только он зашёл в клетку, начал мне говорить, где и как надо было тазом работать, где надо было руку отключать, где надо было иначе что-то делать. Есть над чем работать, будем исправлять.

В целом хотел чуть-чуть показать людям свою борьбу, свой грэпплинг, сразу заканчивать бой не всегда хорошо. Хотел подраться немного дольше», — сказал Нурмагомедов.

В любом случае победа получилась яркой и эффектной. Усман уже заявил, что следующий раз хотел бы подраться в Москве, то есть в октябре, когда свой бой будет проводить Фёдор Емельяненко. Почти нет сомнений, что в третьем поединке в Bellator Нурмагомедову дадут куда более серьёзного соперника, чем Муро. Но времени на подготовку и на работу над ошибками у Усмана хватит.