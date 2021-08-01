Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Bellator 263: Усман Нурмагомедов нокаутировал Мэнни Муро в первом раунде, видео

«Очень много ошибок». Хабиб раскритиковал брата за досрочную победу
Денис Дорофеев
Усман Нурмагомедов нокаутировал Мэнни Муро
Комментарии
Усман оправдывался тем, что просто пытался показать свою борьбу.

В ночь с 31 июля на 1 августа в Калифорнии прошёл турнир Bellator 263. В его главном событии встретились финалисты Гран-при в полулёгком весе Патрисио Фрейре и Эй Джей Макки. Но для многих российских болельщиков не менее важен был бой основного карда, в котором Усман Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба, проводил второй поединок в Bellator. Противостоял ему Мэнни Муро.

Самый талантливый из семьи Орла. Мендес поставил Усмана выше Хабиба! Самый талантливый из семьи Орла. Мендес поставил Усмана выше Хабиба!

Для Усмана это второй поединок за океаном в организации Скотта Кокера. Прошлый поединок он закончил уверенной победой над Майком Хэмилом единогласным решением судей. Перед боем с Муро статистика боёв у Усмана была безупречной — 12 побед в 12 боях, семь побед нокаутом. То есть, в отличие от своего более титулованного брата, Усман является базовым ударником. В прошлом он занимался кикбоксингом.

Мэнни Муро никогда не имел выдающейся оппозиции. Среди всех побед самым хайповым был успех в схватке с одноруким бойцом Ником Ньюэллом. Кроме того, у Мэнни нет ни кулака в динамитах, ни какой-либо филигранной борцовской техники, на что указывало то, что большую часть побед он добыл по очкам. С учётом всего этого исход для многих был понятен. В воздухе висел лишь вопрос, когда Усман остановит соперника.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на «Okko Спорт».

Бой начался с попытки Муро работать первым номером. Американец захватил центр октагона. Но долго удерживать инициативу не удалось. Россиянин точным хай-киком погасил запал соперника. А уже на исходе первой минуты стартового раунда Нурмагомедов перевёл поединок в партер, где пытался закончить бой досрочно.

Сначала Муро смог встать с канваса, однако на его спине «рюкзачком» повис Усман, пытавшийся задушить своего соперника. Так Мэнни почти минуту стоял у сетки. Вскоре наш боец провёл зацеп ноги. В то время, пока Муро пытался выбраться из тисков Нурмагомедова, Усман снова захватил спину и едва не провёл удушающий, из которого американец каким-то чудом выбрался. Видимо, уроженец Махачкалы слишком буквально воспринял подсказку Хабиба расслабиться.

В итоге американцу удалось подняться и даже прижать россиянина к сетке. Но Усман развернул ситуацию в свою пользу и принялся работать коленями. Один из ударов пришёлся в район солнечного сплетения, после чего Муро упал, Усману ничего не оставалось, как перейти к добиванию. Так что рефери остановил одностороннее избиение. Таким образом, Усман добыл 13-ю победу в карьере и вторую в Bellator. Перспективы россиянина в лиге становятся всё лучше.

Тем не менее на пресс-конференции после поединка Нурмагомедов признался, что его знаменитый двоюродный брат упрекнул его множеством ошибок.

Фрейре пришлось приводить в чувство. Макки «задушил» величайшего бойца лиги за 2 минуты Фрейре пришлось приводить в чувство. Макки «задушил» величайшего бойца лиги за 2 минуты

«Что думает о бое Хабиб? Сказал, что хороший бой, и сказал, что очень много ошибок. Как только он зашёл в клетку, начал мне говорить, где и как надо было тазом работать, где надо было руку отключать, где надо было иначе что-то делать. Есть над чем работать, будем исправлять.

В целом хотел чуть-чуть показать людям свою борьбу, свой грэпплинг, сразу заканчивать бой не всегда хорошо. Хотел подраться немного дольше», — сказал Нурмагомедов.

В любом случае победа получилась яркой и эффектной. Усман уже заявил, что следующий раз хотел бы подраться в Москве, то есть в октябре, когда свой бой будет проводить Фёдор Емельяненко. Почти нет сомнений, что в третьем поединке в Bellator Нурмагомедову дадут куда более серьёзного соперника, чем Муро. Но времени на подготовку и на работу над ошибками у Усмана хватит.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021