Тайсон ищет Хабибу соперника для дебюта в боксе. Но предложения пока никудышные

30 июля бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов гостил на подкасте у бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Майка Тайсона. Вместе с ним в студию к Железному Майку наведались экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо и менеджер Али Абдель-Азиз. Общение прошло в достаточно тёплой обстановке. В его ходе Тайсон неожиданно заявил, что хочет организовать Хабибу бой по правилам бокса. Более того, легендарный американец даже назвал возможных соперников Орла. Разбирались, кого Хабибу предложил Тайсон и стоит ли Нурмагомедову вообще задумываться о подобных авантюрах.

Кого предложил Тайсон

Для начала разберёмся с идеей Железного Майка. О своём желании организовать бой Хабибу он упомянул лишь вскользь. А в качестве потенциальных соперников назвал регулярного чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе Дэвина Хэйни и временного чемпиона мира по версии WBC в этом же дивизионе Райана Гарсию. Отметим, что в этом же весе есть и обладатель самого главного титула WBC – так называемого WBC Franchise, им владеет Теофимо Лопес.

Но пока о Хэйни и Гарсии. Идея боя Хабиба с ними выглядит совершенно никудышной. Они одни из самых перспективных бойцов в профессиональном боксе. Оба очень молоды и к тому же до сих пор не знают горечи поражений. Но предложение о схватке Хабиба с кем-либо из них выглядит никудышным.

Почему? Во-первых, потому что боксёры-легковесы не для Нурмагомедова. Если в UFC эта весовая категория предусматривает лимит в 70,3 кг, то в профессиональном боксе только 61,2 кг. Очевидно, что свести в ринге бойцов не представляется возможным. Особенно если принимать во внимание то, что Хабиб выходил на бои с весом около 85 кг.

Во-вторых, зачем такой бой Нурмагомедову? Да, Гарсия и Хэйни хорошо известны в США, но как насчёт всего мира? Для остальных это только восходящие звёзды, и продажу трансляций придётся вывозить лишь на имени бойца из России. И очевидно, что выручка от них будет меньше, чем если бы Нурмагомедов дрался с лидерами боксёрского Pound-for-Pound. Так зачем устраивать канитель с возвращением, если доход не обещает быть космическим?

Кроме того, если Нурмагомедов проиграет (а скорее всего, так и будет), вряд ли он захочет получить поражение от бойца, который будет пользоваться этим для своего продвижения. Очевидно, что условный Сауль Альварес не нуждается в Хабибе, чтобы стать более популярным, а вот о Хэйни и Гарсии такого не скажешь. Ну а Орёл вряд ли захочет выступить в роли ступеньки к славе для молодых бойцов. Всё-таки чувство собственной значимости и статус ему точно не позволят это сделать.

С кем действительно Хабибу было бы интересно подраться

Здесь напрашивается три варианта. Первый — экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер. Когда разговоры о возможном поединке Красавчика с Хабибом были достаточно активными. Абдулманап Нурмагомедов даже говорил, что готов согласиться на такую схватку, если сын пройдёт сбор в лагере Анатолия Ломаченко (у отца и тренера Василия Ломаченко). Но дальше разговоров дело не пошло. Да и сам Флойд, похоже, не заинтересован в таком противостоянии. Ибо если бы американец хотел этой схватки, он бы уже нашёл не один повод вспомнить об Орле. Возможно, Мейвезер ближе к 45 годам уже опасается настоящих бойцов (будь они выходцами из ММА или бокса). Ведь предыдущий выставочный поединок Красавчика с блогером Джейком Полом прошёл далеко не идеально. Так что эта схватка вряд ли когда-либо состоится. Хотя очевидно, что она принесла бы десятки миллионов долларов.

Второй вариант — Сауль Альварес. Да, мексиканец выступает во втором среднем весе (до 76,2 кг), а в день боя весит чуть более 80 кг. Но и Хабиб на деле от него не отстаёт. Так что в плане весовых категорий к консенсусу прийти можно. Схватка одного из лучших действующих боксёров мира с недавним лидером рейтинга P4P UFC стала бы боем десятилетия. Но есть одна проблема. Сауль Альварес жёстко критикует эксперименты с нестандартными боями и вряд ли примет в них участие. Да и Орлу нет смысла напрашиваться на бой с мексиканцем.

Пожалуй, в этом противостоянии у него точно не будет шансов на успех. Если с Мейвезером бой мог бы получиться более-менее ровным за счёт разницы в возрасте, а от Гарсии и Хэйни Хабиб бы не понёс сильного урона с учётом разницы в габаритах, то поединок с Канело получится действительно опасным. И вряд ли это того стоит.

Третья опция – самая выигрышная. Кто-либо из братьев Полов. Логан или Джейк — значения не имеет. YouTube-блогеры раскрутили себя достаточно хорошо и раздражают уже очень многих профессиональных бойцов.

Почему такой вариант самый выигрышный для Нурмагомедова? Да потому что Хабиб справится как с одним соперником, так и с другим. И ещё надолго отобьёт у них желание драться. За что президент UFC Дана Уайт наверняка будет благодарен Хабибу. Уж кто-то, а президент UFC является едва ли не главным хейтером Полов и мечтает, чтобы их наконец усмирили.

Вернётся ли Нурмагомедов ради боя в боксе?

Ну а теперь главный вопрос. Вернётся ли Хабиб в спорт ради дебюта в профессиональном боксе? Шансы на это минимальны. Нурмагомедов не раз исключал возобновление карьеры в UFC. Для чего ему соваться в бокс? Ради денег? Орёл давно дал понять, что материальные блага для него не самые важные. Наследие? Выстроить его за один сомнительный поединок не удастся, ну а о настоящей карьере боксёра речи идти не может. Хайп? Это точно не про Орла.

Единственная возможность — выставочный благотворительный поединок. Во-первых, приняв участие в такой схватке, он совершенно точно не нарушит слова не драться, данное матери. Любому человеку, даже самому далёкому от спорта, будет ясно, что такой бой далёк от настоящей схватки. Очевидно, что это будет понятно и маме Нурмагомедова.

Во-вторых, благотворительный поединок может мотивировать и самого Хабиба. Ещё будучи активным бойцом, он не раз выражал желание подраться где-нибудь в Африке. По словам Нурмагомедова, это было бы выгодно для региона не только с точки зрения финансовой погоды, но и привлекло бы внимание к многочисленным проблемам континента. В-третьих, желание Нурмагомедова хоть немного повторить путь величайшего боксёра Мохаммеда Али никуда не делось, так что схватка в африканской глубинке (по примеру «Грохота в Джунглях») не исключена.

Ну и наконец желание запомниться непобеждённым, наверное, навсегда утвердилось в Хабибе. Это можно понять, любой другой на его месте точно так бы относился к профессиональному рекорду. И пусть поединок по правилам бокса никак бы не относился к статистике в UFC, проигрывать в боксе ему бы также не хотелось. Ну а выставочный поединок, в котором победителя почти никогда не определяют, — идеальный вариант. Так что маленький шанс увидеть Нурмагомедова в деле на боксёрском ринге есть. Ну а соперников мы предложили.