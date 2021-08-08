Атаман-шоу! Физиев устроил зажигательную рубку с ветераном UFC. Видео

В ночь с 7 на 8 августа в городе Хьюстон (штат Техас, США) проходит турнир UFC 265, где в главном бою за титул временного чемпиона в тяжёлом весе сойдутся Сирил Ган и Деррик Льюис. А пока мы хотим обратить ваше внимание на очень зрелищный поединок между перспективным бойцом из Кыргызстана Рафаэлем Физиевым и ветераном MMA Бобби Грином, где они смогли закатить настоящее шоу.

Физиеву 28 лет и на его счету девять побед (из них семь нокаутом) и одно поражение. Единственный проигрыш был допущен в дебютном бою на турнире UFC в Санкт-Петербурге против россиянина Магомеда Мустафаева. Затем Атаман выдал серию из трёх побед подряд, одолев Алекса Уайта, Марка Диакези и Ренату Мойкану. Причём за последние два поединка Физиев получил бонусы за «бой вечера» и «выступление вечера».



Оппонент Рафаэля Бобби Грин отличается богатым опытом выступлений в смешанных единоборствах. Он дрался в Affliction, Strikeforce, откуда перешел в UFC в 2013 году. За это время Король набил себе серьезных шишек в боях против Эдсона Барбозы в 2014-м, Дастина Порье в 2016-м, Рашида Магомедова в 2017-м году, которым американец проиграл. За свою карьеру Грин провел 39 схваток, в 27 из которых праздновал победу, 11 поединков проиграл и только один из них свел вничью. Американцу сейчас 34 года и он переживает вторую молодость.

В прошлом ковидном 2020-м году Грин умудрился провести четыре боя и одержать три победы, тем самым перечеркнув серию из двух проигрышей. Однако свой последний поединок Бобби проиграл Тиаго Мойзесу, недавнему сопернику Ислама Махачаева. Сильной стороной 34-летнего ветерана является выносливость, позволяющая с высокой интенсивностью работать полную дистанцию. Около половины от всех боев прошли все отведенные раунды, включая последние девять схваток.



Так как американец является профильным борцом джиу-джитсу с синим поясом на руках, а кыргызстанец в прошлом занимался муай-тай, нас ожидало классическое противостояние между борцом и ударником. Но все вышло иначе.



Первый раунд начался с прицеливания на дальней дистанции. Чаще бил и больше работал фаворит поединка из Кыргызстана, но его удары ногами редко достигали цели. А Грин показывал свои навыки в защите, особенно свое филигранное чувство дистанции. При этом американец редко вступал в размен ударами. Поэтому преимущество было не на его стороне.

Несмотря на такое скудное содержание мордобоя в первом раунде, бойцы нашли способ, как развлечь публику. Они постоянно обменивались реакциями и высказываниями в адрес друг друга. Больше в этой части продвинулся Грин, который кивал отрицательно на каждое попадание Физиева, тем самым провоцируя его. Но и Физиев оказался не так прост, устроив крысиные бега за соперником и бурно реагируя на свои успешные атаки. Поэтому зрители должны быть довольны первой пятиминуткой, которая ушла к более активному Атаману.



Второй раунд начался с разменов ударами со средней и ближней дистанций, так как темп первого раунда был не слишком высоким. Бойцы меньше отдыхали и чаще атаковали, особенно Физиев. Его усилия приносили плоды в виде большего количества попаданий в то время, как Грин снова демонстрировал свою способность защищаться с опущенными руками. Хотя это не мешало Атаману доносить свои удары до цели. В одном из эпизодов в середине пятиминутки Король Бобби пропустил серию ударов у сетки, показалось, что еще чуть-чуть и его разобьют. Но американец смог выкрутиться в своей фирменной манере. В таком ключе прошел весь второй раунд, который снова взял Физиев.

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Третья пятиминутка стала еще более зрелищной, чем первые две, хотя ее начало было осторожным. А вот начиная со второй минуты был очередной экшн. Бобби Грин наконец-то включился в схватку и показал весь свой опыт. После одного из разменов ударами Бобби решил показать свое бесстрашие и непробиваемость. Физиев наносил лоу-кики, но Король не чувствовал эти удары и продолжал идти вперед на соперника, психологически подавляя его.



В итоге Атаман устал и его удары стали медленнее. А у Грина сохранилась скорость ударов и движений, в результате чего он начал забирать к себе решающий раунд. Американец успешно перебивал атаки кыргызстанца, набирая очки себе в копилку. К последней минуте Бобби опередил Рафаэля по значимым попаданиям, и вдобавок к этому, они перевалили за отметку в 200 значимых ударов, достигших цели, на двоих.



А на последней минуте раунда за Физиева стало страшно, так как он пропускал все больше безответных ударов и не отвечал. В одном из эпизодов показалось, что Рафаэль поплыл, но он сумел достоять до финальной сирены. Оба бойца подняли руки в знак победы, но было очевидно, что бой взял Физиев. Хотя от такой экшна выиграли все: и бойцы, и зрители, и матчмейкеры.

Но в итоге исход боя был отдан на откуп судьям, которые единогласно присудили победу Рафаэлю Физиеву. Правда, странно, что один из боковых увидел победу Атамана в третьем раунде, который он вчистую проиграл. Но это не отменяет того, что кыргызстанец был лучше и показывал феноменальное шоу на протяжении большего отрезка поединка. Таким образом, Физиев одержал десятую победу.



Увиденным боем впечатлился боец тяжёлого веса Уолт Харрис, который опубликовал пост в твиттере еще во время второго раунда: «Этот бой — все, о чем я мечтал».



Боец полулегкого веса UFC Даррен Элкинс написал в инстаграме: «Классный бой»



Поэтому мы вправе надеяться, что именно этот поединок получит звание «Выступление вечера». Спасибо бойцам за достойное закрытие предварительного карда!