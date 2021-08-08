Ган превратил Чёрного зверя в ручного зверька. Льюиса спасал судья

В Хьюстоне (штат Техас, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 265. В его главном событии разыгрывался титул временного чемпиона лиги в тяжёлом весе. За пояс бились Деррик Льюис и Сириль Ган. У множества экспертов и болельщиков возникал вопрос, зачем лига устраивает схватку за временный пояс, если обладатель полноценного титула в этом дивизионе Фрэнсис Нганну чувствует себя прекрасно. Тем же вопросом задавался и сам Нганну. Как бы то ни было, схватка была назначена, а её участникам оставалось лишь воспользоваться возможностью.

Фаворитом схватки, причём явным, у букмекеров значился Ган. Француз выходил в клетку уже в третий раз в 2021 году. В феврале он в скучном поединке по очкам победил Жаирзиньо Розенстрайка, а в июне тактически переиграл Александра Волкова, снова победив решением судей.

Что касается Льюиса, то он в нынешнем году бился лишь однажды. В феврале боец по прозвищу Чёрный зверь нокаутировал Кёртиса Блэйдса, по сути добившись титульного боя, но получив вместо этого схватку за временный пояс. Впрочем, как показали дальнейшие события, Льюису было слишком рано выходить даже на поединок за звание временного чемпиона.

Схватка началась очень аккуратно. Ган включил свою фирменную работу ног, легко передвигаясь в челноке. Льюис же тяжело переминался с ноги на ногу, а на его лице буквально отражалась работа мозга, который решал задачу, каким же образом подобраться к быстрому сопернику. Деррик попробовал зайти с хай-кика, но получилось неуклюже, от своего действия он сам же оказался на канвасе, но успел подняться без последствий. А скоро в работу включился Ган.

Впрочем, работой это назвать тяжело. Ган в основном набрасывал лишь лоу-кики, но на фоне совсем пассивного американца это ещё хоть как-то смотрелось. Ближе к концу раунда статистика по значимым ударам была более чем красноречива – 13:0 в пользу Сириля. На последних секундах первого отрезка Ган раскрепостился, выбросил неплохую тройку из прямых ударов, а также сдобрил всё это достаточно острым джебом. Раунд ушёл в пользу бойца из Франции.

Во второй пятиминутке буквально ничего не менялось. Льюис по-прежнему ничего не мог придумать с проблемой выхода на удобную для себя дистанцию, а Ган маневрировал и поливал соперника лоу-киками. Попытка Льюиса клинчевать и бороться у сетки успеха не принесла. К девятой минуте поединка на счету Деррика было аж два значимых удара, в то время, как Ган мог похвастать более чем тридцатью.

Бой начал принимать односторонний характер и это при том, что Сириль также не делал ничего особенного. В перерывах между раундами тренерский штаб призывал Льюиса прессинговать и идти вперёд. Но первые минуты третьего отрезка проходили в том же ключе. Но скоро всё поменялось, а поменял всё вовсе не Льюис, а его соперник.

Ган снова пробил лоу-кик, и на этот раз он возымел серьёзный эффект. Деррик резко замедлился и застоялся. Сириль тут же прошил оборону Чёрного зверя джебом, а затем добавил апперкот. Льюис ушёл в глухую защиту. Периодически он пытался отвечать, но сбить натиск француза это уже не могло. Сириль донёс до оппонента колено и несколько жёстких панчей. В какой-то момент Льюис получил паузу на несколько секунд. Благодарить за это надо рефери, который заметил, что Деррик остался без капы. Спеша возобновить схватку, третий в октагоне буквально запихнул Льюису защитную амуницию, даже не удосужившись попросить команду американца её обмыть. Впрочем, с точки зрения спортивной составляющей всё было сделано верно. Сириль после этого замешательства не утратил темпа и пошёл крушить противника дальше. Льюис пытался отбиваться, но пропустил ещё, после он опустился на канвас и ушёл в глухую защиту. Ган принялся осыпать противника градом ударов. Тогда рефери пришлось спасать Деррика и останавливать схватку.

Победа француза техническим нокаутом. Ган стал временным чемпионом лиги. За три неполных раунда он укротил Чёрного зверя, и превратил его в ручного зверька. С Льюисом Сириль выглядел по-настоящему мощно и казался бойцом без изъянов. Вместе с тем, глядя на сегодняшний поединок, в голове снова и снова возникал один вопрос: как Александр Волков умудрился проиграть этим ребятам? Это просто уму непостижимо. Ведь оба не показали чего-то выдающегося.

Россиянин в своё время едва не победил Льюиса, на выручку тому пришёл лишь лаки-панч. Ну а с Ганом Александру не хватило инициативы. При этом в те моменты, когда Саша работал в поединке сам, Ган эпизоды проигрывал. Как бы то ни было, в той схватке москвич выглядел на порядок лучше, чем Льюис в битве с французом. Коротко говоря, поединок натолкнул на мысли о том, что Александра ещё слишком рано списывать со счетов. Возможно, он ещё получит свои шансы в гонке за титулом. Ну а пока у нас новый временный чемпион в тяжёлом весе в лице Сириля Гана, который, возможно, скоро получит схватку с Фрэнсисом Нганну.