Нокаутировал соперника летящим коленом и отпраздновал в стиле Криштиану Роналду. Видео

В ночь с 7 на 8 августа в городе Хьюстон (штат Техас, США) прошёл турнир UFC 265, где в главном бою титул временного чемпиона в тяжёлом весе завоевал Сирил Ган, избивший Деррика Льюиса. Однако в прелимах прошёл поединок с очень ярким финишем в первом раунде между португальцем Манелом Кейпом и американцем Оде Осборном.

Кейп является экс-чемпионом японской организации Rizin, откуда его переманили в UFC. На счету Звёздного Мальчика (это прозвище Манела) 15 побед и 6 поражений. Причём у него 10 триумфов нокаутом, что подчеркивает его сильную сторону — работу в стойке. Хотя это никак не помогло его выступлениям в организации Даны Уайта, которые начались с двух поражений на старте. Сначала Манел проиграл Алехандре Пантое единогласным решением судей. А затем уступил раздельным решением судей Матеусу Николау. Так Кейп оказался на грани вылета из организации, тем более его поместили в ранний прелим. Стоит отметить, что бой с Осборном стал третьим в этом году.

Оде Осборн на момент боя с Кейпом тоже провел два поединка в UFC, и в одном из них он победил. Общая статистика также неплохая — девять побед при трех поражениях. Ямайская Сенсация (прозвище Осборна) попал в организацию Даны Уайта благодаря победе в его претендентской серии, одолев Армандо Вилльяреала. В отличие от Кейпа, Осборн обладает не только нокаутирующим ударом, которым он уложил четырех оппонентов, но и хорошей борцовской базой, перед которой не устояло ещё столько же соперников.



Несмотря на то что Кейп шёл на серии из двух проигрышей, аналитики букмекерских контор видели его фаворитом боя. Звёздный Мальчик начал оправдывать этот статус с самого начала, выигрывая один эпизод за другим, показывая более высокую скорость, а также лучшее чувство дистанции. И это несмотря на то, что Манел уступает в антропометрии. Осборн никак не мог пристреляться и поймать нужный ритм, в связи с чем ему приходилось прибегнуть к такому нестандартному ходу, как поймать ногу в падении. Но Кейп оказался слишком проворен.

Большую часть раунда бойцы изучали друг друга, много и интенсивно паря над канвасом и выбрасывая удары в воздух. Но к концу первой пятиминутки более высокий Оде начал чаще попадать и забирать треть боя к себе в копилку. Однако настала очередь нестандартного хода от Кейпа. Манел быстро сократил дистанцию и попал летящим коленом точно в голову Ямайской Сенсации, произвёл фурор на последней минуте раунда. Оде грохнулся на канвас, где его сразу же добили. Поэтому рефери ничего другого не оставалось, кроме как остановить схватку.



Таким образом, Манел Кейп одержал свою первую победу в UFC и отпраздновал её в стиле своего великого земляка Криштиану Роналду. Надеемся, что это не последнее яркое выступление в исполнении экс-чемпиона Rizin.