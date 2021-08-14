«Магомедова ограбили». В абсолютно равном бою судьи единогласно отдали победу американцу

В ночь с 13 на 14 августа в американском городе Анкасвилл проходит турнир Bellator 264. Главным событием станет титульный бой в среднем весе между чемпионом в этой категории Гегардом Мусаси и претендентом Джоном Салтером. Однако в основном карде прошел поединок между третьим и четвертым номером легчайшего веса россиянином Магомедом Магомедовым и американцем Рауфеоном Стотсом.

У обоих бойцов достойная статистика – у Магомеда 18 побед, а у Стотса 17 викторий. А также у них по одному поражению за всю карьеру. Магомедов уступил Петру Яну в АСВ в 2017 году единогласным решением судей. А Супа (прозвище Стотса) проиграл грузину Мерабу Двалишвили нокаутом, пропустив бэкфист с разворота через 15 секунд после начала первого раунда.



Бойцы подходили с беспроигрышными сериями в Bellator (Магомедов одержал две победы в двух боях, а Стотс – четыре виктории в четырех поединках), что объясняло их высокие позиции в рейтинге. Поэтому предстоящую схватку негласно нарекли элиминатором за титульный бой против чемпиона дивизиона Серхио Петтиса. Из-за этого ставки были высоки и победитель действительно получал всё. Наверное, этот фактор также повлиял на ход поединка с самого начала.



Записным фаворитом был Магомед Магомедов. Однако явного преимущества не было ни у кого. В первой пятиминутке бойцы много дёргались и суетились на одном месте. Магомед выбрасывал в основном одиночные ногами, а также удары с разворота, от которых Стотс успешно уворачивался. А Рауфеон в свою очередь выбрасывал джебы, нередко доходившие до цели. Но ключевым стало то, что Магомеду не удалось довести перехват ноги до перевода в партер, напрасно проведя у клетки около минуты. А Стотс, между прочим, легко и непринужденно провёл проход в ноги с первого раза в ответ. Именно этот эпизод склонил чашу весов в пользу Рауфеона Стотса в первом раунде. Но и в остальных мини-эпизодах американец чище действовал. Поэтому заслуженная победа Стотса в первой трети схватки на лицо.

Во второй пятиминутке бойцы немного взвинтили темп. И на этот раз усилия Магомедова оказались не напрасными и после тяжбы у клетки ему удалось совершить тейкдаун. Однако Супа смог захватить спину россиянина, но никак не смог воспользоваться и просто вышел из партера. В стойке немного успешнее и точнее работал американец, из-за чего Магомед совершил еще две попытки тейкдауна, но Рауфеон оказался внимателен и не допустил еще одного успешного прохода. Так на одной чаше весов был один тейкдаун у россиянина вкупе с более активной работой, а на противоположной – большее количество попаданий в стойке у Стотса.



Третий раунд поделился на две половины. В первой половине американец был близок к победе, так как он поймал Магомедова на неудачном проходе в ноге, в результате которого он захватил спину, и заодно ноги, и вышел на удушающий прием. Рауфеон был очень близок к победе, но наш боец каким-то непостижимым образом выбрался из захвата и перевернул ход раунда. Теперь наш боец работал из позиции граунд-энд-паунда, а также пытался финишировать удушающим, захватив спину Супы. После безуспешной попытки провести удушающий Магомедов вышел на болевой рычаг, но гонг спас американца от мучений. Бойцы отдали друг другу должное, обнявшись по окончании поединка. Это был очень напряженный и равный поединок, в котором все решили отдельные мелочи.



Ожидание вердикта было томительным, но в итоге все трое судей отдали победу Стотсу. Один из них выставил близкие 29:28, в то время как двое других – 30:27, что очень настораживает, так как каждая пятиминутка проходила в равной борьбе. Поэтому понять разочарование Магомеда Магомедова можно и нужно, очень близкий бой и такое несправедливое решение.

В комментариях соцсетей пользователи разбились на два лагеря. Первые утверждали, что Стотс легко забрал поединок.

«Легкая работа для Стотса».

«Настоящий чемпион здесь. Настала очередь Рауфеона Стотса»



А другие пользователи увидели судейский произвол.



«Магомеда ограбили». «Нужен пятираундовый реванш».

«Ограбление».

«Бой был ближе, чем его увидели судьи».

«Это ничья».



Будем надеяться, что Магомед сможет в будущем завоевать право на титульный бой и будет радовать нас своими яркими выступлениями на самом высоком уровне.