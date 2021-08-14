Чемпион вернулся! Корешков в одну калитку разобрал Хомаси

В ночь с 13 на 14 августа в американском городе Анкасвилл прошел турнир Bellator 264. Главным событием стал титульный бой в среднем весе между чемпионом в этой категории Гегардом Мусаси и претендентом Джоном Салтером. А в соглавном поединке сошлись экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков и Сабах Хомаси.

Для россиянина это первый бой в организации Скотта Кокера за последние два года. Тогда Спартанец проиграл Лоренцу Ларкину раздельным решением. Свою последнюю схватку Андрей провел в России, а именно в Fight Nights, где он одолел бразильца Адриано Родригеса де Оливейра сабмишеном, поймав того на рычаг локтя. Из-за долгого отсутствия на американской арене Корешков выпал из рейтинга. И бой с десятым номером в полусреднем весе должен стать первым шагом для возвращения в элиту.



Сабах Хомаси является опасным панчером, у которого 67% побед одержано нокаутом. Однако он также часто проигрывал нокаутом (6 из 9 поражений). Свой последний бой Сабах провел в апреле этого года, проиграв нокаутом ветерану ММА Полу Дэйли. Таким образом американцу нужно было закрывать последний проигрыш. В итоге мы получили бой между двумя яркими ударниками, у одного из которых (Корешкова) 13 досрочных побед в первом раунде, а у второго – 6 викторий нокаутом в первой пятиминутке.



Первый раунд начался с осторожной разведки в стойке. Россиянин раздергивал соперника движениями корпуса, однако тот никак не реагировал. Корешков продолжал работать первым номером, а Хомаси просто выжидал. Самое интересное, что Сабах пытался контратаковать не встречными ударами, а борьбой с работой в клинче у сетки. Так американец развернул и прижал Андрея к сетке после пропущенной двойки, где он работал тычками с колена. Но спустя минуту Спартанец выбрался из этого положения.

Хотя очень скоро Хомаси снова прижал Андрея к сетке после неудачного удара ногой с разворота. И на этот раз Корешков выбрался из захвата соперника, продолжив работу в стойке, где он явно превосходил американца. Даже крики болельщиков “USA” никак не взбодрили местного бойца, потому что Спартанец завелся и доминировал в октагоне по всем статьям, сочетая хай-кики, летящие колени и боковые удары. Таким образом, Корешков уверенно взял первую пятиминутку.



Второй раунд стал еще более успешным для уроженца города Омск, хотя его соперник наконец-то начал рубиться в стойке. Это создавало неудобства россиянину, но не очень долго, потому что он затем включился сериями из мощных ударов, перед которыми трудно устоять. Затем Корешков занес в свой актив успешный тейкдаун через успешный зацеп.



Хомаси попытался переломить бой в стойке, но его размашистые удары не доходили до цели. После чего Спартанец попал коленом в прыжке точно в голову своего оппонента. С тех пор работал только россиянин, а американец только выживал. Россиянин блестнул еще одним ярким тейкдауном, подняв Сабаха на плечо и бросив его на канвас. В партере Андрей пытался сначала задушить Хомаси, потом разбивал его коленями в корпус. Безоговорочная победа нашего бойца во втором раунде.

Финальная пятиминутка началась с размашистой двойки от американца, которой он не только не достиг цели, но еще и провалился и потерял равновесие. Корешков начал обрабатывать Хомаси в партере, разбивая его ударами. Затем Спартанец попытался еще раз финишировать удушающим приемом. Но Сабах сопротивлялся из последних сил, сохраняя позицию в гарде.

Однако за две минуты до конца боя Андрей допустил грубую ошибку, позволив своему сопернику легко развернуть нашего бойца. Теперь россиянин оказался в гарде, где он продолжал контролировать поединок, захватив шею оппонента. Тем самым Корешков не позволял ему работать в граунд-энд-паунд. Хотя Хомаси такое положение дел устраивало, так как он был измотан.



Так поединок дошёл до своего логического завершения. Все трое судей отдали победу россиянину во всех трёх раундах: 30:27, 30:26, 30:26. Разница в классе была заметна невооруженным глазом. Кажется, Спартанец готов к более серьёзным и именитым соперникам. С возвращением в Bellator, Андрей!