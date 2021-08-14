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Магомед Магомедкеримов и Рэй Купер повторят финал PFL 2018 года

Магомедкеримов вышел в финал Гран-при PFL. На кону: пояс чемпиона и $ 1 млн
Антон Мозговой
Магомедкеримов вышел в финал Гран-при PFL
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В первом раунде россиянин вообще не пропустил ни одного удара.

В ночь на 14 августа состоялся очередной турнир промоушена PFL. В октагоне в Майами (США) определились финалисты Гран-при. Полуфиналы получились яркими и содержательными, теперь в финале Гран-при сразится россиянин Магомед Магомедкеримов.

В полуфиналах Гран-при полусреднего дивизиона Магомедкеримов встретился со шведом Садибу Си, а вторую путёвку в финал оспорили Рэй Купер и Рори Макдональд. Оба боя получились напряжёнными и продлились все три раунда, судьбу путёвок в финал решали судьи.

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Магомедкеримов не пропустил ни одного удара в первом раунде

В плей-офф россиянин был посеян под 4-м номером, а его соперник – под 5-м. Россиянин, являющийся чемпионом PFL первого сезона, провёл впечатляющий и доминирующий бой. Особенно здорово он выглядел в первом раунде, когда Садибу не смог нанести ни одного (!!) удара.

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В первом раунде дагестанский боец отлично контролировал соперника на настиле, пытался проводить болевые и нанёс 20 ударов. Но во втором раунде шведский боец проснулся. Теперь уже Садибу не давал россиянину вести бой в комфортном для себя партере, а основная часть раунда проходила в стойке, где у Су было преимущество. Впрочем, всё равно дагестанец сумел проявить себя в борьбе, где соперник ему явно уступал.

Течение третьего раунда напоминало второй, Су стремился работать в стойке, но контроль от Магомедкеримова обеспечил итоговую победу. Судьи признали россиянина победителем единогласным решением. Теперь у Магомедкеримова будет прекрасный шанс повторить успех в PFL первого сезона.

Для 31-летнего россиянина эта победа стала уже 28-й в карьере. Более того, победная серия Магомеда составляет уже 13 поединков! Может, уже пора в UFC? Впрочем, пока не торопимся, в PFL тоже есть незавершённые дела.

Будет ли повторение событий 2018 года?

Во втором полуфинале встретились Рори Макдональд и Рэй Купер III. Бой 3-го и 2-го номеров посева также продлился все три раунда.

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Макдональд отлично начал поединок, но вскоре пропустил мощный удар соперника, который затем ещё и провёл тэйкдаун. В итоге Купер забрал первый раунд. Во втором отрезке Рэй продолжил доминировать в борьбе и контролировал соперника на земле, не оставив тому шансов. В третьем раунде Купер закончил начатое, сделав ставку на надёжность. Рэй не рисковал, ограничиваясь контролем. И этого оказалось достаточно, чтобы единогласным решением судей одержать победу.

Эта победа позволила Куперу выйти в финал PFL в третий раз подряд. И, конечно, американец теперь постарается взять реванш за 2018 год. Тогда в финале плей-офф Магомедкеримов одержал победу с помощью гильотины.

Теперь на кону будет стоять $ 1 млн, титул чемпиона организации в полусреднем весе и, конечно, честь. Купер постарается отстоять титул, взять реванш и пополнить свой банковский счёт. А Магомедкеримов может вернуть себе пояс, а также одержать 14-ю победу подряд.

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Заглавное фото: pflmma.com

Источник: «Чемпионат»

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