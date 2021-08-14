«Победу посвящаю сыну». Российский боец вырубил соперника за 8 секунд до конца раунда

14 августа в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК прошел турнир RCC Intro 15, где в главном бою россиянин Тимур Нагибин уступил единогласным решением судей бразильцу Милсону Кастро. А в соглавном бою другой россиянин Арсений Смирнов встречался с бойцом из Аргентины Лукасом Алсинью.

Смирнов представляет клуб «Архангел Михаил», как и большинство участников на этом турнире. К тому же Арсений уроженец Екатеринбурга, что придавало ему дополнительные силы в родных стенах. Стоит отметить, что их схватка проходила в промежуточной весовой категории, так как бойцы представляют разные дивизионы: Смирнов выступает в среднем весе (до 84 кг), а Алсинья — в полутяжелом (до 94 кг).



Но россиянин сразу же подобрал ключи к Алсинье, последовательно набирая очки за точные попадания. Лукас выбрасывал удары в ответ, но с опозданием. К тому же Смирнов создавал дополнительные неудобства аргентинскому гостю постоянной сменой стойки.

К середине первой пятиминутки россиянин взвинтил темп, выбрасывая серии ударов. Лукас Алсинья прижался к сетке под градом ударов. В итоге Смирнов залез в клинч, где активнее работал проигрывающий схватку аргентинец. После нескольких ударов коленом Арсений разорвал дистанцию. А следом он пробил точно в печень, от чего Алсинья немного согнулся, и затем наш боец совершил тейкдаун.



Лукас пытался работать в гарде, однако Смирнов не позволил ему, прижав его голову к канвасу. Хотя сам россиянин не сразу смог перейти в маунт, хотя хорошо контролировал поединок. Только за полминуты до конца первого раунда Арсений смог занять позицию “граунд-энд-паунд”, откуда он начал разбивать своего соперника. Алсинья никак не мог защититься от града ударов Смирнова, что побудило его отдать еще и спину.



А это оказалось роковой ошибкой, так как Арсений беспрепятственно осыпал своего оппонента градом ударов. Аргентинец закрыл голову руками, но это не помогала спастись от урона. Рефери Вячеслав Смирнов сжалился над бойцом и остановил бой за 8 секунд до сирены.

Фото: RCC: MMA & Boxing

В послематчевом флеш-интервью уроженец Екатеринбурга рассказал о том, что так мотивировало его на победу. Оказалось, что на этой неделе у Арсения родился сын!



«Внутри нереальные эмоции. Они такие, потому что родился сын и выиграл бой. План на бой полностью сработал. Думал, что закончу во втором или в третьем. Но он дал возможность, и я пробил печень, он подсел, и я его забрал.



На бой морально вышел на лайте, расслабился и быстрые удары доходили до цели. Во время подготовки ставили на ударную технику. Мы с ним оба из тайского бокса. Все, что я бил, все доходило до цели.



Следующий бой планируем на октябрь, и скорее всего, это будет Вискарде Андраде».