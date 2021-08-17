Весной канадец потерял в бою палец. Его пришили, но теперь другая неприятность

Открытые переломы, гематомы с кулак, лица в крови – в мире ММА достаточно шокирующих травм, но случай Хетага Плиева все равно является исключительным.

Хетаг родился в Северной Осетии, но со временем эмигрировал Канаду, которую представлял на Олимпиаде-2012 в качестве вольного борца. Не добившись особых успехов (в активе только бронза Панамериканских игр), перешел в смешанные единоборства. Лев, как его впоследствии прозвали, дебютировал в 2015 году. Одержал четыре победы кряду, но переключился на бокс – 5 побед и 1 поражение.

В 2019 году Плиев вернулся в октгагон, причем это произошло в России в промоушене АСА. Хетаг раздельным решением судей уступил спецназовцу Виталию Немчинову и потерпел первое поражение в карьере. Впоследствии канадец одержал еще одну победу, а затем попробовал свои силы в промоушене Cage Fury Fighting Championships, через который прошли Алджамейн Стерлинг, Кимбо Слайс, Пол Фелдер и другие известные бойцы.

Соперником Плиева стал американец Девин Гудейл с тремя поединками в профессиональном статусе. После второго раунда у канадца…не хватало пальца на руке. Второй раунд закончился открытой рубкой бойцов, ничего не говорило о том, что что-то идет не так. Врач попросил Хетага раскрыть ладонь, все увидели, что безымянного пальца на левой руке просто не было! Доктор только помахал головой, объясняя, что так поединок продолжать нельзя. В итоге его признали несостоявшимся.

«Соперник держал меня за перчатку, а палец у меня хрустнул. Судья этого не замечал. А когда уже пошел обмен ударами, то палец как-то сломался и выскочил. По сути, он остался в перчатке. После раунда все увидели, что пальца нет на месте, приняли решение остановить бой. Меня сразу же повезли в больницу, пришили палец обратно. Он фактически держался на одной коже», — говорил Хетаг впоследствии в интервью ТАСС.

Врачи успешно пришили Плиеву оторванный палец и после нескольких недель восстановления разрешили вернуться к тренировкам. И вот впервые с 1 апреля он появился в клетке. Первоначально Плиев хотел реванша с Гудейлом, но ничего не имел против боя с именитым американцем На-Шон Барреллом, имеющим опыт выступлений в Strikeforce, Bellator и UFC.

И этот поединок Плиева сопроводил странный инцидент. Пришлось даже приостановить его, когда в клетку влетел большой мотылек. Рефери Эрик МакМахон немедленно призвал к остановке боя, пока насекомое не улетит. Если прислушаться, то в зале даже кто-то завизжал.

Что касается поединка, то первый раунд остался за легендой Cage Fury Fighting Championships Барреллом. Он начал поединок с лоу-киков, а затем осуществил несколько комбинаций. Плиев намеревался провести тейкдаун, но безуспешно, лишь удалось прижать соперника к клетке. Первая пятиминутка завершилась правым апперкотом и левым боковым от американца.

Второй раунд начался с размена. Плиев активизировался и все-таки провел тейкдаун. Баррелл с трудом поднялся на ноги, после того, как его прижали к клетке. И снова Хетаг возвращает его на землю, второй раунд за канадцем. В начале третьего было видно, что у бойцов осталось не так много сил. И все же американец выглядел поживее: миддл-кик, левый хук, один удар следует за другим. До поры до времени канадца хватало, но от еще одного левого хука Баррелла он не увернулся. Яркий нокаут!

«Мой план — выиграть в первом раунде. Вот что я хочу сделать. Очевидно, я хочу финишировать его, не собираюсь драться три раунда», — говорил перед боем Хетаг. Как видно, план провалился по всем фронтам.

Хетага сопровождает какая-то странная аура. То история с пальцем, то прерванный бой из-за насекомого. Зато о нем теперь начали говорить, пусть и в 37 лет. Недаром канадец дрался с именитым соперником в соглавном событии вечера. Вряд ли придется долго ждать его следующего поединка.