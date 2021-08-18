«Спорт ушёл от Фёдора». Хабиб поделился мнением о Емельяненко и лучших российских бойцах

Сегодня, 18 августа, в Москве прошла большая пресс-конференция экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и членов его команды. Невзирая на присутствие на мероприятии Ислама Махачева, Зубайры Тухугова, Усмана, Умара и Абубакара Нурмагомедовых, львиную часть вопросов представители СМИ задавали именно Хабибу. «Чемпионат» собрал самые главные тезисы от экс-чемпиона UFC в лёгком весе.

Лучшие россияне — Ян, Махачев, Анкалаев и Забит. Веры в Волкова не осталось

Один из самых интересных вопросов пресс-конференции пришёлся на её начало. Нурмагомедова попросили назвать трёх лучших действующих российских бойцов. Но Орёл не стал себя ограничивать, пройдясь почти по всем весовым категориям.

«Сильнейшие? Это Пётр Ян. В 66 кг это Забит Магомедшарипов, Зубайра ещё не вышел в топ, подождём его. В 70 кг это Ислам Махачев, он уже один из претендентов на титул. В 57 кг, чуть не забыл, Аскар Аскаров. Там чемпион Морено, он с ним ничью сделал. В 77 кг хорошие шансы у Чимаева (напомним, Хамзат выступает под флагом Швеции. — Прим. «Чемпионата»). У Анкалаева хорошие шансы в полутяжёлом весе. В тяжах не вижу никого, честно. В среднем весе тоже никого не вижу. Если говорить о бойцах из России, то, наверное, Магомед Исмаилов», — сказал Нурмагомедов.

В первую очередь обратила на себя внимание фраза о том, что Хабиб никого не видит в тяжах. Многие тотчас же подумали о Волкове и через несколько минут Нурмагомедова попросили уточнить мнение об Александре. И экс-чемпион лиги дал понять, что веры в Драго уже практически не осталось.

«Волков — один из лучших бойцов, но когда идут большие бои, проигрывает. Возраст тоже уже берёт своё. Он где-то рядом, но большие бои не выигрывает. Я же не говорю про конкуренцию, я про результат. Ему теперь нужно два года подниматься. Сириль Ган никуда не ушёл, Льюис и Блэйдс — тоже. Я не критикую, мой отец переживал за него, и они отлично общались. Но что есть, то есть», — сказал Хабиб. Так что стало ясно, что Нурмагомедов совсем не верит в шансы россиянина стать чемпионом. Но при этом оставляет шансы на титул тому же Магомедшарипову, чей статус в лиге из-за проблем со здоровьем даже не до конца ясен.

Хабиб — о сопернике Фёдора: самый опасный

Высказался Нурмагомедов и о легенде мирового ММА Фёдоре Емельяненко. В частности, он дал понять, что, по его мнению, пик карьеры Фёдора давно прошёл. Вместе с тем Хабиб отдал должное ветерану смешанных единоборств за выбор соперника на октябрьский турнир Bellator. Напомним, Емельяненко встретится с экс-претендентом на временный титул Bellator Тимоти Джонсоном.

«Когда Фёдор Емельяненко первый раз ушёл из спорта, отец сказал мне, что это не Фёдор уходит из спорта, а спорт ушёл от него. Потому что у каждого человека бывает свой пик. Хочешь или нет, второго пика уже не будет.

Фёдору уже 45 лет, это не бойцовский возраст, так что давайте будем честны. Тимоти очень опасный, самый опасный соперник. Не думаю, что Емельяненко его выбирал, думаю, Bellator ему предложил, а он согласился. Конечно, в тяжёлом дивизионе Джонсон не представляет какую-то значимость, но для Фёдора он реальный соперник», — сказал Нурмагомедов.

О Коноре, Фергюсоне и Чимаеве

Конечно же, Нурмагомедова не могли не спросить о Коноре Макгрегоре, Тони Фергюсоне и Хамзате Чимаеве. Относительно ирландца Хабиб выражался предельно жёстко. Сначала он назвал заклятого соперника «запуганной курицей», а затем признался, что, если бы во время их боя в дело не вмешался рефери, для Макгрегора всё могло закончиться фатально.

«Посмотрите на Конора. Он же дрался с Серроне. Выглядел как лев. Вышел драться с нормальными и выглядел как испуганная курица. Топ-соперники показывают, чего ты стоишь. Бой с Серроне не покажет уровень.

Пошёл бы я до конца в нашем с ним поединке, если бы не вмешался рефери? Вы же видели, что было тогда. Уберите Хёрба Дина (рефери боя. — Прим. «Чемпионата»), и вы сами поймёте, пошёл бы я до конца или нет. Человек может умереть от такого захвата. Могу вас за кулисами чуть придушить, вы поймёте, о чём речь. Когда вас человек душит и занимается этим тридцать лет — это холодное оружие. Если нет судьи, что может быть? Он убирал мои руки, он убирал мой захват. Мы разумные люди и всё понимаем, понимаем, что могло быть», — сказал Нурмагомедов.

О Тони Фергюсоне Нурмагомедов также высказался прямо. Россиянин в очередной раз посоветовал ему завершить карьеру.

«Ему 38 лет, как он может вернуться на пик? В последних боях разные стили доминировали над ним. Гэтжи, Оливейра, Дариуш. Должны быть люди, которые ему скажут это. Нужно думать о будущем. Нужно думать, что будет, когда тебе исполнится 50 лет», — сказал экс-чемпион лиги.

Что касается темы Хамзата Чимаева, Нурмагомедов ясно дал понять, что для него эта тема исчерпана. Более того, Хабиб даже пожелал удачи чеченцу со шведским паспортом.

«Я уже с людей не спрашиваю. Я уже перешёл это время. Это неправильно, молодым тоже это говорю. У меня не тот возраст уже, чтобы было желание спрашивать что-то. Я совершал ошибки, и молодым не нужно их повторять. Пожелаем Чимаеву удачи, всем нашим бойцам», — заключил Нурмагомедов.