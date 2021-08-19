Президент Союза ММА: Кавказ – кузница кадров для сборной России

С 16 по 20 августа в городе Казань проходит открытый чемпионат Европы по смешанным единоборствам. Корреспондент «Чемпионата» встретился с президентом союза ММА России Радмиром Габдуллиным. Разговор шёл о сложностях организации турнира, перспективах победителей турниров, какую поддержку оказывает турниру UFC и многом другом.

— Радмир Илдарович, насколько сложно и важно было привезти чемпионат Европы по ММА в Россию?

— Насколько сложно было провести этот чемпионат Европы? На самом деле сложности были, и они остаются, сохраняются из-за того ковидного режима, который был установлен во всем мире. Из 40 стран приехало только 15. Многие национальные команды провели отборы, но выехать им правительство не дало. То есть мы ждали, мы сделали для них документы, визы. Визовую поддержку оказали, всестороннюю поддержку оказали в подготовке приема, а также в рамках ковидных ограничений подготовили для них всю документацию и возможность сдачи ПЦР-тестов. Но, к сожалению, вылететь из своих стран они не смогли.

Поэтому хочу поблагодарить Правительство Республики Татарстан в лице Рустама Нургалиевича Минниханова, министерство спорта Российской Федерации, министерство Республики Татарстан за оказанное внимание, колоссальную поддержку, которую мы получили при организации мероприятия. Для нашего вида спорта проводить такие мероприятия, особенно в России, очень важно, так как нам, кроме всероссийских мероприятий, необходимо показывать, что в России готовы к международному сотрудничеству и принимать международные мероприятия. А также популяризировать наш вид спорта не только в рамках нашей страны, но и на весь мир.

Фото: instagram.com/gabdullin_mma_official

— Известно ли, кто из российских сборников находится на карандаше у скаутов из топовых заокеанских промоушенов?

— Вы наверно в курсе, что здесь присутствует главный судья UFC, вице-президент Bellator сюда прилетел, то есть наши соревнования становятся площадкой для многих скаутов, которые приезжают отсматривать потенциальных будущих участников их промоушенов. Для них это очень важно. И, например тот же Салават Хасбулаев и Виктория Дудакова, которые является чемпионами Европы по ММА, присутствовали здесь как почетные гости. И за ними пристальное внимание скаутов не только российских промоушенов, но и международных, как UFC, Bellator, One FC и насколько я знаю еще активно отсматривает Brave FC.

Изначально мы хотели сделать турнир открытым, так как в этом году из-за ковида не прошел чемпионат Азии. И все азиатские страны вынужденно попали в простой. Национальные сборные подготовились, но чемпионат континента не состоялся. И вообще в целом IMMAF стараются проводить мероприятия открытыми, то есть чтобы у спортсменов была возможность обмениваться опытом и зарабатывать больше очков во всемирный рейтинг. И конечно же выполнять спортивные звания.



— То есть если спортсмен становится чемпионом мира, он получает звание заслуженного мастера спорта?

— Да, конечно.

— А вот что кроме звания атлет может получить? Если он выиграет чемпионат, куда ему дальше двигаться?

— Дальше у спортсмена несколько путей, у него и его тренера. Он может уйти в профессиональные поединки, также он становится желаемой целью для скаутов. Во-вторых, в следующем году у него есть возможность без отбора пройти на чемпионат России. То есть он может участвовать в новом соревновательном цикле внутри страны. Далее, большой плюс от того, что чемпиону присваивают спортивное мастерское звание — международника или заслуженного мастера спорта.

Для его тренера открываются большие перспективы, потому что он становится тренером чемпиона, и естественно, если он на официальной ставке, то он получает премии. Спортсмен встает на зарплату от министерства спорта плюс повышается его индекс узнаваемости, и он становится востребованным. Его приглашают по всей стране давать мастер-классы, на этом тоже можно зарабатывать деньги и славу. То есть сегодня наш вид спорта дает несколько направлений социального лифта, развития, и я считаю, что не все виды спорта могут себе это позволить.

— Какой российский регион является кузницей кадров для наших смешанных единоборств и для сборной России?

— Один из титульных регионов по подготовке кадров — это Республика Дагестан. Также это Чеченская Республика, из Поволжья это представители Пермского края, там очень хорошая школа. Далее, Челябинская и Свердловская область, Кемеровская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Новосибирская область, Дальний Восток, из южного федерального округа это Краснодарский край и Ростовская область.

— Вы перечислили очень много областей, которые представляют нашу сборную. Можно сказать, что у нас по России ММА распределена равномерно или все равно есть какой-то крен в сторону Кавказа?

— Крен в сторону Кавказа конечно же есть. Мы это прекрасно понимаем и знаем это уже на протяжении многих лет. Сборная формируется из членов сборных кавказских республик. Раньше сборная состояла на 90% из представителей Кавказа, сейчас более-менее равномерно начинает распределяться по всей стране. Ну конечно же, больше всего бойцов все равно из Дагестана.

— Не смущает ли вас состав сборной Бахрейна?

— Вы знаете, это меня не может смущать, так как здесь используются регламентированные правила, и Бахрейн не нарушает правила. Бахрейн дает другим спортсменам из других стран условия, дает гражданство, заработную плату и на основании того, что они становятся гражданами этой страны, они выступают за нее.

Смущать меня это не может еще, потому что я понимаю, если бы я был на месте принца Бахрейна, который еще является президентом национальной федерации ММА, я бы делал то же самое, потому что я понимаю, что в большинстве весовых категорий просто по своим ментальным особенностям у них нет спортсменов. То есть у них есть в легких весовых категориях спортсмены до среднего веса. А потом дальше просто неоткуда брать.

И плюс второй фактор, по которому они привлекают кадры из других стран, это то, что на этих легионерах растут свои спортсмены. То есть они пошли путем формирования культуры ММА с привлечением заграничных кадров. Вы знаете, в нашем футболе и хоккее тоже есть тренеры из других стран. Поэтому я считаю, что здесь нет ничего плохого.

А если бы я оценивал эту ситуацию с точки зрения тренера, то представляете какие условия, какие возможности открывает Бахрейн для многих ребят, которые не могут отобраться на чемпионате России или они становились чемпионами России или в других странах. И у них появляется возможность выступать за хорошие условия, за хорошую заработную плату, за другую страну.

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Мы здесь, я патриот своей страны, я конечно бы не принял другой фронт, другое знамя на 99,9%. Но здесь мы не можем принимать решения и навязывать свою точку зрения.

— А как среди организаторов и спонсоров турнира оказался UFC?

— Вице-президенты UFC входят в борт управления международной федерации IMMAF. Они тоже участвуют в реализации международных проектов в рамках федерации IMMAF. Для них очень важно, чтобы мировое движение любительского спорта развивалось и UFC прилагает все усилия, чтобы этот вид спорта стал популярным во всех странах и приобрел обличье олимпийского вида спорта в том числе.

Потому что для любого промоушена, пусть это будет UFC, Bellator, об этом говорит президент всемирной ассоциации ММА мистер Керрит Браун, что сегодня наш вид спорта популяризирует не только IMMAF, но и другие промоушены, которые по нашему виду спорта проводят свои турниры. За счет этого поднимается популярность нашего вида спорта. Мы должны быть им благодарны и выстраивать хорошие рабочие партнерские отношения.

Фото: РИА Новости

— Вы наверно слышали цитату Хабиба Нурмагомедова о том, что российским бойцам сейчас сложнее попасть в UFC, чем раньше. Чего стоит пример его брата Усмана Нурмагомедова, подписавшегося с Bellator. Согласны ли вы с его мнением?

— Вы знаете, Хабибу виднее. Хабиб постоянно находится там, он отлично общается с Даной Уайтом и с основными акционерами UFC. Поэтому наверно сложнее. Чем эти сложности вызваны я не знаю, поэтому не могу с точностью сказать. Если Хабиб об этом говорит, то значит, что это так. Я вижу, как он общается, как он продвигает своих спортсменов. Кстати, Хабиб очень активно двигает своих ребят, в том числе тех, которые вышли из Союза ММА России, таких как Гаджи Рабаданов, Умар Нурмагомедов, Тагир Уланбеков и много других спортсменов, которые показывают свое преимущественное лидерство в этом виде спорта уже в разных промоушенах.

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— За кем из российских профессиональных бойцов вы больше всего следите?

— Сейчас я слежу за Магомедом Анкалаевым, Вадимом Немковым, Петром Яном. Конечно же я всегда смотрю и переживаю за Федора Емельяненко, за своего друга и старшего товарища. Но если брать именно новоиспеченных спортсменов, конечно же это те фамилии, которые я ранее назвал. И сейчас еще девочки начинают проявлять себя очень активно. Это Виктория Дудакова, первая чемпионка Европы, еще Диана Авсарагова. Мне очень нравится, как ведет поединки Усман Нурмагомедов, прямо на загляденье, Ислам Махачев. Ну конечно, когда выступал Хабиб, естественно, все были прикованы к своим телевизорам и смотрели за его поединками. Тем более я всех лично знаю, общаюсь, дружим, поддерживаем друг друга.

Фото: instagram.com/gabdullin_mma_official

Ну всегда хочется больше смотреть и заострять свое внимание волей-неволей, так получается за теми спортсменами, которые стали выпускниками Союза ММА России. Это Петр Ян, Гаджи Рабаданов, Магомед Анкалаев, Умар Нурмагомедов, Тагир Уланбеков, Вадим Немков и Валентин Молдавский. За ними я слежу более активно. Это те ребята, которые добились высоких результатов в любительских смешанных единоборствах. Они прошли настоящий эволюционный путь бойца, воина, от любителя до профессионала. У них огромнейший опыт.

— Известно много случаев, когда молодым спортсменам сносит крышу, когда они получают бешеные деньги с юного возраста, особенно футболисты. Достаточно взять того же Кокорина. Какие воспитательные меры вы бы предложили во избежание таких случаев?

— Вы знаете, если человек достигает определенного уровня достатка и ему хватает на всё, то всё более того, что остается, он должен отдавать на благотворительность и помогать таким же спортсменам, как он, давать дорогу. Почему бы на эти деньги не построить спортшколы, организовать спортивные сборы? Понимаете, проблема не в тренерах, которых увольняют из сборных команд. Самая большая проблема заключается в том, что изначально мы начинаем баловать спортсменов с детства.

Многие игроки сборной России (по футболу), ни для кого не секрет, играют вполсилы, они не выкладываются. Они должны выходить на поле биться и просто разрывать своих оппонентов, потому что они выходят под российским флагом и гимном. За ними целая страна. Они не имеют позволить себе так проигрывать. Они должны умирать на этом поле и вырывать победу. А такое ощущение, как будто они приехали на курорт и вышли на тренировочную игру.

За такие деньги у вратаря должно вырастать по 4-6 рук, чтобы не пропустить. У них должна быть колоссальная и очень серьезная позиция по отношению к подготовке себя лично, своей команды. У них должна быть командная ответственность. Они должны бросать все свое внимание, время, силы и деньги, которые они зарабатывают, на то, чтобы улучшать себя и своих товарищей по команде.

И они должны не забывать, что после них должна прийти достойная и сильная смена, которая будет лучше них. И этого можно достичь только тогда, когда ты сам показываешь своим личным примером и привлекаешь людей к своему любимому делу. Но если они будут вот так себя вести, распивать спиртные напитки, вести себя похабно, вызывающе, все дозволено, то какой пример они дадут подрастающему поколению, тем пацанам и девчонкам, которые приходят заниматься тем видом спорта? Но я бы, например, не привел своего ребенка в футбол, если бы он ориентировался на какого-то имбецила, который ведет себя неподобающим образом, не уважает старших, окружающих. Это вызов, они бросают вызов российскому обществу.

Поэтому, я считаю, что им нужно, во-первых, пересмотреть контракты, если такая возможность есть, я бы с детства все-таки учил их тому, чтобы они правильно расходовали средства. И до определенного возраста я считаю вообще не нужно отдавать им все деньги в руки. Должны быть какие-то менеджеры, старшие товарищи, тренеры или наставники, которые всегда будут держать в рамках дозволенности, достатка. Потому что те деньги, которые они зарабатывают, пусть они копятся, пусть падают на счета родителей, родных, близких и так далее. Пока он пашет, тренируется, выступает на поле, он собственность, он принадлежность Российской Федерации. Если закончил карьеру, ушел из спорта, пожалуйста, иди бери, открывай свои счета и дальше распоряжайся своими деньгами. Хоть купайся в них как Скрудж Макдак.

Но пока он играет, он должен понимать, насколько серьезно проиграть, насколько серьезна ответственность перед болельщиками, родителями, молодежью, руководством страны. Я не знаю, если бы я был футболистом, и у меня был такой партнер по команде, который себя вел вызывающе, я в раздевалке прибил бы его наверно или я бы ему объяснил так, чтобы он вообще ушел из этого вида спорта или полностью пересмотрел свое поведение и свою жизнь.

Но я считаю, что, если есть возможность помогать, надо помогать, потому что очень много городов, сел, поселков, в которых можно строить школы, стелить поля, покупать экипировку, давать возможность тем, у кого ее нет, самореализовываться. Потому что я на своем месте сегодня. Пройдет какое-то количество времени, меня должен сменить человек, который будет на голову выше меня не ростом, а компетентностью, отношением к своему делу, любовью к этому виду спорта. Он должен быть образованным, опытным руководителем, голодным на победы и новые свершения. Взять на себя чемпионат Европы это большая ответственность. Взять на себя чемпионат России это большая ответственность. Контролировать и регулировать развитие нашего вида спорта в 82 регионах нашей страны это большая ответственность. И человек должен быть готов к тому, что он приходит сюда не просто находиться, он должен понимать и он должен относиться к этому, как отношусь я. Я отношусь к этому, как к службе. Я служу своей стране. Из 100% своего времени 90% я уделяю ребятам, девчонкам, мальчишкам, президентам федераций, судьям, спортивным функционерам по всей стране, а 10% — своему ребенку. Я понимаю, на что я шел, я знаю риски. Но если ты пришел, будь добр, исполняй свой долг.

Фото: instagram.com/gabdullin_mma_official

— 10% времени вы уделяете ребенку. А вы успеваете уделять время занятиям спортом?

— Да, конечно. Когда я нахожусь в Москве или приезжаю в командировки, я стараюсь селиться в гостиницы, где есть в спортзал, куда можно сходить с утра пораньше, пока все спят, сделать зарядку, привести себя в порядок. Далее, когда у меня есть время, я играю в хоккей, я хожу в спортзал, где специалисты держат мне лапы, в парах уже не стою и не борюсь, потому что у меня травма, из-за которой я ушел из спорта.

Я люблю ходить много по пересеченной местности, по лесам, по полям, 10-15 км. Плюс на квадроциклах выезжаем, люблю проехаться по грязи, по болотам, по рекам. На снегоходах также катаемся по лесам, по полям. Мне нравятся конные прогулки. Да, мне получается уделять время, но уже не на спорт, как вы сказали, а на физическую культуру.

Блиц

— Бег или ходьба?

— Ходьба.

— Бокс или борьба?

— Борьба.

— ACA или Eagle FC?

— ACA.

— UFC или Bellator?

— UFC.

— Фёдор или Хабиб?

— Фёдор.