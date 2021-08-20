Бил Хабиба, да не того. С кем подерётся Мэнни Пакьяо после двухлетней паузы

В ночь с 21 на 22 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого выступит экс-чемпион мира в восьми весовых категориях, легендарный Мэнни Пакьяо и чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Йорденис Угас. На кону схватки будет стоять упомянутый пояс супер-чемпиона по версии WBA. Всё самое важное о грядущем поединке – в нашем обзоре.

Как стороны пришли к бою Пакьяо – Угас

Мэнни Пакьяо не выступал с июля 2019 года. Его возвращению на ринг мешали и травмы, и политическая деятельность, и пандемия коронавируса. Многие уже полагали, что филиппинец даже не вернётся на ринг. Особенно эти подозрения усилились, когда руководство WBA лишило Мэнни звания полноценного чемпиона мира и присвоило ему пояс «чемпиона в отпуске». Тем неожиданней была майская новость о возвращении Пакьяо. Да не просто о возвращении, а о его поединке с одним из лидеров Pound-for-Pound, чемпионом мира по версиям IBF и WBC в полусреднем весе Эрролом Спенсом. Тогда многие подумали, что Мэнни слишком рискует. И действительно, даже в лучшие годы филиппинца мастеровитый американец дал бы ему, как минимум хороший бой (если бы даже и не победил), ну а сейчас, когда Пакьяо 42, было очевидно, что Пакмен будет аутсайдером противостояния.

Но в итоге этой схватке не суждено было сбыться. Буквально за две недели до её проведения Эррол отказался от неё. Причиной стало диагностированное у боксёра отслоение сетчатки глаза, потребовавшее незамедлительного хирургического вмешательства.

Но организаторам удалось спасти бой для Пакьяо. В соперники ему тут же подобрали чемпиона мира по версии WBA Super Йордениса Угаса. Кубинец должен был выступить в андеркарде схватки Пакьяо – Спенс, так что проблем с набором формы у него точно не должно было быть.

Кто такой Угас?

Йорденис Угас – типичный представитель кубинской школы бокса. Великолепно обученный технарь, умеющий делать на ринге практически всё. За его плечами классная любительская карьера. Уже в возрасте 19 лет он стал чемпионом мира. На соревнованиях в китайском Мяньяне он словно катком прошёлся по турнирной сетке. В полуфинале Йорденис буквально разгромил Хабиба Аллахвердиева (будущего чемпиона мира в профи), а в финале уверенно расправился с представителем Азербайджана Рамалом Амановым. Так что в карьере кубинца есть даже победа над российским Хабибом, пусть и не тем, с которым у многих ассоциируются единоборства.

В 2006 году Угас завоевал золото на Играх Центральной Америки и Карибского бассейна, а в 2007 году стал чемпионом Панамериканских игр. В том же 2007 году Йорденис мог защитить титул чемпиона мира, но кубинское правительство по политическим мотивам не стала отправлять свою сборную на турнир в Чикаго. Как бы то ни было, в 2008 году боксёр поехал на первые в карьере Олимпийские игры. В Пекине Угас завоевал бронзу. На ещё один олимпийский цикл Йорденису не хватило терпения. В 2010 году он дебютировал на профессиональном ринге, начав выстраивать карьеру в США.

В профи всё начиналось типично – несколько ярких побед, добытых на мешочной диете. А после постепенный рост оппозиции. Уже в 12 поединке в карьере Угас неожиданно проиграл, не справившись с небитым Джонни Гарсией. Затем было четыре победы кряду. Казалось, что осечка 2012 года была просто недоразумением. Но после серии побед Угас снова проиграл, причём дважды кряду.

Подумалось, что на этом Йорденис может ставить крест на надеждах добиться чего-то серьёзного. Со временем эти ощущения только усиливались, ведь Угас не бился более двух лет. Но в 2016 году кубинец вернулся и начал штамповать победы одну за другой. Доведя успешную серию до восьми схваток, боксёр получил долгожданный титульный бой. В марте 2019 года он встретился с чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе, неуступчивым и всегда агрессивным Шоном Портером. Это был первый действительно топ-соперник в профессиональной карьере Угаса. Но Йорденис не дрогнул. Постоянное давление Шона нисколько его не смутило. Кубинец прекрасно выполнял свою работу, но в итоге судьи раздельным решением насчитали победу Портера. Решение было достаточно спорным. Некоторые расценивали его, как откровенное ограбление Угаса.

Тем не менее, кубинец не опускал рук. Одержав две победы в следующих боях, в сентябре 2020 года он получил шанс побороться за титул чемпиона WBA Regular в полусреднем весе. Его соперником стал Абель Рамос.

Последний неожиданно упёрся и дал кубинцу хороший бой, но всё же проиграл раздельным решением. Таким образом, Угас стал чемпионом мира с приставкой «регулярный».

Уже в январе 2021 года Пакьяо был лишён звание чемпиона мира по версии WBA Super. Этот пояс «по наследству» перешёл к Угасу. Следствием таких пертурбаций стало то, что Йорденис стал «супер-чемпионом» даже без боя. Теперь настало время защищать эту регалию.

Как дела у Пакьяо?

В июле 2019 года Мэнни Пакьяо победил Кита Турмана. Тогда он отобрал у него звание чемпиона мира по версии WBA Super в полусреднем весе и стал самым возрастным чемпионом в истории этого дивизиона. Казалось, в 40 лет и 6 месяцев можно было бы и завершить карьеру, ведь уход получился бы более чем красивым. Но Мэнни дал понять, что будет выступать вновь.

Долгое время ходили слухи, что он является одним из главных претендентов на кросс-файт с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, кроме того были разговоры и о других соперниках. Но различные факторы не давали ему возможности вернуться в ринг. В итоге, как говорилось выше, он был лишён своего титула и получил статус «чемпиона в отпуске». Теперь у Пакьяо есть все шансы вернуть звание полноценного чемпиона мира.

Чего ждать от боя?

Пакьяо – фаворит схватки. Так считают и эксперты, и букмекеры. Но всё-таки, не всё так однозначно. В первую очередь из-за длительного простоя филиппинца. Совершенно непонятно, как на него повлиял простой в более чем два года. Очевидно, что за это время он не прибавил, но вот сколько он потерял – вопрос. Пауза в два года плохо сказывается на любом боксёре, а на возрастном и подавно. Рефлексы, реакция, скорость – всё это со временем угасает. Что в этом плане покажет Мэнни – вопрос.

Но всё-таки нужно плясать и от возможностей кубинца. Йорденис всегда боксировал в рваном темпе и не показывал одинаково классный на протяжении 10-12 раундов. С противником калибра Пакьяо, пусть уже и постаревшим, у Угаса будут те же проблемы. Так что если Мэнни и сдал, легко кубинцу не будет в любом случае.

Опыт и превосходство Пакьяо в классе станут главным оружием филиппинца. Угас же будет рассчитывать на превосходство в габаритах (впрочем, Пакьяо бил и гораздо более крупных соперников) и возраст. Чья в итоге возьмёт? Мы полагаем, что Мэнни обновит рекорд самого возрастного чемпиона в полусреднем весе, но сделает это с очень большим трудом и лишь решением судей. Но нельзя исключать, что явно недооценённый за годы карьеры кубинец может испортить Пакьяо финал карьеры, мастерства для этого у него хватает. Ну а так ли это будет в действительности покажет только ринг. Ждать осталось недолго.