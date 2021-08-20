Bellator 265: Сергей Харитонов — Чейк Конго. Десантник сможет реанимировать карьеру? LIVE!

В ночь с 20 на 21 августа по московскому времени в городе Су-Фоллс (штат Южная Дакота, США) состоится турнир Bellator 265. В главном бою шоу сойдутся ветераны смешанных единоборств — россиянин Сергей Харитонов и француз Чейк Конго. Это будет рейтинговый бой, и, если Сергею удастся одолеть третьего номера рейтинга, у него может появиться титульный шанс. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка.
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К схватке Харитонов подходит небольшим фаворитом. На это указывают котировки букмекеров. Вероятно, во многом это объясняется возрастом французского бойца. Но последний опыт россиянина — это скорее шутейные поединки, чем серьёзные схватки с опасными соперниками. Микаил Гусейнов напоминает, как Чейк брутальным нокаутом разобрался с Хави Айалой, который в 2016 году «размотал» Сергея за 16 секунд.
Где смотреть онлайн трансляцию боя Конго – Харитонов
Трансляция главного боя начнётся ориентировочно в 4:00 по московскому времени и будет доступна на видеосервисе Окко Спорт.
Для 46-летнего Чейка это будет первая схватка с октября 2020 года, тогда он раздельным решением проиграл Тимоти Джонсону. Что касается 40-летнего Харитонова, то он последний раз бился в июне 2021 года по правилам бокса. В последнее время десантник больше чудил и позорился, чем занимался серьёзными боями. Подробнее в материале обозревателя «Чемпионата» Ивана Уральского.
Во сколько бой Чейк Конго — Сергей Харитонов?
Начало боя – не ранее 4:00 мск 21 августа. Старт поединков в предварительном карде намечен на 23:00 20 августа по Москве.
Bellator 265: Конго — Харитонов. Видео церемонии взвешивания
Накануне состоялась официальная церемония взвешивания бойцов, которые примут участие в турнире Bellator 265. Сергей Харитонов (120,11 кг) оказался более чем на 8 кг тяжелее Чейка Конго (112 кг).
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Полный кард турнира Bellator 265: Конго — Харитонов
Основной кард:
Сергей Харитонов — Чейк Конго
Логан Сторли — Данте Широ
Марсело Голм — Билли Суонсон
Кит Ли — Джорнел Луго.
Предварительный кард:
Тэйлор Джонсон — Фабио Агиар
Майк Хэмел — Брюс Логан
Арчи Колган – Бен Симонс
Дуэйн Джонсон — Девен Фишер
Бэйли Шонфелдер – Кори Могенбург.
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