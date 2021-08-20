Bellator 265: Сергей Харитонов — Чейк Конго. Десантник сможет реанимировать карьеру? LIVE!

Для 46-летнего Чейка это будет первая схватка с октября 2020 года, тогда он раздельным решением проиграл Тимоти Джонсону. Что касается 40-летнего Харитонова, то он последний раз бился в июне 2021 года по правилам бокса. В последнее время десантник больше чудил и позорился, чем занимался серьёзными боями. Подробнее в материале обозревателя «Чемпионата» Ивана Уральского.