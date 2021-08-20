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Харитонов — Конго, прямая трансляция Bellator 265, онлайн боя Сергей Харитонов — Чейк Конго, 21 августа 2021

Bellator 265: Сергей Харитонов — Чейк Конго. Десантник сможет реанимировать карьеру? LIVE!
Роман Дёмин
Bellator 265: Сергей Харитонов — Чейк Конго
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Победа над французом приблизит российского ветерана к титульному бою. Верим? Все подробности в онлайн-трансляции «Чемпионата».

В ночь с 20 на 21 августа по московскому времени в городе Су-Фоллс (штат Южная Дакота, США) состоится турнир Bellator 265. В главном бою шоу сойдутся ветераны смешанных единоборств — россиянин Сергей Харитонов и француз Чейк Конго. Это будет рейтинговый бой, и, если Сергею удастся одолеть третьего номера рейтинга, у него может появиться титульный шанс. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка.

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Где смотреть онлайн трансляцию боя Конго – Харитонов Во сколько бой Чейк Конго — Сергей Харитонов? Полный кард турнира Bellator 265: Конго — Харитонов
16:09 Игорь Брагин

К схватке Харитонов подходит небольшим фаворитом. На это указывают котировки букмекеров. Вероятно, во многом это объясняется возрастом французского бойца. Но последний опыт россиянина — это скорее шутейные поединки, чем серьёзные схватки с опасными соперниками. Микаил Гусейнов напоминает, как Чейк брутальным нокаутом разобрался с Хави Айалой, который в 2016 году «размотал» Сергея за 16 секунд.

Харитонов проиграл Айяле за 16 секунд. А Конго его просто размотал Харитонов проиграл Айяле за 16 секунд. А Конго его просто размотал
16:04 Игорь Брагин

Где смотреть онлайн трансляцию боя Конго – Харитонов

Трансляция главного боя начнётся ориентировочно в 4:00 по московскому времени и будет доступна на видеосервисе Окко Спорт.

16:04 Игорь Брагин

Для 46-летнего Чейка это будет первая схватка с октября 2020 года, тогда он раздельным решением проиграл Тимоти Джонсону. Что касается 40-летнего Харитонова, то он последний раз бился в июне 2021 года по правилам бокса. В последнее время десантник больше чудил и позорился, чем занимался серьёзными боями. Подробнее в материале обозревателя «Чемпионата» Ивана Уральского.

«Десантники же не такие». Сергей Харитонов из уважаемого бойца стал шутом «Десантники же не такие». Сергей Харитонов из уважаемого бойца стал шутом
16:03 Игорь Брагин

Во сколько бой Чейк Конго — Сергей Харитонов?

Начало боя – не ранее 4:00 мск 21 августа. Старт поединков в предварительном карде намечен на 23:00 20 августа по Москве.

16:02 Игорь Брагин

Bellator 265: Конго — Харитонов. Видео церемонии взвешивания

Накануне состоялась официальная церемония взвешивания бойцов, которые примут участие в турнире Bellator 265. Сергей Харитонов (120,11 кг) оказался более чем на 8 кг тяжелее Чейка Конго (112 кг).

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

16:01 Игорь Брагин

Полный кард турнира Bellator 265: Конго — Харитонов

Основной кард:

Сергей Харитонов — Чейк Конго
Логан Сторли — Данте Широ
Марсело Голм — Билли Суонсон
Кит Ли — Джорнел Луго.

Предварительный кард:

Тэйлор Джонсон — Фабио Агиар
Майк Хэмел — Брюс Логан
Арчи Колган – Бен Симонс
Дуэйн Джонсон — Девен Фишер
Бэйли Шонфелдер – Кори Могенбург.

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Теги Бокс/ММА Bellator Bellator Сергей Харитонов •••

Заглавное фото: bellator.com / Esther Lin/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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