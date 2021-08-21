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Арчи Колгэн нокаутировал Бена Симонса после крутого слэма, Bellator 265, видео

Американца пробовали необычно «задушить». Он ответил редким слэмом и ураганным добиванием
Микаил Гусейнов
Арчи Колгэн нокаутировал Бена Симонса, видео
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Симонс наверняка пожалел о дерзкой попытке удушения противника.

В ночь с 20 на 21 августа в Су-Фолсе (штат Южная Дакота, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 265. В его главном поединке бились тяжеловесы Сергей Харитонов и Чейк Конго. Но в итоге не эта схватка стала украшением шоу. Красивейший поединок выдали дебютанты промоушена, представители полусреднего веса Арчи Колгэн и Бен Симонс. Их схватка прошла в предварительном карде.

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Колгэн выходил лишь на третий поединок в ММА в профессиональной карьере. Предыдущие два для него сложились удачно, а потому интерес к нему со стороны Bellator был оправдан. Что касается его соперника, то Симонс немного опытней. На поединок он выходил с профессиональным рекордом 3-2. В предыдущей схватке он победил, закрыв серию из двух поражений. Сейчас Симонс надеялся выстроить мини-серию побед.

Поединок он начал, работая первым номером. Имея явное преимущество в росте и размахе рук, Симонс пытался действовать с дистанции. Но на деле получалось не очень. Стоило Колгэну перейти в наступление, как он тут же с лёгкостью провёл тейкдаун. После этого соперники на протяжении 2,5 минуты пытались безуспешно выйти на удушающий приём. Преимуществом владел Колгэн, но моменты были и у Симонса. Развязка наступила за 1,5 минуты до сирены на перерыв.

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Бен, спасаясь от очередной попытки соперника провести удушающий, сумел вывернуться и обхватить его корпус. Симонс явно надеялся сжать грудную клетку соперника и таким образом провести необычное удушение. Попытка была по-настоящему дерзкой и даже смелой. Но Колгэн не растерялся. Сумев подняться с нависшим на спине противником, он провёл шикарный резкий и очень редкий слэм, после чего Симонс уже по-настоящему потерял какую-либо инициативу.

Арчи перешёл к ураганному добиванию. В течение следующих 15 секунд он выбросил 25 ударов. Рефери пытался просигнализировать Симонсу, что ему необходимо активнее защищаться. Но такой возможности у Бена не было, Колгэн уверенно контролировал ситуацию, да так, что Симонс наверняка пожалел о своей смелой попытке оформить победу приёмом.

В итоге третий в клетке вынужден был остановить схватку. Таким образом, Арчи одержал третью победу кряду. После такого финиша у него явно есть шанс ворваться даже в рейтинг Bellator полусреднего веса.

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Что касается Симонса, то вряд ли у него есть какие-то перспективы в промоушене. Дебют в лиге не удался, а в целом это было третье поражение в четырёх последних встречах, и все они пришлись на первый раунд. Так что шансов продолжить выступления в одном из сильнейших промоушенов мира совсем немного.

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