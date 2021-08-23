Бесславный конец эпохи Мэнни Пакьяо. Ему нужно было уходить на пенсию 10 лет назад

Утром 22 августа по московскому времени чемпион мира в восьми весовых категориях легендарный Мэнни Пакьяо потерпел восьмое поражение в карьере, уступив единогласным решением судей.

Восемь поражений для такой легенды, как Пакьяо, это очень много, даже при 72 боях. Когда-то Пакмэн был лучшим бойцом в мире и признавался лучшим боксером года и десятилетия, но это было в нулевых. Тот бокс, который он демонстрировал 15 лет назад, был феноменален и неповторим. Скорость атак, экстраординарная работа ног, благодаря которой он был неуловим и резал углы так молниеносно, что Геннадию Головкину даже и не снилось.

Против той версии Пакьяо было невозможно подобрать ключи или нужный рецепт, потому что тот уровень без преувеличения был космическим и недосягаемым. И тот бокс, гром и молнии, которые извергал Пакьяо в свои лучшие годы на боксёрском ринге, были едва ли не лучшим явлением в истории этого вида спорта. И, по моему мнению, тот Пакмэн, сносивший всех соперников, был лучшим боксёром в истории. Поэтому не удивляйтесь, почему Флойд Мейвезер неоднократно избегал боя с ним в конце нулевых. Ответ прост: Пакьяо деклассировал бы того Мейвезера и возможно даже удосрочил бы. Просто вспомните, какие гематомы он оставлял на Антонио Маргарито и Мигеле Котто, и вы всё поймёте. К сожалению, такой уровень невозможно долго держать. Хотя и сейчас форме Пакьяо позавидуют многие.

К сожалению великий филиппинец допустил типичную ошибку, которая свойственна многим легендарным спортсменам. Его время безвозвратно ушло. За примерами далеко ходить не надо, достаточно вспомнить Роя Джонса-младшего, Фёдора Емельяненко и Андерсона Силву. Причём про второго недавно очень метко высказался Хабиб Нурмагомедов, процитировав своего покойного отца Абдулманапа Магомедовича:

«Когда Фёдор Емельяненко первый раз объявил о завершении бойцовской карьеры, отец сказал мне, что это не Фёдор уходит из спорта, а спорт ушёл от него. Потому что у каждого человека бывает свой пик. Хочешь или нет, второго пика уже не будет».

К сожалению эту цитату можно отнести и к Пакьяо.

Раньше в боксе были два небожителя — Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо — и были все остальные. Эти двое были лучшими неспроста и закономерно получали десятки и сотни миллионов долларов за свои выступления. Но Флойд Мейвезер не просто так называет себя лучшим и самым умным боксёром в истории. Он обладает интуицией и понимает, когда и против кого выходить с выгодой для себя. А также когда уходить из спорта. Он это делает максимально точно и безошибочно. 50-0 — это действительно феноменальный рекорд. Конору Макгрегору стоит позавидовать такому чутью. А Пакьяо… а что Пакьяо?! Он не может оставить прошлое, и работа в филиппинском сенате видимо не вызывает у него тех же эмоций и не поглощает его полностью. Или он не хочет всецело отдаваться политике и службе народу.

В нулевых между Мэнни и всеми остальными была пропасть в бойцовском мастерстве. Он был выше их всех не на одну, а на несколько голов. А за последние годы Пакмэн опустился до их уровня. И теперь он такой же боец, как и все. Просто вдумайтесь, как человек, уничтожавший Оскара де ла Хойю, Марко Антонио Барреру, Антонио Маргарито, Эрика Моралеса, Мигеля Котто, Рикки Хаттона, опустился до нынешнего уровня. На это очень больно смотреть.

Если раньше в арсенале Мэнни были не только быстрые руки, а также феноменальная работа ног и корпуса, сломавшая несколько крепких голов, плюс потрясающие рефлексы, то сейчас у него остались только быстрые руки. И филиппинец стал крайне предсказуемым и прямолинейным, потому его соперники могут вздохнуть с облегчением. Так он превратился из самого неудобного для всех соперника в обычного бегунка с быстрыми руками.

У Пакьяо было несколько возможностей уйти из спорта, но он ни одной из них не воспользовался сполна. Давайте будем честны и точны, не воспользовался от слова «совсем». После поражения от Флойда Мейвезера в самом ожидаемом бою XXI века Пакмэн уверенно переехал Тимоти Брэдли в третьем бою и объявил об уходе из спорта. Это казалось логичным и красивым шагом, тем более после такой уверенной победы. Но не прошло и полугода, как он объявил о возвращении в бокс.

Я был крайне разочарован камбэком Пака в 2016-м и ещё больше разочаровался его перфомансом против посредственного безударного мексиканца Джесси Варгаса. Вы вот знали, что есть мексиканцы, которые не умеют ронять соперников? Лично я таких не знал, пока не увидел тощего доходягу Варгаса, которого Пакмэн не смог грохнуть. Просто представьте, что было бы, если бы они сошлись в нулевых? Мне кажется Варгаса унесли бы с ринга быстрее, чем Рикки Хаттона. Или просто матч-мейкеры пощадили бы мексиканца и сказали: «Сиди дома и не рыпайся».

Бой с Бронером из той же оперы. Это не Пакьяо деклассировал его, а Бронер поленился потерпеть 12 раундов в таком ритме. У Эдриена неплохо получалось встречать филиппинца на контратаках, но он оказался слишком вальяжным, и в итоге не выдержал напора от прямолинейного филиппинского бегунка. Еще один средний бой от Пакмэна.

Даже бой с Китом Турманом, который два года лечил руку, оказался конкурентным и ушёл к филиппинцу только раздельным решением судьей. Там действительно оказалось всё на тоненького. Именно после той победы также было бы абсолютно логично уйти на покой на мажорной ноте. Тем более следующие два года вне ринга не прошли бесследно.

Но нет, он подписал «харакири» на бой с одним из лучших полусредневесов на сегодняшний день Эрролом Спенсом. Однако у американца отслоилась сетчатка глаза за 10 дней до боя. Кто знает, как быстро Спенс уничтожил бы престарелого Пакьяо? Но филиппинцу немного повезло и добротный, но не топовый Угас просто его перебоксировал, а не переехал. Если у Мэнни есть чувство собственного достоинства, то ему нужно остановиться, ибо следующий шаг — это бои с молодыми проспектами, которые будут ходить по головам, включая светлую филиппинскую.

Но когда же Пакьяо перестал быть тем великим и монструозным локомотивом? В мае 2011 года, когда он не смог нокаутировать без четырёх месяцев 40-летнего Шейна Мозли. Это был первый тревожный звонок, что ресурс филиппинца начал исчерпываться. После этого случился третий бой с Хуаном Мануэлем Маркесом, в котором Мэнни откровенно вытащили судьи, ибо он очень много промахивался, а Маркес точно контратаковал раз за разом. После любой из этих двух побед уход был бы также обоснован, так как именно тогда начались первые шаги деградации от лучшего бойца в истории до обычного бегунка.

Затем случился первый бой с Тимоти Брэдли, где Пакмэна откровенно засудили. Так мы узнали про Си-Джей Росс, скандальную и очень некомпетентную женщину-судью, которая затем едва не слила Мейвезера в поединке с молодым Канело Альваресом, выставив ничью. А потом был тот самый четвертый бой с Маркесом, обернувшийся сокрушительным нокаутом на последней секунде шестого раунда. Помните, что сказал Фредди Роуч после того нокаута? «Я на секунду подумал, что он умер».

После такого люди бесповоротно меняются, и Пакьяо стал гораздо осторожнее, что мы увидели в бою с Брэндоном Риосом. Да, Мэнни вернул себе чемпионский титул, причем неоднократно, но это был уже не тот Пакмэн, которого мы все знали. Знаете, сколько боев из 16 проведённых Пакьяо в прошлом десятилетии выиграл нокаутом? Один, всего лишь один, против Лукаса Матиссе, который закончился как боец пятью годами ранее. А знаете сколько раз Пакьяо удосрочивал своих оппонентов в нулевых? Двадцать. Думаю, дальше можно не продолжать.

Новость по теме Пакьяо ответил на вопрос о возможном завершении карьеры после поражения в бою с Угасом

Иван Редкач, работавший в тренировочном лагере Мэнни перед боем с Угасом, может кому угодно говорить про 42-43 раунда тренировок в исполнении Пакьяо и его ненасытную страсть продолжать их. Но какой от этого толк, если рефлексов с фирменными движениями не осталось? Какой толк от этих тренировок, если он больше не режет углы? Какой толк в этих спаррингах, если его движения легко читаются, как на ладони? Какой толк в работе с Фредди Роучем, если единственный полезный совет, который он сейчас может дать своему любимому бойцу, является фраза: «Пора завязывать со спортом и вешать перчатки на гвоздь»? Какой толк в закапывании своего великого наследия, от которого может не остаться и следа?

Когда я сегодня вбивал в поисковике «Пакьяо — Угас» я осознал, что Пакьяо угас, но не сегодня, а 10 лет назад. И это печально.