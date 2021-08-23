Главный турнир UFC этой осени: Волкановски – Ортега, Шевченко – Мëрфи, Диаз – Лоулер

В ночь с 25 на 26 сентября по московскому времени на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC 266. В главном бою сойдутся чемпион в полулегком весе Александр Волкановски и второй номер рейтинга Брайан Ортега. Изначально они должны были сойтись в марте этого года на UFC 260, но австралиец сдал положительный тест на коронавирус. Кажется, в этот раз им ничего не должно помешать. Однако в этом карде сосредоточено немало звезд ММА.

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Когда бой?

Начало боя – не ранее 7:00 мск 26 сентября. Старт поединков в предварительном карде намечен на 2:00 26 сентября по Москве.

Полный кард турнира UFC 266

Помимо главного поединка, в этом турнире немало громких схваток. В соглавном бою Валентина Шевченко будет защищать свой чемпионский пояс против Лорен Мëрфи. Вдобавок к этому в тяжелом весе будут рейтинговые поединки между бойцами из топ-10. Кёртис Блейдс и Жаирзиньо Розенстрайк выявят потенциального претендента на титульный бой или следующий элиминатор. А россиянин Шамиль Абдурахимов наконец-то сойдется с обидчиком Алексея Олейника Крисом Дакасом. Но вишенкой на торте, конечно же, станет схватка между легендами ММА Ником Диазом, который не выходил в октагон с января 2015 года, и беспощадным Робби Лоулером. Это будет ремейк их первой встречи 2004 года, когда Диаз нокаутировал Лоулера.

Александр Волкановски (С) – Брайан Ортега (2)

Валентина Шевченко (С) – Лорен Мёрфи (3)

Ник Диаз – Робби Лоулер

Кëртис Блейдс (4) – Жаирзиньо Розенстрайк (6)

Джессика Андраде (1) – Синтия Калвилло (5)

Марлон Мораес (6) – Мераб Двалишвили (11)

Шамиль Абдурахимов (7) – Крис Дакас (10)

Манон Фирот – Майра Буэно Сильва

Карл Роберсон – Ник Максимов

Мэттью Семелсбергер – Мартин Сано

В скобках указаны места бойцов в рейтинге весовых категорий

Новость по теме Бои Волкановски — Ортега и Шевченко — Мёрфи станут главными на UFC 266

Надолго ли хватит Волкановски на троне полулегкого веса?

Александр Волкановски идёт с победной серией из 19 побед. Так его занесло на самую вершину UFC. После убедительных триумфов над Чадом Мендесом и Жозе Алдо австралийца ждала суровая проверка Максом Холлоуэем. Если в первой схватке Алекс Великий перебил и перебоксировал чемпиона, то в реванше всё было не так однозначно. Победа снова ушла к австралийцу, но на этот раз было много недовольных тем решением. Среди них отметился Дана Уайт, который потребовал отменить результат боя. Тем не менее Волкановски остаётся с поясом.

Что касается манеры ведения боя, то австралиец является универсальным бойцом, сочетающим бокс и джиу-джитсу. Но всё же он предпочитает драться в боксерской стойке. Причём Волкановски очень невысокий для полулегкого веса (168 см) и при этом имеет солидный размах рук (182 см), что делает его неудобным соперником для высоких Макса Холлоуэя и Брайана Ортеги, у которых размах рук короче.

Кроме того, Алекс пожинает плоды чемпиона UFC за пределами октагона. Он стал наставником в проекте The Ultimate Fighter, где его бойцы противостоят команде Ортеги.

Что противопоставит Ортега подвижному австралийцу?

Брайан Ортега завоевал право на титульный бой благодаря безоговорочной победе над Корейским Зомби Чон Чхан Соном в прошлом году. Однако двумя годами ранее он допустил свое единственное поражение в карьере от Макса Холлоуэя. Макс разбил T-City в стойке, из-за чего в перерыве после четвертого раунда врачу пришлось вмешаться, так как левый глаз Брайана был полностью закрыт.

В том поединке Ортега показал свои сильные и слабые стороны. Из сильных сторон — однозначно его удары локтями с ближней дистанции, которые сбивают с толку любого бойца. К тому же Брайан высокий боец (175 см), ведущий бой с дальней дистанции, что логично. Но он всегда прибережёт туз в рукаве на случай перехода на ближнюю дистанцию. Плюс Ортега умеет взрываться серией ударов, когда этого от него никто не ждет. У T-City очень мощные и опасные одиночные удары. Но для того, чтобы его козыри сработали, ему нужно диктовать ход боя и задавать ритм.

Слабым местом американца является его выносливость. Холлоуэй разбил его за счет высокого темпа, который Брайан не выдержал. В таких случаях Ортега старается перевести бой в горизонтальную плоскость, то есть в партер. Не стоит забывать, что, хотя T-City и начинал свой путь познания единоборств с бокса, у него черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Если помножить этот фактор на его габариты, тогда у него могут быть хорошие шансы против Волкановски, но только в случае если ему удастся уложить Алекса на канвас.

Прогнозы экспертов на бой

Скорее всего, поединок будет напоминать первую схватку Холлоуэя и Волкановски. Алекс будет работать вторым номером у клетки и перебивать Ортегу с дальней дистанции. Но Брайан будет пытаться перевести поединок в партер, где у него значительно больше шансов, чем в стойке. Если американец выиграет, то только досрочно, потому что он не настолько вынослив, как австралиец.

Волкановски умеет держать высокий темп и подвижность на протяжении 25 минут. Поэтому абсолютно логичен тот факт, что именно Алекс Великий является фаворитом поединка. И мы склоняемся к тому, что австралиец одержит победу решением судей. Тем более, по версии боковых судей, он выглядел предпочтительнее Холлоуэя в обеих схватках. А это дорогого стоит.

Где смотреть онлайн трансляцию боя Волкановски – Ортега

Трансляция главного боя начнётся ориентировочно в 7:00 по московскому времени и будет доступна на видеосервисе UFC Fight Pass, а также на More.TV и Wink.

Результаты боя Александр Волкановски – Брайан Ортега

Результат боя между Александром Волкановски и Брайаном Ортегой станет известен по истечении 5 раундов, если поединок не закончится раньше. Шесть из восьми последних схваток с участием Волкановски прошли полную дистанцию. А Ортега из последних восьми боев довел до судейского решения только прошлый поединок против Корейского Зомби. В то время как семь остальных встреч закончились досрочно.