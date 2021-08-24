Меньше железа и больше движения. Джошуа начал думать

25 сентября 2021 года в Лондоне (Великобритания), на арене футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» пройдёт главный бой года в профессиональном боксе. Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа померится силами с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком. До схватки остаётся всего лишь 32 дня. А значит тренировочный лагерь каждого бойца в самом разгаре.

Энтони Джошуа в своём недавнем интервью рассказал, что на этот раз система подготовки к поединку отличается от привычных тренировок. Нововведения продиктованы мастерством соперника, чей стиль фактически заставил ЭйДжея привносить изменения. По словам чемпиона, он понимает, что козыри Усика кроются в манёвренности и умении быстро думать, а потому над этими навыками он и стал работать больше.

«Боксёрские навыки и манёвренность делают Усика очень опасным соперником. Постоянные передвижения означают то, что ты никогда не будешь стоячей мишенью. Манёвренность очень важна. Кроме того, нужно быть уверенным в работе мозга. Концентрация на протяжении 12 раундов может быть утомительна, потому я тренирую мозги», — говорит Джошуа.

Судя по всему, остроту и скорость мышления Энтони надеется развить при помощи игры в шахматы. К слову, эта древняя настольная игра помогала не одному звёздному боксёру. И для Джошуа благо, что он признаёт необходимость работать над скоростью и остротой мысли, ибо порой в ринге он слишком примитивен и академичен. Теперь он начал думать.

Пост доступен на странице Энтони Джошуа в «Инстаграме».

«Кроме того, я работаю над многоударными комбинациями, а не над одиночными ударами. Можно быть очень агрессивным и бросить в бой сразу все силы, или же можно быть умным, воспользоваться временем, а потом нокаутировать соперника», — говорит Энтони.

К слову, комбинационный бокс – ещё одна фишка Усика, который всегда работает легко и много, а не просто выцеливает соперника.

«Я не буду делать ставку на нокаут, буду рассчитывать на скорость ударов и выносливость. К бою я подхожу достаточно подтянутым. Меня ждёт схватка с парнем, который может драться 12 раундов. С моей стороны было бы глупо выходить на ринг перекаченным, из-за чего мои мышцы будут просто просить кислорода. Сейчас я тренируюсь, словно меня ждёт 15-раундовый поединок. К нему я подхожу в хорошем состоянии. Что происходит после того, как я перешёл к таким тренировкам? Моё тело адаптировалось и принимает естественный вид», — рассказал Джошуа.

Что же, из такого коротенького интервью многое становится ясно. С учётом того, что Джошуа не собирается выходить на бой перекаченным, очевидно, что он отказался от интенсивных тренировок с железом. Если взглянуть на социальные сети британца, то видно, что он действительно уделяет внимание манёвренности и передвижениям.

Кроме того, акцент идёт и на работу над искусной защитой. С учётом точности Усика, а также его умению выбрасывать большое количество ударов, это именно то, что и нужно делать британцу. Судя по всему, ЭйДжей прекрасно понимает, что его ждёт самый мастеровитый соперник в карьере и хочет победить при помощи фирменных козырей самого Александра. Да, в прошлом Джошуа проиграл Руису, но там сказалась ударная мощь американца мексиканского происхождения. Александр же предложит Джошуа техничный бокс, так что логично, что Энтони работает именно над этими компонентами.

Если же говорить о нынешнем состоянии украинца, то он, в отличие от британца, наоборот значительно прибавил в весе и мышечной массе. По мнению многих экспертов, это как раз-таки и лишит его тех самых козырей, о которых говорилось выше – манёвренности и скорости. Получается достаточно интересный расклад. Энтони перед боем стремится приобрести навыки Александра, а Усик напротив, словно пытается хоть немного дотянуть до уровня Джошуа в плане мощи. Кому больше помогут эти эксперименты и трансформации? Ответ получим уже через месяц. Но одно можно сказать уже сейчас – обоих ждёт, пожалуй, самый сложный бой в карьере.