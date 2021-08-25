Спартанец — лучший боец августа в Bellator. Ученик Шлеменко вернулся в чемпионскую гонку

В августе состоялись два турнира Bellator. На обоих мероприятиях наши парни были в первых рядах, потому выбирать лучшего бойца месяца намного интереснее. Хватило места и ярким схваткам, и долгожданным возвращениям в октагон. Мнение «Чемпионата» субъективно и не является истиной в последней инстанции.

Андрей Корешков

Андрей является настоящим ветераном Bellator, дебют в промоушене состоялся в далёком 2012 году. Он планомерно шёл к чемпионству, выиграл Гран-при, но взять верх над Беном Аскреном не сумел. Затем ещё одна победа в Гран-при и наконец долгожданный титул, добытый в противоборстве с Дугласом Лимой. Правда, последние годы не задались (три поражения в шести боях), также случился полуторагодовалый простой на американской арене, из-за чего Корешков даже выпал из рейтинга. Между тем россиянину всего 30 лет.

И все же Спартанец, который является учеником Александра Шлеменко, появился в клетке Bellator. Оппонентом экс-чемпиона в полусреднем весе стал панчер Сабах Хомаси, который и сам не прочь отлететь в нокаут (6 из 9 поражений). Как и ожидалось, россиянин стал работать первым номером. Хоть Андрея пару раз и прижимали к сетке, но он уверенно забрал первый раунд, сочетая хай-кики, летящие колени и боковые удары.

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Корешков продолжил и далее наступать, ему удался один тейкдаун, затем второй — даже в партере преимущество россиянина выглядело безоговорочным. Избиение продолжалось, а по виду Хомаси казалось, что он больше всех в зале ожидает окончания этого однокалиточного поединка. Третья пятиминутка — дело техники для Спартанца. Он не ринулся добивать оппонента, а спокойно довёл поединок до логического завершения. Возвращение в Bellator получилось если не триумфальным, то выдающимся. Теперь Андрей в ожидании более серьёзных соперников. Таковым стал Рустам Хабилов, за плечами которого более 10 поединков в UFC и победа над Хорхе Масвидалем. Их бой состоится на турнире Bellator в Москве 23 октября.

«Не раздумывая согласился. Это же такая возможность выступить в России. Тем более я считаю, что соперник вообще по силам. Не в обиду Рустаму. Мне кажется, всё должно прекрасно пройти. Я даже не рассчитывал выступить в России, потому что в Америке мне сказали, что все места забиты и кард сформирован полностью», — сказал Корешков о бое с соотечественником.

Гегард Мусаси

Если Корешков на Bellator 264 в середине августа принимал участие в соглавном поединке, то в главном сошлись чемпион в среднем весе Гегард Мусаси и первый номер рейтинга Джон Солтер.

В активе 36-летнего Мусаси более 55 боёв. Он дебютировал в промоушене Скотта Кокера в 2017 году, когда одержал спорную победу над Александром Шлеменко. С тех пор он завоевал титул, потерял чемпионское звание и снова вернул его себе. По первым минутам поединка казалось, что нидерландцу с армянскими корнями подобрали достойную оппозицию — Солтер давил на главную слабость чемпиона в виде слабой работы в партере. Во втором раунде Армянский Ассасин показал своему сопернику, что такое доминирование благодаря отличной ударной технике. Американец откровенно поплыл.

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Рефери пожалел Джона и дал ему шанс показать себя в третьей пятиминутке. Оказалось, что зря. Характер поединка ничуть не изменился. Судя по всему, дальше Мовсесяна ждёт Остин Вандерфорд. А ведь на его месте мог быть россиянин Анатолий Токов, который не смог решить проблемы с американской визой.

Чейк Конго

Всем известно, что век тяжеловесов в смешанных единоборствах несколько больше. Но способность 46-летнего француза Чейка Конго держать форму всё равно вызывает уважение. В 2019 году он даже принимал участие в титульном поединке, но бой с чемпионом Райаном Бейдером был признан несостоявшимся. Всему виной тычок в глаз со стороны американца, который впоследствии обвинял своего соперника в симуляции травмы. В октябре прошлого года Конго проиграл раздельным решением судей Тимоти Джонсону, а теперь вышел в октагон против Сергея Харитонова.

41-летний россиянин давно не проводил серьёзные бои, но всё же он виделся у экспертов фаворитом. Вероятно, из-за разницы в возрасте. Полтора раунда Десантник соответствовал ожиданиям. Он работал поначалу первым номером, наносил удары чаще оппонента и даже серийно работал у сетки. Вторая пятиминутка началась с того, что Чейк пропустил неприятный джеб. Казалось, что он не знал, как найти ключи к россиянину. Попытка перевода в партер тоже не прошла.

Но спустя время французский ветеран нашёл нужный элемент — колено в корпус. Один удар даже пришёлся в голову — Харитонов начал стремительно пропускать. Чейк вошёл во вкус и уронил 120-килограммового россиянина, после чего забрал его спину. Казалось, что Десантник вытерпит (оставалось несколько секунд), а во время перерыва проведёт работу над ошибками. Но Сергей постучал тогда, когда до гонга оставалась одна секунда.

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Конечно, Харитонов находился не в лучшей форме, но стойкость и выдержка 46-летнего Конго вызывают уважение. Возраст берёт своё, недаром после победы он поднялся с большим трудом. Но, быть может, хватит ещё сил на реванш с Бейдером, которому 38 лет?

«Если титульный бой вызывает вопросы, то обычно назначается незамедлительный реванш, тебе не приходится ждать его несколько лет. Мне уже 46, я понимаю это, но у меня ещё есть порох, и я хочу провести бой с Бейдером. Не понимаю, почему мне не дали незамедлительный реванш», — говорил ранее Конго о возможном реванше.

Выбор «Чемпионата»

Тотальное доминирование Корешкова сыграло свою роль при выборе лучшего в августе. Андрей не оставил шансов оппоненту и, по нашему мнению, стал лучшим бойцом Bellator в августе. В то время как и Мусаси, и ветеран Конго испытывали серьёзные проблемы в своих поединках.