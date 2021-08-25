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Лучший боец месяца в Bellator по версии «Чемпионата» — Андрей Спартанец Корешков, видео

Спартанец — лучший боец августа в Bellator. Ученик Шлеменко вернулся в чемпионскую гонку
Иван Уральский
Лучший боец месяца в Bellator
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После простоя в полтора года Корешков будет драться дважды за три месяца.

В августе состоялись два турнира Bellator. На обоих мероприятиях наши парни были в первых рядах, потому выбирать лучшего бойца месяца намного интереснее. Хватило места и ярким схваткам, и долгожданным возвращениям в октагон. Мнение «Чемпионата» субъективно и не является истиной в последней инстанции.

Андрей Корешков

Андрей является настоящим ветераном Bellator, дебют в промоушене состоялся в далёком 2012 году. Он планомерно шёл к чемпионству, выиграл Гран-при, но взять верх над Беном Аскреном не сумел. Затем ещё одна победа в Гран-при и наконец долгожданный титул, добытый в противоборстве с Дугласом Лимой. Правда, последние годы не задались (три поражения в шести боях), также случился полуторагодовалый простой на американской арене, из-за чего Корешков даже выпал из рейтинга. Между тем россиянину всего 30 лет.

И все же Спартанец, который является учеником Александра Шлеменко, появился в клетке Bellator. Оппонентом экс-чемпиона в полусреднем весе стал панчер Сабах Хомаси, который и сам не прочь отлететь в нокаут (6 из 9 поражений). Как и ожидалось, россиянин стал работать первым номером. Хоть Андрея пару раз и прижимали к сетке, но он уверенно забрал первый раунд, сочетая хай-кики, летящие колени и боковые удары.

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Корешков продолжил и далее наступать, ему удался один тейкдаун, затем второй — даже в партере преимущество россиянина выглядело безоговорочным. Избиение продолжалось, а по виду Хомаси казалось, что он больше всех в зале ожидает окончания этого однокалиточного поединка. Третья пятиминутка — дело техники для Спартанца. Он не ринулся добивать оппонента, а спокойно довёл поединок до логического завершения. Возвращение в Bellator получилось если не триумфальным, то выдающимся. Теперь Андрей в ожидании более серьёзных соперников. Таковым стал Рустам Хабилов, за плечами которого более 10 поединков в UFC и победа над Хорхе Масвидалем. Их бой состоится на турнире Bellator в Москве 23 октября.

Чемпион вернулся! Корешков в одну калитку разобрал Хомаси. Видео Чемпион вернулся! Корешков в одну калитку разобрал Хомаси. Видео

«Не раздумывая согласился. Это же такая возможность выступить в России. Тем более я считаю, что соперник вообще по силам. Не в обиду Рустаму. Мне кажется, всё должно прекрасно пройти. Я даже не рассчитывал выступить в России, потому что в Америке мне сказали, что все места забиты и кард сформирован полностью», — сказал Корешков о бое с соотечественником.

Гегард Мусаси

Если Корешков на Bellator 264 в середине августа принимал участие в соглавном поединке, то в главном сошлись чемпион в среднем весе Гегард Мусаси и первый номер рейтинга Джон Солтер.

В активе 36-летнего Мусаси более 55 боёв. Он дебютировал в промоушене Скотта Кокера в 2017 году, когда одержал спорную победу над Александром Шлеменко. С тех пор он завоевал титул, потерял чемпионское звание и снова вернул его себе. По первым минутам поединка казалось, что нидерландцу с армянскими корнями подобрали достойную оппозицию — Солтер давил на главную слабость чемпиона в виде слабой работы в партере. Во втором раунде Армянский Ассасин показал своему сопернику, что такое доминирование благодаря отличной ударной технике. Американец откровенно поплыл.

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Рефери пожалел Джона и дал ему шанс показать себя в третьей пятиминутке. Оказалось, что зря. Характер поединка ничуть не изменился. Судя по всему, дальше Мовсесяна ждёт Остин Вандерфорд. А ведь на его месте мог быть россиянин Анатолий Токов, который не смог решить проблемы с американской визой.

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Чейк Конго

Всем известно, что век тяжеловесов в смешанных единоборствах несколько больше. Но способность 46-летнего француза Чейка Конго держать форму всё равно вызывает уважение. В 2019 году он даже принимал участие в титульном поединке, но бой с чемпионом Райаном Бейдером был признан несостоявшимся. Всему виной тычок в глаз со стороны американца, который впоследствии обвинял своего соперника в симуляции травмы. В октябре прошлого года Конго проиграл раздельным решением судей Тимоти Джонсону, а теперь вышел в октагон против Сергея Харитонова.

41-летний россиянин давно не проводил серьёзные бои, но всё же он виделся у экспертов фаворитом. Вероятно, из-за разницы в возрасте. Полтора раунда Десантник соответствовал ожиданиям. Он работал поначалу первым номером, наносил удары чаще оппонента и даже серийно работал у сетки. Вторая пятиминутка началась с того, что Чейк пропустил неприятный джеб. Казалось, что он не знал, как найти ключи к россиянину. Попытка перевода в партер тоже не прошла.

Харитонов сдался за секунду до гонга. Ну что это за десантник? Видео Харитонов сдался за секунду до гонга. Ну что это за десантник? Видео

Но спустя время французский ветеран нашёл нужный элемент — колено в корпус. Один удар даже пришёлся в голову — Харитонов начал стремительно пропускать. Чейк вошёл во вкус и уронил 120-килограммового россиянина, после чего забрал его спину. Казалось, что Десантник вытерпит (оставалось несколько секунд), а во время перерыва проведёт работу над ошибками. Но Сергей постучал тогда, когда до гонга оставалась одна секунда.

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Конечно, Харитонов находился не в лучшей форме, но стойкость и выдержка 46-летнего Конго вызывают уважение. Возраст берёт своё, недаром после победы он поднялся с большим трудом. Но, быть может, хватит ещё сил на реванш с Бейдером, которому 38 лет?

«Если титульный бой вызывает вопросы, то обычно назначается незамедлительный реванш, тебе не приходится ждать его несколько лет. Мне уже 46, я понимаю это, но у меня ещё есть порох, и я хочу провести бой с Бейдером. Не понимаю, почему мне не дали незамедлительный реванш», — говорил ранее Конго о возможном реванше.

Выбор «Чемпионата»

Тотальное доминирование Корешкова сыграло свою роль при выборе лучшего в августе. Андрей не оставил шансов оппоненту и, по нашему мнению, стал лучшим бойцом Bellator в августе. В то время как и Мусаси, и ветеран Конго испытывали серьёзные проблемы в своих поединках.

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