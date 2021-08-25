«Дана Уайт — идиот». Де ла Хойя утёр нос президенту UFС восхитительной формой

Дана мечтает, чтобы Оскара брутально нокаутировали. Но тот в свои 48 всё ещё неплох.

11 сентября на знаменитой арене «Стэйплс Центр», что в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), пройдёт очередной вечер бокса, организованный промоушеном Triller. Компания уже отметилась продвижением схватки легендарных боксёров Майка Тайсона и Роя Джонса. Осенью же промоушен подарит зрителям битву экс-чемпиона мира по боксу в шести весовых категориях Оскара де ла Хойи и экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе Витора Белфорта.

Де ла Хойя вернётся на ринг после 13-летнего простоя. Последний раз он бился в 2008 году, тогда он был попросту деклассирован Мэнни Пакьяо. Что касается бразильца, то он предыдущий поединок провёл в 2018 году и не раз пытался вернуться в спорт, но его поединки срывались.

В любом случае с учётом разницы в простое, да и в целом из-за масштаба личности внимание медиа и экспертов в первую очередь приковано к де ла Хойе. Оскар не раз обещал вернуться в бокс. Золотой Мальчик грозился, что встретится с Саулем Альваресом или Геннадием Головкиным. Именно из-за таких, можно сказать, абсурдных заявлений в возвращение де ла Хойи никто не верил. А один из самых его известных недругов, президент UFC Дана Уайт, буквально глумился над высказываниями ветерана спорта. Функционер намекал, что де ла Хойя хочет возобновить карьеру лишь для того, чтобы подзаработать на удовлетворении своих пагубных пристрастий, а по сути подразумевал, что камбэка не состоится.

Когда же о схватке де ла Хойи и бывшего бойца UFC Белфорта было объявлено, Уайт всё равно не унимался. Не так давно он выразил надежду, что экс-чемпион его организации нокаутирует Оскара.

«Мечтаю, что Витор брутально нокаутирует этого наркомана. Я буквально молюсь, чтобы Белфорт победил жёстким нокаутом. Надеюсь, что много лет наркозависимости и употребления алкоголя сказались на де ла Хойе. Как бы то ни было, сбрасывать Оскара со счетов нельзя. В своё время он был очень хорош», — сказал Уайт.

Таким заявлением Уайт снова дал понять, что фактически не верит в то, что де ла Хойя сможет подготовиться к возвращению должным образом. Ибо как опытный функционер он прекрасно понимает, что в приличной форме профессиональный де ла Хойя, даже невзирая на возраст, должен перебить Белфорта, который в боксе провёл лишь один поединок.

Но, похоже, такое неверие недруга стало лишь дополнительным мотивирующим фактором для легендарного боксёра. Вчера, 24 августа, Оскар впервые за много лет провёл полноценную открытую тренировку. На ней он предстал в восхитительной форме, особенно с учётом возраста. Бывший чемпион мира в шести весовых категориях продемонстрировал неплохую ручную скорость. Передвижения де ла Хойи также могут стать настоящей проблемой для Белфорта.

Соответствующие видеозаписи доступны на странице FITE в «Твиттере».

После открытой тренировочной сессии де ла Хойя общался с прессой. Один из представителей СМИ попросил Оскара прокомментировать слова Даны Уайта о том, что он желает Белфорту победы жестоким нокаутом.

«Я считаю, что Дана идиот. Так и есть. Послушайте, у меня была очень непростая жизнь за пределами ринга. Я проделал много работы, чтобы прийти к нынешнему состоянию. Уайт — чёртов идиот, вот и всё», — предельно жёстко ответил главе UFC де ла Хойя.

С одной стороны, Оскара можно понять. Сейчас он заслуживает уважения не только за былые заслуги, но и за то, что поборол своих демонов и привёл себя в полный порядок. Уж на это способен далеко не каждый. Так что слышать в свой адрес постоянные оскорбления от Уайта, наверное, порядком надоело. С другой стороны, де ла Хойе ещё рано расслабляться. Главное — суметь показать, что он в свои 48 неплох не только на открытых тренировках, но и непосредственно в бою. И если Золотому Мальчику удастся победить экс-чемпиона UFC, Дане Уайту уж точно придётся проявить хоть каплю уважения. Удачи, Оскар!