Тищенко против Кудряшова. Устоит ли олимпийский чемпион перед Русской Кувалдой?

11 сентября в Екатеринбурге пройдёт вечер бокса, организованный промоутерской компанией RCC Boxing Promotions. Главным боем станет встреча между Зауром Абдуллаевым и Деяном Златичаниным. На кону будет стоять чемпионский пояс WBC Silver в лёгком весе. А в со-главном бою сойдутся олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко и Дмитрий Кудряшов. Они разыграют звание чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBC International.

Когда бой?

Начало боя – не ранее 21:00 мск 11 сентября. Старт поединков в предварительном карде намечен на 18:00 11 сентября по Москве.

Полный кард турнира RCC Boxing

Кроме встречи между Тищенко и Кудряшовым, на этот турнир заявлено несколько поединков, которые станут чемпионскими. Главным боем станет схватка за титул чемпиона мира по версии WBC Silver между Зауром Абдуллаевым и Деяном Златичаниным. Помимо этого, Дмитрий Хасиев и Гайбатулла Гаджиалиев поборются за пояс WBO Oriental. А Руслан Камилов и Станислав Калицкий выявят сильнейшего в битве за чемпионский титул по версии WBO Inter-Continental.

Заур Абдуллаев – Деян Златичанин

Евгений Тищенко – Дмитрий Кудряшов

Дмитрий Хасиев – Гайбатулла Гаджиалиев

Руслан Камилов – Станислав Калицкий

Асрор Вахидов – Мухаммад Шехов

Реабилитируется ли Женя за поражение от Табису Мчуну?

Олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко дебютировал в профессионалах в 2018 году. За три года россиянин провёл 9 боёв, одержал 8 побед и проиграл 1 бой. Прошлый поединок Женя провёл против опытного южноафриканца Табисо Мчуну, который в 2019 году одолел Дениса Лебедева. На кону был пояс чемпиона мира по версии WBC Silver. Тищенко оказался не готов к такой опытной оппозиции и проиграл единогласным решением судей. После этого проигрыша Евгений решился на серьёзные перемены. Он сменил тренерский штаб, переехал в Екатеринбург, где его всё устраивает в организационном плане, в чем он недавно признался. Тищенко 30 лет, за спиной богатый любительский опыт, неплохие способности работы в защите, что очень важно — Александр Усик подтвердит это. И поэтому у него хорошие шансы урвать титул и заявить о себе на всю мировую общественность.

Последний шанс Русской Кувалды зацепиться за чемпионский пояс

Дмитрий Кудряшов долгое время был подающим надежды боксёром, но он не смог продолжить традиции Дениса Лебедева, Мурата Гассиева и Григория Дрозда. У него кувалда как всегда на месте, но с техникой, как и с защитой, полная катастрофа. Из-за этого он позорно проигрывал Оланреваджу Дуродоле нокаутом во втором раунде, Илунге Макабу тем же нокаутом. А сокрушительное поражение от Юниера Дортикоса в рамках всемирной боксёрской суперсерии доказало всем очевидный тезис — Диму нельзя причислить к элите.

Ему 35 лет, а его некоторые эксперты до сих пор называют перспективным и подающим надежды бойцом. Его время почти ушло, тем более Кудряшов проиграл даже Евгению Романову, далеко не самому топовому бойцу. И поэтому бой против Тищенко ему нужен больше, чем самому Евгению. Это его последний шанс зацепиться за большой значимый бой. Тем более Кудряшов не постеснялся пожурить своего оппонента манерой ведения боя:

«Я хочу побить и победить Евгения. Мне не нравится он как боксёр. Он типаж боксёра, на которого я бы вряд ли посмотрел и на которого я бы вряд ли хотел быть похожим. Наверное, мне нравятся боксёры более силового плана и с ударом. Все мы разные, и предпочтения у нас разные».

Пост доступен на странице RCC Boxing в «Инстаграме».

Прогнозы экспертов на бой

Тищенко известен тем, что он долго запрягает, как и принято настоящему русскому человеку. Тем более он не панчер, а технарь-дистанционщик, предпочитающий набирать очки в актив. Пусть вас не вводит в заблуждение тот факт, что Женя закончил шесть из восьми успешных боёв нокаутом. Тогда оппозиция была проходной, как и у большинства начинающих профессионалов. А Кудряшов, напротив, пытается закончить поединок как можно раньше, что неоднократно оборачивалось ему боком. Но кажется в последнем бою против Евгения Романова Кувалда утихомирилась. Поэтому мы склоняемся к победе более молодого, перспективного и техничного Тищенко решением судей.

Где смотреть онлайн трансляцию боя Тищенко – Кудряшов

Трансляция этого боя начнётся ориентировочно в 21:00 по московскому времени и будет доступна на YouTube-канале RCC: MMA & Boxing.

Результаты боя Евгений Тищенко – Дмитрий Кудряшов

Результат боя между Евгением Тищенко и Дмитрием Кудряшовым станет известен по истечении 12 раундов, если поединок не закончится раньше. Шесть из восьми побед Тищенко одержал досрочно, хотя уровень оппозиции был не самым серьёзным. А Кудряшов подтверждает своё прозвище Русская Кувалда 23 досрочными победами из 24 одержанных.