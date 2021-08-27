«Судьи были пьяны». Магомедову испортили статистику, зато он снова подарил топ-бой

В августе состоялись два турнира Bellator. Нельзя сказать, что главные поединки вышли выдающимися, потому выбирать лучшую схватку месяца придётся из других боёв. Мнение «Чемпионата» субъективно и не является истиной в последней инстанции. Во главу угла мы ставили конкурентоспособность обоих спортсменов.

Магомед Магомедов — Рауфеон Стотс

В основном карде Bellator 264 сошлись третий и четвёртый номер легчайшего веса Магомед Магомедов и американец Рауфеон Стотс. Чем известен россиянин? Для начала это тот человек, который смог одолеть Петра Яна в октагоне, правда, затем Беспощадный взял реванш. Тигр шёл на серии из двух побед в Bellator.

У 32-летнего американца в активе четыре победы кряду в Bellator. Единственное поражение допустил от бойца UFC Мераба Двалишвили. Стотс является учеником не абы кого, а самого Камару Усмана. Всё решили нигерийские корни бойцов. Предполагалось, что Магомед и Рауфеон борются за право выйти на титульный поединок. Большое давление, которое часто сказывается на качестве схватки.

Первый раунд прошёл в неспешном темпе. Главным его событием стал проход в ноги со стороны американца, тогда как аналогичный приём не прошёл ранее у россиянина. Во второй пятиминутке спортсмены взвинтили темп. Магомедов даже совершил тейкдаун, в ответ его оппонент попытался захватить спину, но безуспешно. Что касается стойки, то Стотс попадал чаще. В третьем раунде казалось, что он ближе к победе — захватил спину и ноги россиянина, выходя на удушающий приём.

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Магомедов выбрался из непростой ситуации и сам перешёл в наступление. Он попытался провести удушающий приём, а потом вышел на болевой рычаг. Казалось, что ещё чуть-чуть — и победа в кармане вместе с титульным боем, но прозвучал гонг, который откровенно спас американца. Судьи отдали победу Стотсу единогласным решением. Двое рефери выставили даже 30:27, что кажется странным по упорному характеру поединка.

Даже фанаты в социальных сетях отреагировали на судейский вердикт по-разному, хотя лишь малая часть поддерживала Рауфеона.

«Лёгкая работа для Стотса». «Стотс победил, но это был бой чертовски высокого качества».

Большинство болельщиков же сошлись на мнении о том, что россиянина засудили.

«Магомеда ограбили». «Нужен пятираундовый реванш». «Это был очевидный грабёж», «Судьи были пьяны», «Бой был ближе, чем его увидели судьи», — гласили возмущённые комментарии.

Сам Магомед на поражение отреагировал философски.

«Проиграна битва, но не война. Как говорится, то, что нас не убивает, делает только сильнее», — написал россиянин на своей странице в «Инстаграме».

Что же, достойная реакция с учётом того, что судьи испортили Магомеду статистику в Bellator и отсрочили его шансы на титульный поединок. В любом случае в армии болельщиков Тигра пополнение, ибо он снова подарил зрителям топ-бой, как минимум по зрелищности.

А его соперник тем временем ожидает новостей о титульном поединке. Американец в хороших отношениях с чемпионом Серджио Петтисом, потому предложил провести Гран-при, в котором он и Петтис будут по разные стороны сетки. Скотт Кокер как бы не против.

«Чувствую, что теперь у меня есть право сказать, что я лучший в мире. Этот парень победил Петра Яна, которого до сих пор считают чемпионом UFC. Я как бы разобрал Магомеда, так что чувствую себя лучшим в мире», — сказал Стотс после поединка.

Логан Сторли — Данте Широ

В главном поединке Bellator 265 сошлись ветераны тяжелого веса Чейк Конго и Сергей Харитонов, а в соглавной схватке резвились более молодые бойцы — пятый номер лёгкого веса Логан Сторли и американец с итальянским корнями Данте Широ, для которого это был дебют в Bellator при рекорде 8-2.

В отличие от него, Сторли с натяжкой можно назвать ветераном промоушена, в котором он дебютировал в 2017 году. Любопытно, что перед подписанием контракта одержал пять побед, все в первом раунде техническими нокаутами. До ноября прошлого года он шёл на серии из шести побед в Bellator, вообще не проигрывал в течение карьеры, пока не повстречал Ярослава Амосова. У украинца никогда не было такой оппозиции, в итоге он взял верх только раздельным решением — одну пятиминутку американец забрал, другая вышла равной.

Сторли значился железобетонным фаворитом, оставалось лишь подтвердить это звание в октагоне. Логан, тяготеющий к борьбе, но побеждавший и нокаутами, с первых секунд перевёл поединок в партер. Активная борьба в течение пяти минут, много контроля, но в остальном ничего. Широ проиграл раунд, но критического ущерба не понёс.

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Второй раунд начался аналогичным образом, только Широ не дал провести тейкдаун — всё же к середине пятиминутки снова Сторли оказался сверху и накрыл плотным одеялом. Измождённый Широ продолжал оказывать упорное сопротивление, а тем временем начался третий раунд. Начался он внезапно со стойки, но осторожной. Стоило только Логану разок пропустить, как снова пошёл в ноги — публика мгновенно разочарованно загудела. Через пару минут его оппонент чуть улучшил свою позицию и пару раз пустил в дело локти, которыми наносил плотные удары. Благодаря этому элементу Широ даже забрал третий раунд, но на большее его не хватило. Очень блёклая победа для Сторли, который ничего не предложил, кроме контроля.

Этот поединок оказался в нашем топе с большой натяжкой. Он интересен тем, что любопытно понаблюдать, как скинуть с себя такое одеяло, в роли которого выступил Сторли. Для первого поединка в Bellator Широ справился неплохо, правда, включился поздновато.

«Скучно даже для меня, большого поклонника борьбы», — один из самых залайканных комментариев в социальных сетях.

«Это не то, на что вы тратите свои кровно заработанные деньги… Мне неловко», — критически отозвался о своём поединке сам Сторли. Одновременно он высказал предположение, что подобрался к реваншу с Амосовым.

Фабио Агуйар — Тэйлор Джонсон

На Bellator 265 состоялся ещё один примечательный бой. В предварительном кадре дрались средневесы — бразилец Фабио Агуйар и американец Тэйлор Джонсон.

Для 33-летнего Фабио это был второй поединок в промоушене, ранее он уступил единогласным решением судей Халиду Муртазалиеву и прервал серию из девяти побед. Его 30-летний оппонент пробовал свои силы в Контендерской серии Даны Уайта, но нашёл пристанище в Bellator, где провёл 3 поединка — 2 победы и поражение.

Бойцы не стали откладывать дело в долгий ящик и принялись за рубку. Уже на первой минуте Тейлору удались два отличных лоу-кика, после которых американец пошёл на гильотину, но не хватило контроля. Далее пришёл черёд вязкой борьбы, в которой выигрышнее выглядел бразилец, изматывавший соперника у сетки. Под конец пятиминутки Джонсону удался ещё один хай-кик в компании с летящим коленом. Казалось, что Фабио даже не понёс урона от этих действий.

Во второй пятиминутке у бразильца открылось рассечение, образовалась гематома над левым глазом. В целом же раунд проходил в основном в борьбе, где американец не выглядел статистом — то и дело работал локтями. Всё должен был решить третий отрезок. Джонсон сразу же пошёл в атаку, понимая, что осталось не так много сил. Конец поединка вышел не таким зрелищным, вновь тотальный контроль от Фабио, который в итоге победил раздельным решением. Бразилец попадал чаще, только удары американца были куда эффективнее.

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Выбор «Чемпионата»

Свой выбор остановим на последнем поединке. Пусть он был не таким статусным, дрались бойцы без рейтинга, но выкладывались на полную, благодаря чему схватка получилась зрелищной в первую очередь за счёт действий Тэйлора Джонсона. Ему бы кардио получше, тогда мы бы точно не сомневались.

Бой Магомедова со Стотсом был интересен в тактическом плане, но хотелось бы увидеть больше работы в стойке.