Керефов уверенно проигрывал бой. В концовке спасся шикарной анакондой

28 августа в городе Краснодар прошел турнир АСА 127. В главном бою сошлись чемпион АСА в наилегчайшем весе Азамат Керефов и претендент на пояс Расул Албасханов. В прошлом они встречались на любительском уровне на чемпионате России по ММА в 2012 году. Тогда болевым на руку победил Керефов. Изначально этот поединок должен был состояться 9 апреля этого года, но Керефов получил травму.

Путь Азамата безупречный — 14 побед и ни одного поражения. Большинство схваток Керефова проходили полную дистанцию, что подчеркивало прежде всего его отменную выносливость. К тому же уроженец Кабардино-Балкарии универсальный боец, отлично работающий как в стойке, так и в партере.

Что касается Албасханова, то у него статистика поскромнее — 11 побед при 4 поражениях. В последних боях Расул чередует победы с поражениями. Один из проигрышей был допущен от Аскара Аскарова, ныне выступающего в UFC. Базовый стиль уроженца Чеченской республики — это борьба. Потому картину можно было предугадать.

Права на видео принадлежат ACA. Видео можно посмотреть на странице ACA в «Инстаграме».

С первых секунд боя центр октагона захватил чемпион, превосходящий своего оппонента по всем параметрам антропометрии. Однако Албасханов не стушевался и огрызался одиночными ударами с дальней дистанции, которые часто достигали цели. Азамат не отличался высокой активностью и по большей части двигался и просто держал руки у головы.

В одном из эпизодов в середине раунда Расул сделал успешный тейкдаун через захват ноги. Керефов успел перейти на позицию закрытый гард, чтобы нейтрализовать угрозу от претендента. В итоге Расул был скован, хотя ему едва не удалась попытка задушить треугольником. Но чемпион оказался не так-то прост, и он не только выбрался из удержания, но и вышел на болевой. Однако настал черёд Албасханова показывать свои навыки защиты, и он легко вытащил руку из захвата. Затем он вернул себе контроль в маунте. Так первый раунд ушёл к претенденту.

Вторая пятиминутка началась, подобно первой: Керефов взял центр клетки, но никак не мог извлечь выгоду из этого. Албасханов успешно отбивался. И ему удалось достать челюсть соперника одним из размашистых правых хуков. В итоге Азамат поплыл и затем пропустил ещё один боковой. И чтобы не грохнуться на настил, чемпион пошёл в ноги сопернику, к чему Албасханов был готов. Так он снова оказался в маунте. Положение чемпиона было опасным, так как Расул пытался финишировать анакондой. Но для досрочного успеха этого было недостаточно.

И Азамат легко выбрался из удержания и попытался наверстать упущенное в стойке. Чемпион принялся активно расстреливать соперника и часто попадал. Расул тяжело задышал и потому пытался перейти обратно в партер. Возвращение в горизонтальную плоскость удалось, но это было не совсем на руку претенденту, так как чемпион всё контролировал. Сначала он пытался оформить болевой приём «узел плеча». Затем была попытка выйти на удушающий. Но раунд закончился переходом претендента в маунт. Второй раунд вышел очень противоречивым. Но больше успешных эпизодов и большее время контроля в партере было на стороне Албасханова.

В третьей пятиминутке Керефов взвинтил обороты до максимума, прижав Расула едва ли не вплотную к сетке. Албасханов выглядел уставшим, в отличие от чемпиона, который только включался в схватку. Потому чеченский боец снова попытался перейти в партер, где он наработал своё преимущество. Но на этот раз проход в ноги оказался безуспешным, так как Азамат всё контролировал. После короткого промежутка времени в стойке Расул снова совершил тейкдаун. Однако в маунте оказался Керефов, откуда он активно расстреливал Албасханова.

Расул пытался в прямом смысле перебороть чемпиона, но тот вышел на анаконду, из которой было практически невозможно выбраться. Расул крутился вокруг своего положения, а Азамат не ослабевал свой хват. В итоге претендент, вместо того чтобы похлопать в знак сдачи, уснул в захвате, и судья остановил поединок.

Блестящее начало боя в исполнении претендента из Чечни, которое не удалось перенести на всю дистанцию. К тому же этот турнир был приурочен к юбилею ныне покойного Ахмата Кадырова, чьё изображение было на футболках бойцов, выходивших в клетку. Албасханов хотел посвятить победу Ахмату Абдулхамидовичу, но судьба распорядилась иначе. Вместе с тем нельзя не отметить то, как здорово вёл схватку претендент в первые два раунда. Керефов признался после боя, что не ожидал такого высокого уровня сопротивления, особенно в стойке. Но чемпион на то и чемпион, чтобы быть лучшим, даже когда всё складывается не в твою пользу с самого начала.