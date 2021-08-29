Бойцы выкручивали друг другу пятки, пока один из них не сдался. Видео

Минувшей ночью в Лас-Вегасе (США) состоялся очередной турнир UFC. На турнире UFC Vegas 35 было немало ярких боёв, но одна из самых драматичных развязок произошла в поединке Пэта Сабатини и Джамала Эммерса.

Бой предварительного карда закончился уже в первом раунде, но получился действительно увлекательным. Соперники устроили соревнование болевых, а победу одержал куда более искушённый в этом деле Сабатини.

Поединок был остановлен через 1 минуту 53 секунды. Для Эммерса всё начиналось оптимистично. После мощного апперкота он свалил соперника на настил, а затем захватил его ногу. Но Джамал напрочь забыл об обороне, позволив Сабатини провести ответный приём.

В ситуации 50 на 50 получилась своеобразная битва удавов. Сабатини и Эммерс захватили пятки друг друга и принялись их выкручивать. Пэт оказался более успешен в проведении болевого приёма, Эммерс не сумел довести дело до конца. Приём Сабатини он пытался терпеть до последнего, но в итоге вынужден был сдаться.

Эффект от приёма усилил громкий крик проигравшего. Джамал получил травму, после окончания боя он не мог опираться на повреждённую ногу. Пока рефери объявлял имя победителя, Эммерсу врачи оказывали помощь. Он покидал октагон с замотанной конечностью.

После поединка Сабатини выразил сожаление в связи с таким итогом. Он пожелал Эммерсу скорейшего выздоровления.

Вообще, Джамалу явно надо было действовать куда осмотрительнее. Его соперник одержал уже 15-ю победу в карьере, а на сабмишены пришлось 10 из них! Остаётся лишь гадать, зачем Эммерс решил переводить бой в партер, когда у него было преимущество в стойке!

Что же касается Пэта, дела в UFC пока складываются неплохо. Он начал карьеру в главном промоушене мира с двух побед, до этого Сабатини решением победил Тристана Коннели.

Если же говорить об Эммерсе, то для него это поражение стало вторым в трёх поединках в UFC. В дебютном бою в промоушене он решением судей проиграл Гиге Чикадзе в марте 2020 года. Вот же как всё сложилось! Через год Эммерс дерётся в прелиме турнира, а Чикадзе побеждает в главном поединке вечера.

Но всё закономерно. Пока Джамалу далековато до топовых боёв. 32-летний американец потерпел шестое поражение в карьере при 18 победах.