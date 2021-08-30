Блогер победил в боксёрском поединке экс-чемпиона UFC. Джейк тренировался всего 18 месяцев

Это всё, что нужно знать о позоре. Кстати, Дана Уайт был категорически против этого боя.

Бой, которого так хотел избежать президент UFC Дана Уайт, состоялся. И итог его был не то, чтобы предсказуем. Специалисты, имеющие отношение к ММА, на пальцах объясняли перед поединком, почему Тайрон Вудли его проиграет. Во-первых, братья Полы усердно тренируются с лучшими специалистами в своей сфере. Во-вторых, они не мажоры, которых деньгами осыпает богатый батя. Свой капитал они сколотили сами и прекрасно понимают, каких усилий им это стоило.

Сейчас намного большему количеству заинтересованных в теме людей становится понятно, что все наезды Джейка на Дану – это не пустая бравада. Простой блогер, который начинал с челенджей и пранков, сейчас может разрушить империю, которая строилась десятилетиями. Вудли был отчислен из UFC, поскольку потерпел серию поражений и выглядел не конкурентно способным. Тут вопросов нет. И Джек подобрал его прямо очень вовремя.

«Вудли борец, да, но он действительно может ударить. Так что бой будет интересным. Правда, Вудли не побеждал уже три года. Он ни разу не выиграл за три последних года и ему уже сорок лет, так что...», — Дана Уайт поделился своим мнением со SportsKeeda.

Тайрон был чемпионом UFC, что не могло не сказаться на его самооценке. Наверняка, он был уверен в том, что чисто «на классе» сможет одолеть выскочку-блондина. Но не тут-то было. Разбирать этот бой особого смысла нет. Пол, наделённый природой более крупными габаритами, держал соперника на расстоянии банальными джебами. Экс-чемпион UFC так и не нашёл прямую тропу к челюсти оппонента.

Более того, Вудли вёл себя слишком прямолинейно. В то время как Пол старался строить комбинации. Он плёл кружева, простите за банальную аналогию, пытался не только за счёт антропометрического превосходства, но и мысли, строить комбинации. Лишь к третьему раунду Тайрон немного пришёл в себя и начал нащупывать нужную для нанесения урона дистанцию. Но как только профи почувствовал уверенность в себе, Пол срезал его шикарным апперкотом. В четвёртом раунде Вудли был хорош, выложился на полную, но Джейк сумел выстоять.

Новость по теме Дана Уайт: Вудли не побеждал уже три года

Восемь раундов. В карьере Вудли были поединки, длившиеся 25 минут. Но это был пик, расцвет его карьеры. Сейчас же он, как и предсказывал Дана Уайт, лишь бледная тень самого себя. Он очень старался, но… Тайрон вышел на чужую поляну, где не он диктует правила и расклады. После финального гонга Джейк забрался на канаты и начал праздновать победу. Её то ему и присудили раздельным решением судей.

И вот тут Вудли может сколь угодно долго рассказывать, что решение не было объективным. Бой он не выиграл. Пола нужно было нокаутировать, чтобы не возникало больше вопросов на тему его профессиональных навыков. Тайрон же, дискредитировал весь ММА. Да, не он первый, не он – последний. Но бой был слишком резонансный, а авторитет Вудли – слишком шаткий. Джейк использовал его, чтобы показать Уайту элементарную вещь. Простой пацан с улицы, который 18 месяцев посвятил тренировкам, может уделать экс-чемпиона UFC.

Всем спасибо, все свободны.