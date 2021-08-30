Доминированию дагестанцев в UFC настал конец? Грузины показывают шальной процент побед

Минувший уик-энд в UFC обошёлся без поединков с громкими именами, но посмотреть на очередном шоу было на что. Главным боем турнира стала схватка бойцов полулёгкого веса Гиги Чикадзе и Эдсона Барбозы. Первый шёл на серии из шести побед и до сих пор не знал горечи поражения в промоушене. Что касается Барбозы, то, пускай у бразильца была всего лишь мини-серия из двух побед, его опыт больших поединков говорил сам за себя. Потому схватка обещала быть конкурентоспособной.
Но Чикадзе был очень хорош. В первом раунде он замучил бразильца комбинационной работой. Во втором Гига взял паузу, а в третьем отрезке взвинтил темп и нокаутировал противника. Очередная победа тбилисца позволила ему достигнуть нескольких важных отметок. По количеству побед подряд в дивизионе он сравнялся с чемпионом организации в своей весовой категории Алексом Волкановски, кроме того, по этому же показателю он превзошёл Забита Магомедшарипова, который пока остановился на серии из шести побед. Следует также отметить, что Конор Макгрегор карьеру в полулёгком весе завершил на серии из семи побед. То есть по статистическим раскладам всё получается очень здорово.
Все эти цифры от Чикадзе заставили обратить внимание на успехи грузинских бойцов в целом. Если раньше считалось, что топ-бойцами UFC из народов бывшего СССР являются дагестанцы, то сейчас грузины могут перехватить такое негласное звание.
Да, в UFC очень много выходцев из Дагестана. К примеру, если за отметку взять именно декабрь 2017 года (момент появления в лиге первого грузинского бойца из нынешней плеяды – Мераба Двалишвили), то можно посчитать, что с тех пор через UFC прошли 22 дагестанца. Кто-то из них завершил карьеру, кто-то был отчислен, а кто-то продолжает биться. Все эти 22 бойца в сумме провели 77 поединков. В 54 удалось добыть победы, ещё 21 схватка была проиграна, а в двух поединках фиксировался ничейный результат. Таким образом, можно подсчитать, что процент побед бойцов из Дагестана за это время составил 70,12. Внушительная цифра, да и количество побед также говорит о многом. К тому же нельзя забывать, что именно дагестанский боец принёс России первый титул UFC в новой эре лиги.
Тем не менее, если сравнивать показатели бойцов из Дагестана с коллегами из Грузии, то россияне в процентном соотношении будут уступать. С 2017 года количество спортсменов грузинского происхождения в UFC росло. За отправную точку, как говорилось выше, берём дебют в лиге Мераба Двалишвили. В декабре 2017 года он в близком бою уступил Фрэнки Саенцу. После этого было ещё одно поражение, но затем Двалишвили только побеждал. Сейчас его успешная серия состоит из шести поединков.
Кроме Мераба, в мужском ростере лиги выступают также Илия Топурия, Роман Долидзе, Гурам Кутателадзе и, собственно говоря, сам Чикадзе, который и подтолкнул нас к написанию этого материала. Все эти ребята на четверых провели 14 поединков, победив в 13 из них. Таким образом, с учётом статистики Двалишвили, несложно подсчитать, что эта пятёрка провела в общей сложности в лиге 22 боя, одержав в них 19 побед. То есть процент побед достигает показателя 86,3. А уж если отбросить в сторону давние поражения Двалишвили, то с 2018 года грузины проиграли в лиге один бой из двадцати. Кто ещё так может? Вопрос риторический, ибо вспомнить такие показатели очень сложно.
Конечно, можно много спорить, что 22 поединка ещё не показатель, а многие из грузинских бойцов не были проверены в схватках с топ-бойцами, но и выходцы из Дагестана не на каждом турнире дерутся с условными Гэтжи, Порье, Макгрегором или Каттаром. Так что показатели бойцов из Грузии заслуживают внимания и уважения.
Возможно ли, что бойцы из Дагестана скоро потеряют статус доминирующих в UFC среди выходцев из народов бывшего СССР? По количеству вряд ли. А вот по качеству – очень даже может быть. Если грузины и дальше будут показывать такой шальной процент побед, о них будут говорить всё больше.
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