«Как в уличной драке». Мачиду уничтожили за две минуты. Видео

В ночь с 4 на 5 сентября пройдёт турнир UFC Fight Night 191, который возглавит поединок между ярким нокаутёром Дереком Брансоном и несломленным экс-претендентом на титул в полусреднем весе Дарреном Тиллом. В портфолио у Дерека немало ярких нокаутов, одержанных в первом раунде. Потому фанаты ММА и сейчас вправе ожидать от американца зрелищного перформанса.

Чтобы вы понимали, насколько может быть крут Брансон, вспомним о его впечатляющем нокауте в противостоянии с экс-чемпионом UFC Лиото Мачидой. Та схватка возглавила турнир UFC в октябре 2017 года, и не где-нибудь, а на родине Лиото – в Сан-Паулу.

На тот момент Брансон начинал новую победную серию, в предыдущей схватке он нокаутировал Дэна Келли. Таким образом, он реабилитировался за два поражения кряду. Но чтобы действительно громко о себе заявить, ему нужен был успех в противостоянии с бойцом с большим именем, так что поединок с Мачидой стал хорошим вариантом.

Видео доступно на канале UFC в YouTube. Права на видео принадлежат UFC.

Мачиде на тот момент было 39 лет. Его лучшие годы остались позади. В прошлом десятилетии Дракон рассматривался скорее как трамплин, экспонат, но не как боец, способный ещё раз зацепиться за чемпионский титул. Однако это ему не помешало одолеть Гегарда Мусаси и Дэна Хендерсона. Но перед боем с Брансоном Лиото шёл с серией из двух поражений от Люка Рокхолда и Йоэля Ромеро. Причём оба проигрыша были досрочными. Потому, несмотря на фактор родных стен, фаворитом был не местный боец, а американский панчер.

Первую минуту боя можно смело вычеркивать из жизни, так как там не было ни остроты, ни точных попаданий. Бойцы осторожно работали с дальней дистанции, сотрясая воздух лоу-киками для сохранения расстояния. Со второй минуты они активизировались, Брансон взял центр октагона и гонял Мачиду вдоль клетки. Однако атаки американца были безуспешными, так как бразилец не только изящно уворачивался от нападок соперника, но и контратаковал одиночными ударами.

Даже длинными сериями Дерек не мог достать именитого соперника. Лиото вёл бой на опыте, пока не полез в ближнюю дистанцию в середине пятиминутки, где Брансон встретил его левым хуком в челюсть. Это попадание перевернуло ход схватки. Далее Дерек добавил ещё пару ударов, после которых Дракон оказался на канвасе, где его беспрепятственно добили.

Нокаут оказался действительно впечатляющим и быстрым. Весь бой длился чуть более двух минут. В комментариях под видео нокаут охарактеризовали кратко, но ёмко.

«Брансон ударил как в уличной драке». С этим сложно не согласиться, жёсткий панч превратил экс-чемпиона лиги в беспомощного ветерана. Причём, как говорилось выше, всё случилось в родной для Лиото стране.

Это поражение стало для легендарного бразильца третьим подряд. А для Брансона эта победа стала шестой подряд, одержанной в первом раунде. Но, скорее всего, именно этот нокаут остаётся самым важным в карьере американца, ведь ни до, ни после Брансон не побеждал экс-чемпиона лиги.