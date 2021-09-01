Эффект отсроченного нокаута. Сербский боец не понял, что пропущенный удар был роковым

В ночь с 27 на 28 августа в Лас-Вегасе прошёл турнир PFL 9, где в главном бою россиянин Мовлид Хайбулаев вышел в финал Гран-при, одержав победу над англичанином Бренданом Логнэйном. В финальном поединке за $ 1 миллион он встретится с Крисом Уэйдом.

Новость по теме Хайбулаев победил Логнэйна и вышел в финал Гран-при PFL

Однако в карде этого турнира было немало зрелищных схваток, одной из которых стал поединок между двумя ударниками Шеймоном Мораесом и Лазаром Стоядиновичем. Их встреча выпала на третий тур Гран-при в полулёгком весе, хотя оба бойца лишились шансов отобраться в плей-офф. Бразилец проиграл свой первый бой турнира как раз Брендану Логнэйну сокрушительным нокаутом в первом раунде, вследствие чего лишился шансов побороться за топ-4.



Во втором туре Шеймон реабилитировался победой над Джесси Стирном сабмишеном во втором раунде. Потому бой против Стоядиновича являлся вопросом престижа и дальнейших перспектив пребывания в PFL. Как вы могли догадаться, турнирный путь серба также сложился неудачно. Лазар проиграл в первом туре Мовлиду Хайбулаеву решением судей. На второй тур он не вышел. Поэтому Стоядиновичу также необходимо напомнить о себе в свете будущих перспектив.

Так как оба бойца ударники, предугадать ход поединка не составляло особого труда. Хотя первая половина первого раунда прошла осторожно. Серб и бразилец выбрасывали только одиночные удары, которые редко достигали цели. Затем Стоядинович взвинтил обороты и бой принял другой окрас. Лазар чаще выбрасывал удары, что часто было безуспешно, а Шеймон бил редко, но метко. Таким образом Мораес зарабатывал преимущество.

Это вынудило Стоядиновича менять тактику по ходу поединка. Так он решил попытать счастья в борьбе. И с первой попытки серб смог провести тейкдаун. Однако он не смог сработать на удержание, так как Мораес легко выбрался из него. И затем Шеймон ответил своим тейкдауном, исполнив зацеп ноги. Хотя он не стал долго задерживаться в партере. Так они заканчивали раунд в стойке, как бы не старался Лазар обратно перевести бой обратно вниз, прижимая соперника к сетке. Но бразилец оказался более маститым, раз он смог выбраться из плотных сербских объятий. И на последних секундах Шеймон ещё успел несколько раз мощно попасть в Стоядиновича. Итого, первый раунд уходит к бразильскому бойцу.

Вторая пятиминутка была более обильной на действия. Мораес доставал не только ударами из бокса, но и хай-, фронт- и мидл-киками. Стоядинович пытался ответить той же монетой, но его удары ногами легко отражались и за свою опрометчивость отправлялся на канвас. Причём бразилец не пытался добить его, так как видимо опасался сербской школы самбо, чьим выпускником является Лазар.



Но сербский боец упрямо не сдавался и пытался переломить ход поединка, который уходил Мораесу. Сам Шеймон выигрывал почти все эпизоды в стойке, чем только раззадоривал серба, который в один момент яростно побежал за ним с кулаками. Публика точно была довольна таким развитием событий.

И когда казалось, что мы увидим третий раунд, в рядовом эпизоде Лазар влез на ближнюю дистанцию, где его встретили правым хуком. Вроде бы ничего такого, ибо Стоядинович устоял на ногах, но он потерял равновесие, когда отшагнул назад. На этот раз бразилец распорядился таким подарком в полной мере, забив своего оппонента так, что тому оставалось только закрываться от бомбардировки. В итоге рефери остановил поединок за 15 секунд до конца второго раунда. Вот он эффект отложенного нокаута, когда боец падает не сразу, а спустя короткое время.



Таким образом, Шеймон Мораес одержал вторую досрочную победу подряд в PFL, что даёт ему хорошие шансы попасть в следующий сезон Гран-при. А Лазару Стоядиновичу, скорее всего, придётся искать себе новое место работы.