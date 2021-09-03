За что ударили ведущего? Жёсткий нокаут коленом на дуэли взглядов. Видео

Бойцовские промоушены вырастают словно грибы – не проходит и месяца, как на территории бывшего СССР с помпой появляется новая лига. Чаще всего новички организуют бои на голых кулаках: там не так важны громкие имена, устроить зрелище могут даже условные грузчики или строители, имеющие хороший удар. Однако этого мало для стабильного зрительского интереса, и большая часть проектов закрывается, успев провести всего два-три бойцовских вечера. Помочь может лишь что-то уникальное, о чём будут говорить все любители единоборств. Белорусской лиге Zames Fight Club это удалось — благодаря откровенной дикости на стердауне.

Полное видео с пресс-конференции ещё не выложено, но самый интересный отрезок успел оказаться в интернете. Дуэль взглядов Михаила Яновича и Никиты Хорунжего завершилась, не успев начаться – Янович по прозвищу Самурай неожиданно ударил оппонента ногой в прыжке. Колено прилетело точно в голову Хорунжего, с которой вдобавок зрелищно слетела панамка. Не ожидавший удара боец повалился на пол, запрокинув руки: судя по неестественной позе, нокаут получился чистейшим. Однако это было ещё не всё.

Организаторы и охранники сразу бросились на помощь поднимающемуся Хорунжему. Никита, находившийся в состоянии грогги, внезапно ударил поддерживающего его за руку мужчину с микрофоном. Стоит отдать ведущему должное – удар в челюсть он выдержал хладнокровно, даже не пошатнувшись. На видео сложно разобрать, но, возможно, это был Сергей Рабченко – известный белорусский боксёр, ранее комментировавший бои Zames Fight Club. Если досталось действительно Рабченко, то не стоит удивляться, что профессиональный спортсмен выстоял перед кулаком любителя.

Почему вообще произошёл конфликт на стердауне? Всё просто — Хорунжий и Янович успели стать главными героями на предыдущем бойцовском вечере. Самурай в грубой форме вызвал Никиту на бой, после чего в ринге началась массовая драка. Разбушевавшихся спортсменов и тренеров не могли успокоить на протяжении нескольких минут. Будущие противники успели несколько раз ткнуть друг друга кулаками: видимо, именно после этого Самурай и задумал свой «перформанс» на стердауне. А вот зачем Никита ударил ведущего шоу – осталось загадкой, ранее за ними конфликтов не замечалось.



Разумеется, бой пришлось отменить: в комментариях недовольные зрители были готовы буквально линчевать Яновича, лишившего их классного зрелища. В целом, конечно, промоушен оказался в плюсе: благодаря неадекватному поведению Самурая про Zames Fight Club узнали очень многие. К сожалению, сейчас единоборства работают именно так – откровенно дикие события вне ринга набирают куда больше просмотров, чем сами поединки.