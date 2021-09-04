«Советую Петру меньше отвлекаться». Однажды Ян не послушал Хабиба и проиграл

История противостояния экс-чемпиона UFC Петра Яна и действующего обладателя пояса в легчайшем дивизионе Алджэмейна Стерлинга началась 24 августа. Именно тогда президент UFC Дана Уайт сообщил что свою первую защиту титула россиянин проведёт против Фанкмастера. В этот момент у Яна был тлеющий интернет-конфликт с Андреем Орловским и треш-ток с американцем на первых порах был вялотекущий. Но чем дальше, тем агрессии и взаимных оскорблений становилось всё больше.

Бой, в итоге, состоялся лишь 26 марта. И не мудрено, что за полгода бойцы успели наговорить друг другу столько гадостей, что бой не мог не быть принципиальным. Подробности самого события по ссылке выше. Там всё – и пассивность Петра в ранних раундах, и перелом ситуации во второй части боя, и тот самый роковой удар коленом. Закончилось всё дисквалификацией российского бойца и вручением заветного пояса американцу.

В глазах специалистом и фанатов ММА Пётр был фаворитом в том поединке. Но сам его ход этого тезиса не подтвердил. Да, боец клуба «Архангел Михаил» перехватил преимущество в четвёртой пятиминутке, но предсказать, что случилось бы в чемпионском раунде было нереально. Спустя некоторое время сам Ян признался, что не был готов на все 100 процентов. И это было заметно невооружённым взглядом.

Ещё в сентябре, когда россиянин начал активную стадию словесной войны со Стерлингом в сети, ситуацию прокомментировал Хабиб. Он выразил всестороннюю поддержку соотечественнику и призвал Немилосердного сосредоточиться на подготовке, а не распыляться на трэш-ток.

«Сейчас предстоит бой со Стерлингом. Хороший соперник. Я бы посоветовал Петру меньше отвлекаться, сосредоточиться на тренировках. Желаю Яну удачи и здоровья. Простой мальчишка из Сибири, пусть выигрывает и защищает пояс. Век спортсмена очень короткий», — поделился своими соображениями непобеждённый экс-чемпион UFC в лёгком весе.

Пётр, кстати, очень хотел попасть в один турнир с Нурмагомедовым. Ивент с главным боем Орла и Гэтжи стал эпохальным и одним из самых успешных в финансовом плане. Но не сложилось. Россиянину предлагали поединки на одном из декабрьских турниров, но Пётр отказался. Каких-то конкретных объяснений на этот счёт от россиянина не последовало. В итоге, первую его защиту титула поместили в третий слот главного карда UFC 259. В качестве хэдлайнера руководство лиги Петра пока не рассматривает.

Учитывая все обстоятельства первого боя, а также ситуацию в дивизионе, быстрый реванш был логичнее всего. Но Стерлинг предпочёл насладиться статусом чемпиона, а также собрать максимальные бонусы от обладания поясом. Да и Петру он нервы потрепал изрядно. Сначала лёг на операцию, затем заговорил, что предпочёл бы провести защиту с кем-то другим. Всё это сопровождалось ставшими уже традиционным для этой парочки перепалками в «твиттере».

Забойщиком, как обычно, стал Ян. Он обозвал соперника сучкой и заявил, что американец планирует сняться с боя. В ответ получил вполне логичное замечание о том, что Пётр судит по себе. Тем самым, Стерлинг напомнил о странном отказе россиянина от боя в декабре 2020 года. Судя по комментариям болельщиков, им изрядно поднадоели эти однообразные перепалки бойцов. Ни один из них не выглядит в этой ситуации выигрышно.

К чему мы вновь подняли всю эту историю? Во-первых, хотелось бы, чтобы вся эта «Санта Барбара» уже закончилась. Сюжет настолько наскучил зрителю, что ушла лёгкость его восприятия. Говоря простым языком, надоело уже за этим следить. А поскольку переживаем мы, по понятным причинам, за Петра Яна, хочется уже боя, победы россиянина и новых для него вызовов.

Во-вторых, слишком уж похожа ситуация на ту, что была перед первым поединком. И очень хочется призвать Немилосердного прислушаться к старому совету Хабиба. Жизнь показала, что Орёл плохого не посоветует. Пётр, оставь уже эту интернет-суету, подойти к поединку в полной боевой готовности и сделай то, что должно. Пока всё говорит о том, что свою стоимость парень из Екатеринбурга быстрее поднимет яркими победами, чем активностью в «твиттере».

В существующей реальности бой внесён в кард самого ожидаемого российскими фанатами турнира UFC 267. Превосходный повод показать яркий бой, одержать убедительную победу, повысить свои ставки и двигаться уже дальше.