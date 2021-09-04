«Это не лучший Валуев». Холифилда бессовестно ограбили в бою с россиянином

В ночь на 12 сентября в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) пройдёт турнир по профессиональному боксу, в ходе которого на ринг должен был вернуться экс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя. Ожидалось, что легенда встретится с экс-чемпионом UFC Витором Белфортом. Но 3 сентября стало известно, что схватка сорвалась. Оскар заразился коронавирусом. Тем не менее, организаторы шоу нашли выход из положения. На бой с Белфортом выйдет другой заслуженный ветеран бокса, экс-абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом и супертяжёлом весе Эвандер Холифилд. Американец предыдущий раз бился в 2011 году, а его последнее поражение случилось в 2008 году, тогда он спорным решением проиграл Николаю Валуеву. На фоне ожидаемого возвращения Эвандера вспоминаем его последнюю неудачу.

Что было до боя?

30 августа 2008 года. Николай Валуев в Берлине одерживает победу в очень близком поединке с Джоном Руисом. Таким образом, россиянин возвращает себе звание чемпиона мира, утерянное в 2007 году после разгромного поражения от Руслана Чагаева. Первую защиту пояса Валуев проводит в том же 2008 году. Промоутеры, которые бережно вели своего боксёра на протяжении всей карьеры, подобрали ему в соперники именитого, но уже очень возрастного экс-чемпиона мира в двух дивизионах Эвандера Холифилда. Схватка была назначена на 20 декабря в швейцарском Берне.

Чем на тот момент мог похвастать американец? В 2006 году он возобновил карьеру после почти двухлетнего простоя и одержал четыре победы кряду, одолев крепких середняков и ветеранов калибра Фреса Окендо, Лу Саварезе и Винни Мадаллоне. Благодаря этому он получил шанс сразиться за титул по версии WBO с Султаном Ибрагимовым. Эвандер проиграл, после чего снова исчез из поля зрения. Но в 2008 году ему предложили бой с Валуевым. Учитывая то, что это была титульная схватка, а также принимая во внимание сложное финансовое положении, Эвандер без раздумий согласился на поединок. Причём за схватку ему было обещано $ 700 тыс. – самый маленький гонорар Холифилда в титульных боях в супертяжёлом весе и в 50 раз меньше той суммы, которую он получил после второго поединка с Майком Тайсоном.

Бой

Фаворитом схватки был Валуев. Всё говорило в его пользу. Холифилду в декабре 2008 года уже перевалило за 46 лет, в то время, как Валуеву было только 35 лет. Кроме этого на стороне петербуржца были и габариты. Николай был выше соперника на 25 см, а взвешивание перед боем показало, что он тяжелее Эвандера на 44 кг.

Тем не менее, это нисколько не убавляло решимости у американца, который грезил побить рекорд легендарного Джорджа Формана и стать самым возрастным чемпионом мира в истории хэвивейта.

События на старте поединка показали, что «хотелки» Холифилда подкрепляются и делами. Валуев пытался идти вперёд и прессинговать соперника, но Эвандер демонстрировал блестящую работу. Американец передвигался по рингу так, словно ему было не 46, а 26 лет. Постоянные маневрирования и выдёргивания противника стали для Николая большой проблемой. Скоро Холифилд начал попадать. Во втором раунде особенно запомнилась комбинация левый в туловище и правый сбоку, последний удар зашёл с филигранной точностью. Боковые от Холифилда стали для Валуева неразрешимой задачей. Комментаторам того поединка оставалось лишь констатировать, что так Николай потеряет свой титул.

«С таким боксом невозможно будет сохранить титул. Это не лучший Валуев», — твердили они. Скоро волнение и суета были заметны и в углу Николая. Тренер россиянина настаивал, чтобы тот держал руки высоко и не давал Холифилду так легко доносить до цели боковые.

Но всё было напрасно. В очень пассивном третьем раунде Эвандер снова смотрелся лучше. Холифилд работал не слишком часто, но очень грамотно распределял свои силы и не терял их напрасно. В этом отрезке он донёс до челюсти соперника ещё один мощный правый сбоку. Россиянин же на фоне техничного оппонента смотрелся едва ли не неуклюжим.

В следующем отрезке американец прорвался на ближнюю дистанцию и снова прошил оборону Николая левым хуком. Зал ликовал и скандировал «Холифилд». Валуев же выбрасывал джебы, которые в основном приходились в область грудной клетки соперника, и редко доходили до головы Эвандера. В целом, расписывать бой пораундово нет смысла. Практически весь поединок прошёл в одном ключе – Валуев пытался прессинговать и брать своё джебами, а Холифилд работал размеренно, не слишком активно, но очень точно. Было видно, насколько он превосходит соперника в техническом плане. Настоящий олдскульный бокс 90-х годов просто деклассировал Николая, который не мог придумать никакого противоядия.

Фото: Vladimir Rys/Getty Images

Тем не менее, по завершению схватки мнения судей разделились. Решением большинства они отдали победу Валуеву – 116:112, 115:114, 114:114. Первой была объявлена ничейная оценка и уже на неё зрители отреагировали свистом и гулом. Когда же Николая объявили победителем, возмущению фанатов не было предела.

В тот момент хотелось лишь спросить, насколько приятно было самому Николаю защитить титул вот так, когда фактически на его глазах был бессовестно ограблен 46-летний ветеран, сумевший дать такой бой в своём возрасте.

Что говорит в пользу того, что Валуеву помогли судьи? Статистика и цифры, а это, как известно, вещь упрямая.

За весь бой Эвандер выбросил 189 ударов, донеся до цели 92. Процент попаданий был просто невероятным – 49, что ещё раз говорило о выверенной и филигранной работе Холифилда. При этом 62 точных панча американца были силовыми. Валуев за поединок выкинул 421 удар, из них точными были 128 (30%). Львиная доля этих ударов и попадания пришлась на джебы, которые почти не несли угрозы Холифилду. Точных же силовых от Николая было всего 47. Так что выводы можно делать самостоятельно.

Ну и нельзя не отметить очень точную фразу известного американского обозревателя Дэна Рафаэля.

«Можно найти больше аргументов в пользу того, что Холифилд выиграл все 12 раундов, чем доказательств того, что Валуев выиграл хотя бы 7», — заключил эксперт.

Уход Холифилда из спорта

Неугомонный Холифилд, к тому же показавший отменный бокс, тут же начал требовать реванш. Официальные органы сразу заявили о начале расследования итогов поединка, но ни реванша, ни каких-либо штрафных санкций в отношении судей не последовало.

Эвандер не отчаивался и провёл ещё три схватки. Одна из них был признана несостоявшейся из-за рассечения Холифилда. А вот Фрэнсиса Боту и Брайана Нильсена американец нокаутировал. После этого он ещё надеялся на титульный поединок и даже робко говорил о возможном поединке с одним из братьев Кличко. Но украинцы понимали, что как победа, так и поражение над возрастной легендой бокса унизит их самих, потому не собирались договариваться с Холифилдом. В целом, желающих отправить Холифилда на пенсию силой не нашлось и Эвандеру пришлось завершать карьеру вот так.

Через месяц ему исполнится 59 лет и теперь он возвращается в бокс. Сумеет ли Эвандер снова удивить своей формой, как это было в поединке с Валуевым? Ответ получим скоро. В любом случае, здоровья легенде и победы в предстоящей схватке.